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学中文的俄罗斯姑娘唐曦兰

孙嘉熙

2020年09月04日09:06  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　唐曦兰近照

　　对于俄罗斯姑娘安娜斯塔西亚·巴达列娃（Podareva Anastasia）来说，尽管已经在中国生活了将近7年，但深深热爱着中国文化的她依然热衷于不断拓宽自己的眼界。

　　

　　在父亲影响下接触中国文化

　　安娜斯塔西亚·巴达列娃是“95后”，有个诗意的中文名——唐曦兰。她生活成长的故乡梁赞，在俄罗斯是个有着鲜明人文特色的城市，父亲对外国文化很感兴趣，不仅在平时喜欢购买具有各国文化特色的电影碟片，还在家收藏了不少各国经典著作。在潜移默化下，唐曦兰对中华文化有了最初的印象。她不仅喜爱李小龙与成龙的电影，还初步了解了老子、孟子与庄子等的哲学思想。

　　尽管唐曦兰和很多同龄人一样从小将英语作为第一外语学习，但是在入读高中后，她和父母都认为“若有机会，最好再学一门外语”。高中毕业之际，唐曦兰对学习中文产生了兴趣。父亲也很支持她的决定，“中国历史悠久，中国发展迅速，学习中文是一个不错的选择”。在仔细考虑后，唐曦兰决定到中国学中文。

　　从东北到江南的求学之路

　　2013年，18岁的唐曦兰在长春大学读了1年预科，中文水平提升很快。有了这样的语言基础，她被浙江理工大学中文系录取，开始了自己的大学生活。

　　因为只系统地学习过1年中文，唐曦兰在读本科第一年时面临的学习压力不小。还没来得及起中文名字的她在第一次上古代文学课时，因为名字“太过显眼”而被老师点名回答问题，对课堂内容一知半解的唐曦兰只好回答说：“老师，不好意思，我不知道。”

　　唐曦兰深知自己需要付出额外的努力才能跟上教学进度，因此她除了尽量利用课余时间向老师请教外，也经常向班上的同学寻求帮助。经过不懈努力，唐曦兰逐渐跟上了教学节奏。让她感到更开心的是，在古代文学老师的建议下，她从《诗经》中选了“曦”“兰”两个字作为自己的中文名，并以最感兴趣的朝代“唐”冠以姓氏。从此，她有了自己的中文名——唐曦兰。

　　走进中文文学世界

　　在大二开始接触中国现当代文学后，从小就对诗歌很感兴趣的唐曦兰认为，通过学习中国诗词可以进一步提高自己的中文水平。相较于古诗，她更喜欢现代诗，学习起来也更得心应手。从大二至今，她喜欢上了中文诗歌创作，还多次和其他有共同爱好的来华留学生一起参加中文诗歌朗诵比赛。

　　唐曦兰的本科毕业论文题目是“果戈理《狂人日记》与鲁迅《狂人日记》比较研究”。她解释说：“中国人很熟悉鲁迅的《狂人日记》，但对果戈理的同名作品了解相对较少，虽然两部作品的时代背景不同，但后者的创作形式和思想核心曾给了鲁迅启发。”

　　本着借助理论深入理解文学作品的想法，唐曦兰攻读研究生选择的是艺术学理论专业，仍在浙江理工大学就读。目前她正致力于完成自己的研究生论文《楚瓦什民族服饰的审美思想研究》，她说：“我希望可以为楚瓦什文化做一点记录。”

　　希望未来可以留在中国

　　和很多来华留学生一样，唐曦兰在初到中国时也感受到了“文化冲击”。在刚到中国的两年中，她比较抵触和人交流。在另一名留学生朋友的不断鼓励下，唐曦兰才逐渐走出来，“因为觉得自己中文不好就不敢说，但是越不说就越没机会提升，因此必须要勇于开口”。

　　唐曦兰不仅要面对来自文化差异的挑战，同时也要面对来自生活上的挑战，后者的挑战主要来自于对气候的不适应。在长春读书时，她并未感受到太大的不适应。但当她到杭州读书后，气候差异让她很是不适。“这里的夏天实在是太热了，白天我都尽量少出门。虽然已经在这边待了6年，还是偶尔会在三伏天有想回家乡的冲动。”

　　在饮食方面，唐曦兰适应得很快。她偏爱中国的面食，“不仅口味多样，而且原料丰富，我有时间也会自己学着做一点”。她也尝试过江浙的很多菜肴，但“感觉有些清淡，不太喜欢”。尽管如此，她依然深深着迷于浙江的风土人情，在浦江县开展社会实践的3个月里，尤其爱当地充满古朴风格的传统木制建筑。

　　展望未来，唐曦兰希望毕业后可以继续留在中国，从事国际文化与教育交流方面的工作。“希望能从事中俄文化交流方面的工作。如果有机会，我也愿意在中国的乡村创业，因为那里有着中国文化的根，值得我进一步探索和发现。”唐曦兰说。

(责编：孙竞、熊旭)
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