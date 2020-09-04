2020年“汉语桥”中文比赛启动

“木甬读桶不读涌，月农读脓不读胧。米更读粳不读梗，日青读晴不读睛……”很多中国人都未必读得顺的绕口令，却被外国人字正腔圆地念完整了。这样有趣的画面出现在了“汉语桥”比赛启动仪式上。

日前，第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛暨第十三届“汉语桥”世界中学生中文比赛在北京举办启动仪式。

受今年新冠肺炎疫情的影响，教育部中外语言交流合作中心联手央视频，采用5G“云录制”创新节目制作模式，打造更具新媒体互动性的“汉语桥”活动。中外语言交流合作中心副主任赵国成说：“近20年来‘汉语桥’在时代发展的潮流中秉承初心，系列比赛受众达到了150多个国家140多万人次，被誉为汉语的‘奥林匹克’，是沟通世界的语言之桥、文化之桥、友谊之桥、心灵之桥。‘汉语桥’世界大学生、中学生中文比赛设立的初衷是希望为世界各国青少年搭建一座相互沟通、相互了解、相互学习的语言交流平台。”

针对今年的特殊情况，“汉语桥”组委会从节目赛制设计到技术支持等方面实现了诸多升级。从题目设置上，除了文学常识、成语比拼、真人情景对话、辩论等模式之外，选手还将围绕“我与汉语的故事”进行Vlog创作。

据悉，第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛暨第十三届“汉语桥”世界中学生中文比赛将于今年9月至12月开展。

（钟 文）

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