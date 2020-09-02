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教育部教师工作司与中国高等教育学会将展开战略合作

2020年09月02日18:35  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月2日电 教育部教师工作司与中国高等教育学会1日在北京正式签署战略合作框架协议。

中国高等教育学会会长、教育部原党组副书记、副部长杜玉波强调，在高等教育进入内涵式高质量发展的关键时期，教师司和学会签署战略合作框架协议意义重大。他对双方的战略合作提出了三点期望：一是围绕中心、服务大局，融入高等教育发展大视野；二是凝聚共识、发挥优势，助力建设高素质教师队伍；三是抓住机遇、深化合作，谱写高等教育发展新篇章。希望双方优势互补、共谋发展，为造就高素质专业化教师队伍贡献力量，积极推动高等教育内涵式发展。

教育部教师工作司司长任友群指出，教师司与学会在前期合作过程中取得了不少成绩，奠定了良好的合作基础。希望在《教师法》修订、高校教师职称评审监管、国家“万人计划”教学名师的宣传推广、“黄大年式教师团队”评选、指导教师教育分会建设等方面与学会开展深度合作，为深化教育体制改革和建设高素质教师队伍建设而不懈努力。

中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来对战略合作协议的主要内容进行了具体说明，表示学会将以本次协议的签署为契机，充分发挥学会优势，主动与教师司加强配合，努力做好各项工作，确保双方合作落地见效。

据悉，本次签署的战略合作协议聚焦高校教师教育领域，围绕高校师德师风建设、教师权益保障、教师队伍成长平台建设等三个方面展开。协议签署后，双方将共同制定详细的实施方案，积极推进相关工作，为努力造就政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专业化教师队伍贡献力量。

(责编：孙竞、马昌)
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