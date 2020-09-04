开学第一课，牢记健康和安全

开学第一天，浙江省宁波市洪塘实验学校每个新生都收到一把精美的文化扇。扇子上一面是手绘版校园图，标明了各班教室的具体方位，另一面则印有详细的防疫知识。

四川省成都市多所学校的中小学生创作了森林草原防灭火书画作品，还以快板、校园剧、朗诵等形式传递相关知识。

新学期之初，各地各校积极开展防疫知识科普和生命教育、安全教育，帮助广大中小学生树立正确的疫情防控、应急安全、心理健康管理、交通安全等安全观念。特殊的“开学第一课”，从健康和安全开始。

精心设计多种科普方式

9月1日，江西省南昌师范附属实验小学“开学第一课”围绕“感恩生命，阳光成长”开展了系列活动。走廊上，同学们暑期绘制的防疫手抄报展览引人注目。二年级（4）班学生张曦玥的妈妈是一名护士，她把了解到的抗疫知识绘制成了手抄报。

疫情常态化防控，是学校管理面临的新课题。全国多地中小学精心设计，通过多种方式，宣传普及防疫知识。

北京市清华附小拍摄了“防疫第一课”宣传教育片，按照在家准备、出门、入校、放学的时间轴，对课堂学习、午餐、饮水等细节进行全面讲解，生动而具体。浙江省舟山市普陀二中采用情景模拟和现场演练相结合的方式，开展了2020年秋季开学阶段疫情防控模拟演练。

“我们做了精心的设计，一方面鼓励孩子们正确佩戴口罩，一方面找机会与孩子们‘见面’，让孩子们相互认识、尽快熟悉。”北京市东城区黑芝麻胡同小学优质教育资源带一年级语文老师张珊介绍。

传授应对各类灾害事故知识

9月1日上午，四川省西昌航天学校三年级（6）班的同学们领到了《小学森林草原防火教育读本》。当天，四川2020年秋季学期“开学第一课·森林草原防灭火”主题教育活动启动。

四川森林草原资源丰富，但同时也是森林草原火灾比较多发的地区。防范森林草原火灾发生，宣传教育是第一道防线。让广大中小学生充分认识森林草原火灾的危害性，成为“开学安全教育第一课”的重要内容。

据介绍，今年，四川省林草局组织制作了中小学森林草原防火教育读本、挂图和视频，赠送给中小学生。

台风来了怎么避险，暴雨天该怎么停车，地震来了如何自救……应急安全需要学校、学生、家长乃至整个社会重视。不少老师和家长认为，防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故，应成为开学第一课的重要内容。

全面关注学生身心健康

新学期伊始，全国各地各校积极开展多种安全教育、生命教育，全面关注学生的身心健康，助力学生健康成长。

9月1日，浙江省义乌市平安知识进校园暨AED（自动体外除颤器）投放仪式在绣湖中学教育集团稠江校区举行。师生在活动现场接受了急救知识和AED的使用培训，并进行了操作演练。

河南省驻马店市实验中学开学当日，为全校师生组织了一场“科普大课堂”，邀请驻马店红十字会蛟龙义务搜救队开展“疫情下的自救”公益讲座，讲解心肺复苏、AED使用、创伤救护等处理方法。

“在新学期生活中，面临压力和挫折时，应及时跟老师、辅导员、同学等沟通，这样有助于减轻压力，缓解焦虑。”福建省福州市鼓楼区小柳小学的老师们为同学们讲解心理健康知识。

广东省广州市中小学生的“开学第一课”上，广州市公安局新闻办公室的张梦彦给学生们讲解了“道路交通安全那些事儿”。该市中小学校还有针对性地加强了学生心理健康教育，做到“四个一”：上好一堂专题心理辅导课，开展一次全面谈心谈话，健全一项学生心理健康报告制，组织一系列校园文化活动。

四川省巴中市平昌县荔枝小学以“浪费可耻，节约为荣”为主题上了“开学第一课”，学生亲手采收稻谷，做上一餐饭菜，体会一餐一食的来之不易。

福建省三明市各校通过心理讲座、法治宣讲、传唱童谣等形式，让同学们了解心理健康、预防未成年人犯罪等方面的知识。同时，组织同学们观看《开学第一课》，并且写下自己的所感所悟。

采访中不少老师表示，希望能够通过安全教育、生命教育，引起学生、家长、社会各界的重视，为学生营造一个健康成长的环境，为青少年的安全保驾护航。

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 11 版）

(责编：杨光宇、马昌)