北京举办大中小学思政课一体化教学展示活动

北京市大中小学思政课一体化教学展示活动举办（李依环/摄）

人民网北京9月2日电（李依环）“作为一名新时代的思政课教师，我感到最幸福的事，就是看到新生代学子越来越热爱自己的美好生活、热爱我们的党和祖国，对实现中华民族伟大复兴中国梦越来越充满强烈自信。”1日，北京市大中小学思政课一体化教学展示活动在北京航空航天大学举办，来自清华大学附属中学的教师邱磊在课上深情地说。

活动现场，北京各级学校思政课教师代表进行了思政课教学展示。中国人民大学、北京航空航天大学、北京科技大学、北京化工大学的教师代表分别围绕京津冀协同发展战略、基层治理和首都政治中心、科技创新中心建设等主题，将城市副中心建设、“回天行动”、香山革命纪念地、中关村建设发展等京华大地的生动实践融入日常教学。北京市陈经纶中学、北京四中、清华附中的教师代表聚焦垃圾分类等专题进行了示范教学。

北京市委教育工委副书记狄涛发言强调，要扎实推进北京市大中小学思政课一体化建设工程，推动不同学段思政课教学积极关注实践、回应现实，将新时代首都发展的新举措、新气象融入各学段思政课教学体系当中，坚持“深入浅出”和“浅入深出”相结合，教育引导学生用马克思主义立场观点方法观察时代、解读时代，加快大中小学思政课纵向跨学段、横向跨学科贯通联动，实现思政课内涵式发展。

课后，北京化工大学马克思主义学院副院长于文博接受采访时表示，中小学思政课是高校思政课教学必不可少的重要基础，让学生能够拥有基础知识支撑、有家国情怀，以及对世界的观照。大学的思政课为学生讲案例、剖析现象，感悟情怀，更应注重引导学生用面向国际、历史的视野，了解其背后深厚的理论根基，认识到自己在新时代所担当的使命和责任。

据悉，近年来，北京市将大中小学思政课一体化建设作为深化思政课改革创新的关键环节摆上重要议程，实施“大中小学思政课一体化建设工程”，形成了“市区联动、知行联动、时空联动、家校联动”工作机制。下半年北京市将成立大中小学思政课教学指导委员会，整体规划课程群建设。

(责编：李依环、熊旭)