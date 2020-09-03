人民网>>教育>>滚动新闻

海外求学中，我的交友之道

李昊燃

2020年09月03日09:26  来源：人民网－人民日报海外版
 

陆嘉怡毕业时，房东女儿准备了礼物赠送给她。

乔梦圆（后排戴帽子者）与大学社团电影兄弟会一同拍摄微电影时，与剧组工作人员在一起。

开学季临近，又有一批留学新生已经收拾好行囊，准备出发。适应当地环境、寻找新朋友是每个留学生的必经之路。处于陌生环境之中，他们常常会寻找适合自己人际交往的“小圈子”，除了认识中国朋友之外，主动拓宽交际圈、认识本地朋友也是不少留学生尽快融入当地文化氛围、适应留学生活的重要方式。关于交友之道，海外学子有许多经验之谈。

志同道合是“第一准则”

2016年刚来到美国伯克利大学的时候，乔梦圆攻读的是电影与认知科学，这个专业里国际学生极少，大多数都是美国本地学生，这给了乔梦圆不少认识新朋友的机会。

起初，她试过“硬着头皮”努力结实新同学，互留联系方式、一起上下课。然而，这些勉强“匆匆认识”的朋友之间却并没有太多共同话题，“‘为了融入’而‘融入’显然并不是个高明的办法。”乔梦圆意识到，无论在国内还是国外，志同道合都是交友的“第一准则”，不然话不投机，很难成为好友。

“兴趣是很好的交友起点，留学生活中若想要结识新朋友，就一定要发展自己的兴趣爱好。” 乔梦圆说。“‘融入’固然重要，但更重要的是找到适合自己的环境，参与社团等组织，找到有共同爱好或兴趣相仿的同学，这样交往起来才会更舒服。”

除了兴趣爱好外，课堂交流也是结交朋友的重要方式。乔梦圆与男友布兰顿便是在课上相识，布兰顿出生在加州，两年前上电影课时与乔梦圆分到了一个小组。“组内当时一共有4个人，我们俩的交流最多，很多课都安排在一起上，几乎每天都可以见面。”期末考试的前一天，布兰顿向乔梦圆告白，电影课堂成就了这份跨国浪漫。在布兰顿看来，中国留学生与本国同学交流居多，在进入陌生的留学环境时已经有了自己的“小集体”，当地学生有时想要融入并不容易，这需要双方都迈出自己的“舒适圈”。

与美国朋友相处的过程里，乔梦圆注意到了几点细节，例如，初次见面自我介绍时一定要听清楚对方名字，再见面打招呼时最好称呼名字，不要只说“hello”，更不要叫错。再比如，不要担心因语言或文化不同而不好意思开口，如果日常交流中感到哪里不舒服可以立刻提出来，不必一味迁就当地人的聊天习惯。“美国人的相处方式其实比较自由，他们会尊重个人差异，并不会因为对方提出异议或表达看法就‘结下梁子’。交友是双向尊重。”乔梦圆说。

主动迈出第一步

陆嘉怡的加拿大留学生涯是从高二开始的，不到半个学期，天性开朗的她便基本适应了留学生活，还认识了不少本地朋友。在她看来，想要融入当地生活，必须主动迈出第一步。

刚到加拿大之时，陆嘉怡时常会有听不懂老师授课内容的情况，她便向坐在前桌的加拿大女孩爱丽斯求教，得到了爱丽斯非常耐心的讲解。相处中陆嘉怡发现，自己与爱丽斯有许多共同话题，爱丽斯也成了她在加拿大最好的朋友之一。

“在外留学，课堂是最容易交到朋友的地方，因为许多课都会安排小组作业，需要大家合作完成。”在陆嘉怡看来，组内成员一起完成课题、课下一起讨论，这正是与本地同学交流的好机会，自然而然就会结识不少新朋友，性格开朗的学生在这种情况下更具优势。

当地朋友对学校情况更熟悉，他们带着陆嘉怡了解学校，参加各种活动，向她介绍本地习俗与文化。与此同时，陆嘉怡也能施展自身所长，她理科成绩很好，会主动与加拿大同学一起复习、一起交流问题、帮他们释疑解惑。

在陆嘉怡看来，交朋友并没有什么“妙招”可言。“适当放开些，只要敢开口说话，就能主动制造相互认识的机会，交到志趣相投的朋友。”

“佛系交友”心态更自在

留学在外，也并非所有学子都会在当地结识新朋友。交友不可强求，自己内心的轻松、自在很重要。

张晓虞是美国纽约大学的一名本科生，也是国内一家社交平台上的学生“网红”，她常在网络上分享自己的留学生活。时不时会有粉丝问起，为何她分享的生活动态里身旁的朋友都是中国人，每次张晓虞都会坦诚回答：“因为在美国，我的朋友都是中国人。”

她也曾动过认识当地新朋友的心思。到达纽约大学的第一天，老师就带着刚入校的新生玩“破冰游戏”，还分享了许多对新生颇有帮助的经验，这些经验的中心思想是一条——跳出自己的舒适区交朋友。“到达美国的第一年，我一直在朝这个方向努力。”张晓虞说，她尝试过加入很多俱乐部，在餐厅里与本地人聊天，在课上和同学交流，感恩节时接受外国同学邀请到其家中住了一周感受节日文化。但一年下来，兜兜转转，身旁几个最好的朋友还是中国人。

张晓虞也有过疑惑，为什么身旁别的中国留学生都有许多本地朋友，大家“打成一片”，到自己这里就变得这么困难。“交本地朋友这件事情对我来说更像是一件任务。”父母也希望她能多与本地同学聊一聊，深入了解美国文化，“大老远跑国外去，还是只结识中国学生？”父母想不通。在经历了一年的巨大压力之后，张晓虞看开了。她说自己是“佛系交友”，心态也变得更轻松，她告诉爸妈，自己真的交不到美国朋友。

无法融入当地社交圈的原因有很多，对张晓虞来说，兴趣与性格是最重要的方面。“我对于美国当下的流行文化几乎一无所知，很少会追踪当地社交媒体的热点或潮流，这让我与美国同学对话时显得十分吃力。”相较于美国文化，张晓虞对韩国流行文化要感兴趣得多，让她自己也感到意外的是，在美国留学期间她认识了不少韩国朋友，她十分愿意用自己蹩脚的韩语与他们交流对话，韩国朋友也惊讶张晓虞竟然会了解这么多韩国时下流行的单词，非常乐意同她分享他们在韩国的趣事。

交朋友，归根到底是寻找“心的共鸣”。“除了文化差异，缺少共同经历也会使当地同学很难与我产生共鸣。”张晓虞说，“万事不必强求，现在，我有更多时间用于学习和阅读，深更半夜醒来时也不再觉得空虚、孤单。志同道合者难寻，每个人都有保持自己生活方式的权利。”

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

北京市教委：60余万京外大学生返校需做核酸检测 新学期即将开始，将有60余万大学生从外地返京上学，返京返校的每一位京外学生都需要做核算检测，检测费用由学校承担。 【详细】

原创报道|

超4成四年级、八年级学生完成家庭作业时间超标 报告显示，班主任工作时间长、教学任务重、非教育教学性事务干扰大，减负愿望强烈。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved