原标题：“今天，回家啦！” 华南理工大学广州学院学生分批返校

久别重逢，甚是想念。“同学，你好！欢迎回家！”“我终于回来了！”8月29日清晨，华南理工大学广州学院各相关部门工作人员、学生志愿者和教师党员先锋队就等候在校门口、宿舍等地点，等待着学子们的归来。一声声亲切的问候，指引车辆有序驶入，查验健康码、测温，指引返校学生陆续进入校园，入住宿舍。清晨宁静的校园渐渐热闹起来。

华南理工大学广州学院领导在返校现场检查指导工作（赵晶 摄）

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和中央统战部、教育部、广东省委省政府具体工作要求，按照关于《高等学校秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案（更新版）》要求，切实推进疫情防控常态化条件下学校全面复学复课，确保师生生命安全和身体健康，结合实际情况，8月29-30日，华南理工大学广州学院10523名同学分批有序返校。

“在家待了将近8个月，终于盼来了返校这一天。背上行囊，一路顺利，终于回到心心念念的校园啦，心里蛮开心的！许久未见，校园依然如同记忆中一般。华广，我回来啦！”管理学院 2019级刁同学兴奋地说到。

志愿者为返校学生测温（彭志通 摄）

校门口，一道道蓝色的身影手持测温枪，为返校的每一个同学测量体温。电气工程学院2018级罗同学便是其中一员。“由于暑假小学期提前返校上课，便有了这次志愿服务经历。服务前，学校已做好系统的个人防护安全培训。能够为更多同学安全返校助力，我很荣幸。”

除了学生志愿者团队外，一支由教工党员组成的“党员先锋队”也出现在了本次返校工作现场。这支“党员先锋队”是由学校教工党员自愿报名组建的，旨在发挥党员的先锋模范带头作用。

华南理工大学广州学院校团委教工党员潘家韵老师是第三次为学生返校志愿服务了。谈及加入志愿服务行列的初心时，她表示：“作为党员先锋分子，这是我的本职工作。我们会严格遵守学校疫情防控的要求，站好每一班岗。从学生进入校门出示穗康码、测量体温再到如何进入宿舍这一整个流程，学校都做了严密的监控，确保每一位返校的学生健康。希望同学们开开心心、平平安安地返校。”

确认返校学生信息（彭志通 摄）

早上七点，楼管阿姨们就到岗迎接返校学生。各宿舍楼下，楼管阿姨和学院辅导员们热情地迎接了每个返校的学生。刷码、测温、信息确认、帮忙搬行李……一切有序地进行着。汽车与交通工程学院辅导员陈穗君老师表示：“一学期不见，学生们的变化还是挺大的。看着他们陆续平安归来，挺高兴的。很期待新学期与他们在课堂见面，重新找回那份面对面上课的亲切感。疫情防控常态化之下，也希望大家都能做好个人防护，平安健康。”

据悉，为保障学生分批返校工作安全有序进行，竭力为学生的健康保驾护航，返校前，辅导员详细了解学生健康动态、把握学生疫情期间的行程；返校时，学校以便捷的返校流程、贴心的叮嘱问候、温暖的人性化服务迎接每一个学子。此外，学校食堂、快递、商业街等陆续恢复正常运行，为广大学子生活提供便利与保障。

校园充满生机（彭志通 摄）

新征程，新希望。今日的重逢因彼此的关心和思念变得格外温暖。接下来，华南理工大学广州学院将严格落实“四精准”、“六分”、“一独立”、“三全”、“五管”的防控要求，结合学校实际，认真做好在疫情防控常态化下的各项工作，确保师生生命安全和身体健康。

（供稿 赵晶 张炳英 刘礼赞）

(责编：李依环、熊旭)