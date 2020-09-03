海外求学中，我的交友之道

陆嘉怡毕业时，房东女儿准备了礼物赠送给她。

乔梦圆（后排戴帽子者）与大学社团电影兄弟会一同拍摄微电影时，与剧组工作人员在一起。

开学季临近，又有一批留学新生已经收拾好行囊，准备出发。适应当地环境、寻找新朋友是每个留学生的必经之路。处于陌生环境之中，他们常常会寻找适合自己人际交往的“小圈子”，除了认识中国朋友之外，主动拓宽交际圈、认识本地朋友也是不少留学生尽快融入当地文化氛围、适应留学生活的重要方式。关于交友之道，海外学子有许多经验之谈。

志同道合是“第一准则”

2016年刚来到美国伯克利大学的时候，乔梦圆攻读的是电影与认知科学，这个专业里国际学生极少，大多数都是美国本地学生，这给了乔梦圆不少认识新朋友的机会。

起初，她试过“硬着头皮”努力结实新同学，互留联系方式、一起上下课。然而，这些勉强“匆匆认识”的朋友之间却并没有太多共同话题，“‘为了融入’而‘融入’显然并不是个高明的办法。”乔梦圆意识到，无论在国内还是国外，志同道合都是交友的“第一准则”，不然话不投机，很难成为好友。

“兴趣是很好的交友起点，留学生活中若想要结识新朋友，就一定要发展自己的兴趣爱好。” 乔梦圆说。“‘融入’固然重要，但更重要的是找到适合自己的环境，参与社团等组织，找到有共同爱好或兴趣相仿的同学，这样交往起来才会更舒服。”

除了兴趣爱好外，课堂交流也是结交朋友的重要方式。乔梦圆与男友布兰顿便是在课上相识，布兰顿出生在加州，两年前上电影课时与乔梦圆分到了一个小组。“组内当时一共有4个人，我们俩的交流最多，很多课都安排在一起上，几乎每天都可以见面。”期末考试的前一天，布兰顿向乔梦圆告白，电影课堂成就了这份跨国浪漫。在布兰顿看来，中国留学生与本国同学交流居多，在进入陌生的留学环境时已经有了自己的“小集体”，当地学生有时想要融入并不容易，这需要双方都迈出自己的“舒适圈”。

与美国朋友相处的过程里，乔梦圆注意到了几点细节，例如，初次见面自我介绍时一定要听清楚对方名字，再见面打招呼时最好称呼名字，不要只说“hello”，更不要叫错。再比如，不要担心因语言或文化不同而不好意思开口，如果日常交流中感到哪里不舒服可以立刻提出来，不必一味迁就当地人的聊天习惯。“美国人的相处方式其实比较自由，他们会尊重个人差异，并不会因为对方提出异议或表达看法就‘结下梁子’。交友是双向尊重。”乔梦圆说。

主动迈出第一步

陆嘉怡的加拿大留学生涯是从高二开始的，不到半个学期，天性开朗的她便基本适应了留学生活，还认识了不少本地朋友。在她看来，想要融入当地生活，必须主动迈出第一步。

刚到加拿大之时，陆嘉怡时常会有听不懂老师授课内容的情况，她便向坐在前桌的加拿大女孩爱丽斯求教，得到了爱丽斯非常耐心的讲解。相处中陆嘉怡发现，自己与爱丽斯有许多共同话题，爱丽斯也成了她在加拿大最好的朋友之一。

“在外留学，课堂是最容易交到朋友的地方，因为许多课都会安排小组作业，需要大家合作完成。”在陆嘉怡看来，组内成员一起完成课题、课下一起讨论，这正是与本地同学交流的好机会，自然而然就会结识不少新朋友，性格开朗的学生在这种情况下更具优势。

当地朋友对学校情况更熟悉，他们带着陆嘉怡了解学校，参加各种活动，向她介绍本地习俗与文化。与此同时，陆嘉怡也能施展自身所长，她理科成绩很好，会主动与加拿大同学一起复习、一起交流问题、帮他们释疑解惑。

在陆嘉怡看来，交朋友并没有什么“妙招”可言。“适当放开些，只要敢开口说话，就能主动制造相互认识的机会，交到志趣相投的朋友。”

“佛系交友”心态更自在

留学在外，也并非所有学子都会在当地结识新朋友。交友不可强求，自己内心的轻松、自在很重要。

张晓虞是美国纽约大学的一名本科生，也是国内一家社交平台上的学生“网红”，她常在网络上分享自己的留学生活。时不时会有粉丝问起，为何她分享的生活动态里身旁的朋友都是中国人，每次张晓虞都会坦诚回答：“因为在美国，我的朋友都是中国人。”

她也曾动过认识当地新朋友的心思。到达纽约大学的第一天，老师就带着刚入校的新生玩“破冰游戏”，还分享了许多对新生颇有帮助的经验，这些经验的中心思想是一条——跳出自己的舒适区交朋友。“到达美国的第一年，我一直在朝这个方向努力。”张晓虞说，她尝试过加入很多俱乐部，在餐厅里与本地人聊天，在课上和同学交流，感恩节时接受外国同学邀请到其家中住了一周感受节日文化。但一年下来，兜兜转转，身旁几个最好的朋友还是中国人。

张晓虞也有过疑惑，为什么身旁别的中国留学生都有许多本地朋友，大家“打成一片”，到自己这里就变得这么困难。“交本地朋友这件事情对我来说更像是一件任务。”父母也希望她能多与本地同学聊一聊，深入了解美国文化，“大老远跑国外去，还是只结识中国学生？”父母想不通。在经历了一年的巨大压力之后，张晓虞看开了。她说自己是“佛系交友”，心态也变得更轻松，她告诉爸妈，自己真的交不到美国朋友。

无法融入当地社交圈的原因有很多，对张晓虞来说，兴趣与性格是最重要的方面。“我对于美国当下的流行文化几乎一无所知，很少会追踪当地社交媒体的热点或潮流，这让我与美国同学对话时显得十分吃力。”相较于美国文化，张晓虞对韩国流行文化要感兴趣得多，让她自己也感到意外的是，在美国留学期间她认识了不少韩国朋友，她十分愿意用自己蹩脚的韩语与他们交流对话，韩国朋友也惊讶张晓虞竟然会了解这么多韩国时下流行的单词，非常乐意同她分享他们在韩国的趣事。

交朋友，归根到底是寻找“心的共鸣”。“除了文化差异，缺少共同经历也会使当地同学很难与我产生共鸣。”张晓虞说，“万事不必强求，现在，我有更多时间用于学习和阅读，深更半夜醒来时也不再觉得空虚、孤单。志同道合者难寻，每个人都有保持自己生活方式的权利。”

(责编：孙竞、熊旭)