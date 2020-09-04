原标题：“光盘行动”列为开学第一课

“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。希望老师们把节约粮食、开展‘光盘行动’列为开学第一课教育的重要内容，培养学生勤俭节约的美德。”8月31日，四川省洪雅县纪委监委派驻县教育和体育局纪检监察组组长文兵在洪雅县第一小学进行开学前准备工作督查时，向该校负责人提出要求。

洪雅县第一小学位于洪雅县城学街，始建于1903年，是县内开办最早的公立普通小学校，现有学生约2000名。

“我们将持续发扬优良传统和工作作风，发动全校师生一起向‘舌尖上的浪费’说不，努力做到‘吃光盘中餐，每顿不剩饭’，坚决制止校园餐饮浪费现象。”该校负责人表示。

连日来，洪雅县纪委监委全面开展“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”专项监督检查，狠刹餐饮浪费之风，并把杜绝校园餐饮浪费作为其中一项重要内容。

洪雅县共有各类中小学校44所、学生4万余名。杜绝校园餐饮浪费，对全县营造崇尚节约、反对浪费的氛围具有十分重大的意义。

该县监督检查组深入全县各重点中小学校食堂开展检查，要求各所学校把节约理念贯穿于食材采购、加工以及分餐用餐等各个环节，注重学生饭菜的营养、卫生、安全、可口、适量，最大限度避免浪费发生。

“我们将积极通过教师的言传身教，引导学生深刻领悟‘一粥一饭，当思来之不易’的内涵，做到吃多少盛多少、盛多少吃多少，并通过学生带动家庭牢固树立浪费可耻、节约为荣的观念，从节约一粒米、一滴油做起，自觉养成艰苦朴素习惯，让中华传统美德在校园里生根、在家庭中升华。”洪雅县致远学校负责人说。

据悉，该校还将以漫画、古诗、宣传语等形式将勤俭节约内容融入校园文化，引导广大学生从身边做起，主动抵制浪费，争当节约粮食的倡导者、践行者、宣传者。

“我们将持续与教育部门一起督促杜绝校园餐饮浪费问题，同时紧盯关键时间节点，严防党员干部和公职人员以子女、学生升学为由，违规举办或参加‘升学宴’‘谢师宴’，对违规收送礼品礼金、大肆铺张浪费的，将一律从严追责问责。”洪雅县纪委监委相关负责人表示。（李晓东）

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