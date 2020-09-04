原标题：大学生不该是被网贷收割的“韭菜”

疫情期间，往常依靠生活费、兼职打工来偿还网贷的大学生，因为没了“收入”，债务接近“爆雷”，一些人不得不借遍亲朋好友，或通过借新还旧、以贷养贷堵上债务窟窿，以致债务越滚越大。值得注意的是，这种现象背后，一些大型正规网贷平台扮演了重要角色。它们以大学校园为目标，精准收割“优质客户”。（《半月谈》9月2日）

之前，银监会等六部委曾发出《关于进一步加强校园网贷整治工作的通知》，提出加大校园网贷业务整治力度、加大对违法犯罪问题的查处力度等六项措施。然而，造成大学生如今困境的“力量”，并不是网贷平台“杂牌军”，一些大型正规网贷平台难辞其咎。《半月谈》曝光了其中存在的诸多问题：刻意培养用户超前消费习惯，让年轻人陷入物质主义的消费理念无法自拔，引导年轻用户以信用为担保透支个人账户；通过无处不在的网贷视频广告进行“精准营销”，各类循循善诱的让利规则，宽松的审批，很容易让涉世未深的大学生心动。一旦大学生掉进了校园贷的“深坑”，以自身的力量很难从里面爬出来。

因此，一些正规网贷平台的所作所为，也应当被认真检视。大学生毕竟还没有迈入社会的大门，他们的经济能力很大程度还依赖于家庭，而防范风险的经验和能力还有欠缺，不设门槛的“精准营销”，实际上把大学生当作了猎物。坦白地说，即便是正规网贷平台，通过正常的渠道和方式赚的这个“钱”，也很难说是“天经地义”“问心无愧”的。

不仅如此，还有那些不当的广告宣传，名义上的日利率很低，但实际年利率却很高。以媒体报道中列举的那些网贷产品，就有逾越“红线”之嫌。根据最高法于8月20日发布的新修订《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，一些平台18%的高额年利，其实已经超过了司法保护的上限。对于那些网贷平台来说，有必要反思并纠正“违规踩线”的做法。

大学生债务逼近“爆雷”并非小事，应引起有关部门的警觉。面对铺天盖地的网贷广告，有必要依据相关法律来一次深度清理。大学也要加强网贷知识宣讲，引导学生正确看待网贷、理性理财消费。从长远看，在严厉打击非法网贷平台的同时，还须加快建章立制，有的放矢规范校园网贷，避免大学校园沦为商业“围猎场”。

(责编：孙竞、熊旭)