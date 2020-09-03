专家热议《开学第一课》：给予学子们民族力量

原标题：给予学子们民族力量

钟南山、张伯礼、陈薇……他们是光彩熠熠的“人民英雄”，更是万千中小学生心中的“偶像”。9月1日，他们齐聚银屏，为全国中小学生上了一堂特殊的“开学第一课”。

与往年相比，这“第一课”显得尤为特殊。因为这些“老师们”刚刚披荆斩棘，从疫情战场上“得胜归来”。他们谈得失、讲收获、论成长，在他们的讲述中，这“第一课”有笑有泪，新的学年也在这样充满希望的氛围中扬帆起航了。

一节掷地有声的思政课

相比往年，《开学第一课》无疑是特殊的。

南京航空航天大学马克思主义学院党总支书记、教授徐川从三个方面谈到“第一课”的特殊性：“特殊是因为授课的方式，这是线上线下相结合的一堂课，这是知识与实践相结合的一堂课，这是小课堂与大课堂相结合的一堂课；特殊是因为授课的老师，他们是现实中的医生，也是屏幕中的老师，他们是现实中的凡人，也是战斗中的英雄；特殊是因为授课的时效，课堂回望了过去，讲述着当下，更是照应着未来，从这个意义上说，这是一时的课，更是一生的课，受众不只是学生，更是我们所有人。其实，想想看，2020年本身就是一堂课，这堂课里有中国人，也有外国人，有我们自己，也有全世界，我们要从课堂中走出，汲取更大的力量，走好我们的新征程，谱写我们的新篇章。”

对外经济贸易大学教师工作部部长、研究员刘金兰认为，《开学第一课》是一次掷地有声的思想政治教育课，也是对全国青少年们的一次心灵洗涤。在这个特殊的课堂上，冲锋在抗疫一线的英雄战士，深情讲述他们抗击新冠肺炎疫情的动人故事，“担当”“团结”“科学”三个篇章背后体现的浓浓的爱国情让一张张扬起的稚嫩脸庞写满感动与崇敬。

一堂深刻的生命教育课

在这节课上，张文宏医生谈到“身体比成绩”重要，这引发了不少教育工作者的深思。

教育部教育发展研究中心综合研究部主任、研究员王烽说：“这个道理很多人知道但很少人能实践，张医生在这个场合面对公众说出，对师生的教育观念有启发和纠偏的作用。”他认为，“刚刚经历了居家学习，将疫情作为开学第一课，对中小学生来说是非常好的题材，既体现了国家的力量，也体现了医务人员的职业责任、个人奉献精神。节目中有很多饱含人情味的故事，比如快递小哥接送医生的一个镜头，虽然是很简单的描写，但也全面体现了国家、单位、个人的力量相互配合取得抗疫阶段性胜利的过程，对中小学生来说是一次爱国主义教育，同时也是一次励志教育。”

辽宁教育学院民办教育研究所副所长王慧英认为，《开学第一课》是一节完美的生命教育课。“这节课传递的不仅仅是感动，更是对生命最深刻的诠释，也是对国家力量和民族精神最好的解读。当疫情发生时，把生命的意义置于至高无上的地位，所有人众志成城，竭尽全力守护每一个病患的生命。我们每一个人，就像武汉人民一样，包括每个孩子，都为这场战役的胜利，作出了贡献。一线和后方，因为我们对生命的敬重，对民族的热爱，才有了国家力量的凝聚。这堂课上得格外生动，格外深刻，格外温暖。”

专家们相信，这堂课给予所有人爱的力量，民族的力量和生命的力量。

一堂深入的科学知识课

除了思想上的启迪，专家们指出，这节课也是一堂深入的科学知识课。

北京亦庄实验中学教师常晟记得，在“科学”板块中，陈薇院士针对少年儿童的心智、年龄特点，加强了科学知识的普及。“课上，陈薇院士的话语掷地有声，‘除了胜利，别无选择’，这让我想到，历史赋予新时代的青年‘为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平’的精神追求未曾改变。我们要教导学生永葆心念苍生的情怀，坚守公平正义的价值，确立兼济天下的志向，给生命以温暖，为理想而躬行！”

北京市海淀区教师进修学校校长罗滨认为，《开学第一课》以科学精神为师生家长提振信心。“刚刚开学，不少家长和学生可能面临疫情不确定性、从居家学习到返校学习的不适应带来的忐忑，而节目给大家传递了两种信心。首先，新学期的校园是安全的，整体环境是安全的；其次，节目也传递了对党的力量、社会主义制度优势的信心。我们国家在这次抗疫的过程中体现出人民生命健康第一的理念，为了保护生命可以按下经济发展的‘暂停键’。”罗滨说。

与有肝胆人共事，从无字句处读书，《开学第一课》开启了崭新学年的新篇章。（姚晓丹 周世祥 唐芊尔）

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