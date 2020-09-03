东北师范大学党委书记杨晓慧：走好人生新征程

原标题：走好人生新征程

金秋九月，又到了一年开学时节。随着你们，新一批“00后”大一新生的到来，沉寂了半年有余的校园，终于迸发出应有的生机和活力。

作为一个在高校学习工作了近40年的人，我目睹了一代又一代青年学子从懵懂少年成长为祖国栋梁的生命历程。然而，对于你们这届大一新生，我心中始终涌动着一种别样的情愫，因为你们成功经受住了疫情防控和高考的双重考验，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。

那么，作为堪当民族复兴大任的时代新人，新一代大学生应该怎样度过意义满满、无愧青春的大学生活？我想，重要的是切实做到思有所依、行有所规、学有所成，努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

第一，切实学好思想政治理论课这门大课。你们是互联网的原住民，深受互联网背景下知识创造、信息传播规律的影响，习惯于跟着广告生活，跟着主播购物，跟着“偶像”发表意见，急需树立科学的理论思维和远大的理想抱负，急需增强明辨是非、励志笃行的能力素养。思想政治理论课可以帮助你们以广阔的视野认识“我们的时代”，以火热的实践体验了解“我们的社会”，以深入的理论学习亲近“我们的党”，从而在“瞻前顾后”与“旁顾左右”的横纵比较中，定位时代、定位中国、定位自己，不断坚定理想与信念、初心与使命。

第二，认真做好专业学习这篇大文章。如果说高中是千军万马过独木桥，那么大学则是单枪匹马过十字路口。离开父母事无巨细的叮嘱，离开班主任耳提面命的教导，大学新生走好人生的这个“十字路口”，必须更加深入地体会和把握大学专业学习的特点和规律，自觉增强专业学习的意识和能力。具体来说，可以根据大学不同阶段的特点来规划自身的专业学习：大一阶段要重在“适应”，及时完成学习习惯与思维方式从高中到大学的适应和转变；大二阶段要重在“沉潜”，切实做好专业理论知识储备与实践技能锻炼；大三阶段要重在“定向”，致知穷理、学古探微，明确未来发展方向；大四阶段要重在“抗压”，面临升学就业各种压力，坚定信心信念、锤炼意志品质。

第三，不断探索和遇见更好的自己。“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”对大学生来说，“至善”不仅意味着知识结构的完善、能力素养的增强、眼界视野的开阔，更意味着精神世界的丰盈、生活状态的充实和人生境界的提升。为此，大学生应该明大德、严公德、守私德，不断涵养自身的德行精神；应该胸怀祖国、亲近人民、认知社会，不断提升自身的责任担当；应该从身边做起、从小事入手，积小善为大善、积小成为大成，不断增强综合素质和能力。具体来说，可以尝试加入一个学生组织，充分锻炼和提升自己的组织协调能力，通过丰富多彩的学生活动感受合作的乐趣，领悟交往的真谛；也可以尝试参加一次公益行动，让深藏于心底的那个最纯粹的梦想变为现实，在帮助他人、奉献社会的实践中探索未知世界；还可以尝试培养一个体育爱好，练就一身好本领，锻造一身好体魄，为未来更富有挑战性的人生赢得最根本的优势。

(责编：孙竞、王政淇)