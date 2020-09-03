中国科学院院士陈云敏：从现在开始，学会独立思考

原标题：从现在开始，学会独立思考

同学们，你们出生、成长在21世纪，肩负着新时代的使命与责任，即将走进大学，开启人生成长中非常重要的一段旅程。在此，我要对你们表示祝贺！

同学们，你们马上要迎来人生的重要转变，从一名单纯习得知识的学生，步入到一个可以与社会主动接触、共享资源的平台，个人角色和社会角色交叉融合，这将是你们面临的一个重要考验。你们在大学里将获得心灵的净化、品行的修为和对事物的判断能力，成为有高尚品格和家国情怀的人。

人的能力包括体力、智力和创造力，而创造力是人类最重要的能力。目前人类的体力已经被机器战胜；人类的智力也正在被人工智能战胜，AlphaGo战胜了所有的围棋高手便是一个很好的例子。尽管如此，AlphaGo却没有创造力去设计围棋。德国著名学者洪堡认为，大学不仅要传授知识，更要“发展”知识。今天的社会正处在百年未有之大变局中，大数据、人工智能、基因编辑等颠覆性的前沿科技不断涌现，构成了这个时代的标签，也加快了大学教育创新的脚步。一流大学要求老师能以解决科技重大问题、服务社会重大需求为己任，将学生培养成为卓越一流的“领导者”为育人要义。大学将赋予你们基于兴趣的学习选择自由；让你们有施展才华的机会，通过实践产生思想的碰撞和方法的创新；让你们从对老师的依赖中解放出来，学会独立思考，掌握科学思维，培养价值判断。

以我个人为例，我从本科到博士都在浙江大学求是园中度过。浙大厚实的本科基础课教学让我第一次感悟到数学对事物的精确表述、对逻辑的完美演绎，感悟到自然和科学之美，激起了我出于好奇心而产生的求知欲。研究生阶段我跟随曾国熙等导师研究岩土工程，先生倡导的理论、试验和工程实践相结合的研究思想，科学地诠释了对真理的探求、质疑、验证及应用，他们的言传身教使我学会了做人、做事、做学问的基本道理和方法。十年求学，塑造了我健康向上的人格、科学严谨的思维、纯粹好奇心驱动的探索精神、发现和解决问题的能力，这支持着我现在投身于祖国的建设事业，让自己的人生更有价值，更有梦想。

同学们，希望你们能博采众长，时刻保持开放的学习态度；希望你们能集思广益，在完善知识结构的时候，时刻牢记锻炼自己解决问题的能力；希望你们能海纳百川，拥有多种文化的鉴赏能力，学会更加理解，更加包容，更加关爱自己、关爱他人、关爱这个世界。大学生活无限美好，真心祝福你们可以迈好这一步，享受绚烂的青春时光，为你们精彩的人生奠定坚实的基础！

(责编：孙竞、王政淇)