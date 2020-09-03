王元芳：疫情中守好课堂阵地

原标题：宁夏理工学院党委宣传部部长兼机关党支部书记王元芳：疫情中守好课堂阵地

若不是和同事说起，我都不敢相信我一个快60岁的人竟能在疫情期间迸发出那么强的精力和体力。

我在宁夏理工学院担任两个职务。白天，作为机关党支部书记的我，在学校疫情防控指挥部协调疫情防控工作，督促并带队排查离开宁夏的6795名学生和153名教职工的健康状况；晚上，作为宣传部部长的我，和年轻同事一起谋划实施疫情期间的宣传报道，并在学校微信公众号和网站进行推送。特别是大年初一，当与校长赵惠娥和其他校领导一起战斗在寒风瑟瑟的校园里时，我深切体会到了“初心”和“使命”的分量。

为了帮助准备进行线上教学的同事从外省区返回学校，我在一个多小时里竟打了70多个电话与多部门沟通协调；为了给怀孕8个多月的同事配送生活用品，我在楼梯上跑上跑下不知道有多少趟；我们还组织了网络爱心捐款、制定了学校错峰开学的实施方案、制作了宣传动漫视频、推送了很多抗疫知识。

“这个寒假你憔悴多了、苍老多了，你的工作，也确实做到家了。我们都看在眼里，记在心里。”同事说这话时，我就像获得了勋章的士兵，为“疫”消得人憔悴，但感觉值得！

疫情中，我还有了“疫”外的收获——成功转型为一名“主播”。原本2月8日元宵节后再有不到两周就该开学了，可疫情肆虐，老师们都很着急。2月10日，学校发出通知，要求我们做好线上授课的准备，24日正式开课。

一辈子拿惯了粉笔的我，要面对冷冰冰的屏幕，给远隔千里的学生讲课，咋讲啊？可我转念一想，都快退休的人了，什么风雨没见过？这要是把我难住了，让年轻人笑话咱，这面子往哪搁？

于是，我主动找到年轻的同事学习线上教学流程，如何建群、如何上传文件、如何在线提问等等。从备课到完全熟悉再到线上试讲，准备一节线上课程，我往往需要好几天的时间。甚至为了应对各种“突发状况”，我还做了不止一个预案。

2月24日，我们学校的线上授课正式启动，比宁夏全区提早了整整一周。出于善意，教务处的老师将我的课程安排在3月初，就是照顾我年纪大，可以有些时间多熟悉、多观摩网络教学。那段日子，看到那些线上授课的老师独自一人在智慧教室里讲得激情澎湃，好像对面有满堂的学生似的，我也忍不住摩拳擦掌。经过两周多的学习演练打磨，我终于顺利“上岗”，走进了空无一人的教室，成为一名“主播”。

第一次线上授课，我紧张得仿佛回到了30多年前第一次站上讲台的那天。我告诉自己，就算内心兵荒马乱，面对学生也要从容不迫。我的学生给予了我很大的鼓舞，给我点赞送花，同事们也总是抽时间挤进群里来，对我评点一二。

有一次，我在讲《蒹葭》时，联系课文传递的思想，疏导了一位同学“爱而不得”的愤懑，告诉他人世间，有许多事、许多人我们求而不得，但我们还要去争取。用《蒹葭》的歌声启迪他，要珍惜过往和一切，要做一个懂爱善爱的人。课后，这位学生给我发来一句话：“老师，我感受到了《诗经》里那扑面而来的温暖，也感受到了您的良苦用心。”

有时，我会在讲授教学内容时，将“一方有难、八方支援”的家国情怀、人道精神、团结精神、奉献精神等融入课堂教学，这样的学习讨论，收效显著。在相互学习交流中，我逐渐成为同学们心中信赖的“网红主播”。其实，主动求变，守好课堂阵地，就是我们教师能为抗击疫情作出的最大贡献。

8月15日、16日，我们学校的学生重返校园。作为宁夏第一所开学的高校，我们为同学们平安返校做了充分的准备和细心的安排。测体温、核身份、收资料、查健康码，整个流程井然有序，有条不紊。经过最漫长的假期，学子们已按下“重启键”续写拼搏奋斗的青春，而我，将持续“待机”，在收获的9月继续带着“主播”的激情，重返课堂。（王建宏 张文攀）

(责编：孙竞、王政淇)