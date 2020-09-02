 他们奋战在一线——海归书写的扶贫篇章

李晓鹏（右）在山东省临沂市莒南县大薛庆村贫困户家中调研。

在云南保山潞江镇，赧丛咖啡种植专业合作社贫困户社员正在山上采摘咖啡，咖啡鲜果直接交售给合作社，后期再根据合作社收益进行分红。

2020年5月，傅云捷（右三）正在隆阳瓦马乡岩脚村的挂包帮贫困户家中探访慰问，并捐助生活用品。

2020年2月，潞江镇赧丛咖啡种植专业合作社社员在手工筛捡咖啡。

扶贫干部，是在脱贫攻坚一线挥洒汗水的战士，他们将自己人生价值的实现与一方百姓的幸福生活紧紧相连；他们将宝贵的青春留在了苍山碧水之间。

今天，我们将为您讲述两位海归扶贫干部的故事。

“我想去乡村看看，到父老乡亲身边去看看。”

在云南保山，隆阳被业拉山、高黎贡山环绕，镶嵌在澜沧江与怒江之间。眺望青翠山林，脚下是碧绿湖泊，这样的美景是海归扶贫干部傅云捷对隆阳最初的印象，1年多的扶贫工作，让他对这片土地产生了一份别样感情。

2012年，获得澳大利亚国立大学金融管理硕士的傅云捷回到家乡上海，通过上海市城管专项考试后进入闵行区城管执法局。傅云捷从小便有一个“制服梦”，父亲在城管岗位上工作了近20年，童年时代的傅云捷脑海中父亲的样子，便是身着制服、认真而忙碌地穿梭在上海弄堂之中。

“父亲在自己的岗位上获得了上海市劳动模范的光荣称号，他是我人生中第一个偶像！”穿上那身制服，傅云捷感受到了当年父亲身上的责任感。2017年底，按照党中央和上海市有关沪滇扶贫协作的决策部署，闵行区新增结对帮扶保山市一区三县，正式与隆阳区建立扶贫协作关系。2019年8月，傅云捷主动请缨，作为上海市第十一批援滇干部，奔赴云南省保山市隆阳区扶贫办工作，任沪滇扶贫协作联络专员。

对于自己前往扶贫一线工作磨炼的决定，傅云捷的家人非常支持。傅云捷告诉记者，自己从小在上海长大，20岁那年，带着好奇与憧憬远赴澳大利亚求学，当地美丽的特色小镇与闲适的田园生活曾让他十分向往，那里的不少都市白领更喜欢住在郊区或农村。“当时我就在想，我们国家的乡村是什么样的？我想去乡村看看，到父老乡亲身边去看看。”

保山隆阳风景如画，美不胜收，但令傅云捷感到意外的是，如此美丽富饶的隆阳也曾是云南省88个贫困县之一。他积极响应隆阳脱贫攻坚号召，帮扶了3户贫困户，瓦马乡岩脚村的老陶就是其中之一。

第一次进到老陶家，简陋的状况令人震惊。板房里空荡荡的几乎没有家具，老陶热情地招呼傅云捷喝茶，握着他的手说了许久的话。老陶的善良与热情，其所处的贫困环境，让傅云捷看得心里难受。村里人以种玉米为主，玉米品质很好，但由于物流、交通等客观因素很难卖得出去。这一刻，傅云捷感受到肩上沉甸甸的扶贫工作的责任。他意识到，能否为贫困户创造条件，让他们在家门口就能有营生、有钱挣，这正是考验扶贫成效的关键所在。

“叫老李好，亲切不少，就叫老李！”

在山东省临沂市莒南县文疃镇，李晓鹏是为数不多的海归基层公务员。他曾在德国科布伦茨应用科技大学测试与传感器专业深造，那时的他，对生活曾有过另一番计划：在德国获得学士学位后接着读硕士，之后留德工作。

然而，2009年，李晓鹏的父亲因交通意外去世，家庭的意外让他不得不调整计划。他是家中独子，母亲逐渐年迈并不适应国外生活，考虑再三，李晓鹏完成本科学业后便启程回国。

2015年，在女儿出生当天，李晓鹏接到了公务员招考被录用分配到文疃镇的通知，成了一名扶贫干部。凭借自己的努力与拼劲儿，李晓鹏在一年之后脱颖而出，成了文疃镇乡亲们口中津津乐道的“海归扶贫主任”。

2019年9月28日这天，是文疃镇约定全镇贫困户银行转账扶贫产业项目收益款的日子，镇上1107户贫困群众将获得2019年度产业扶贫项目收益。

西田庄村年近七旬的翟大爷患有先天性双目失明，生活困难，性格又倔，镇上几天前发放的扶贫款没用现金，而是直接银行转账打到了他的账户，翟大爷心里面觉得不踏实，便要去镇上问个明白，点名要找李晓鹏。

“我得听老李说，我才信！”翟大爷口中的“老李”就是李晓鹏，做扶贫工作这几年，“找老李”成了文疃镇乡亲们不约而同的默契。

“叫老李好，亲切不少，就叫老李！”

得知翟大爷的来意后，李晓鹏笑了。“翟大爷，放心吧!产业扶贫项目的收益谁也不敢给咱动，一分钱也不会少，银行转账是为了更保险。”说着，李晓鹏帮老人查到了银行转账情况，翟大爷这才放宽了心。

“做扶贫工作，让乡亲们觉得心里踏实、信任我这个人非常重要，这样才能妥善处理有可能发生的各种矛盾。”李晓鹏说。

“喜讯到来时，有人笑了，也有人哭了。”

如今，李晓鹏已在扶贫工作岗位上奋战了4年，从入户信息采集、精准识别到信息录入、建档立卡，从产业项目选取立项到项目实施、收益分配，从民主评议到验收评估、稳定脱贫有序推出，刚满34岁的他已经成了脱贫攻坚战场上的一名“老兵”。

结合镇上的地形和气候，文疃镇实施了优质葡萄种植与大樱桃栽培、高效农业种植温室大棚等特色现代化农业产业项目，产业脱贫使贫困户的钱袋子鼓了起来，也带动了全镇农业产业升级。

文疃多山，考虑到镇上贫困人口以老人及身患疾病者居多，规划扶贫大棚一定要避开山岭沟壑，最后选了靠近住宅区的全村最平整、土壤最厚实的一块水浇地。“让困难群众参与产业扶贫，必须提供便利周全的保障。”李晓鹏说，还要把水管铺到每个大棚门口，拧开水阀就能用上水，大棚的骨架、卷扬器也要挑最好、最便捷的产品。

2020年5月8日，一场别开生面的直播带货正在进行。隆阳区委常委、副区长马骎走进直播间，向网友推荐保山小粒咖啡，这也是傅云捷第一次全程参与网络直播带货。为了准备这次直播，从场景设计、展区布置、产品选择、直播串词、售后服务等每一个细节，傅云捷都与工作人员反复沟通，“直播助农是非常专业的工作，要把握住机会，对得起贫困户。”他说。

短短两小时的直播吸引了超过24万人观看，最后有200多人下单购买小粒咖啡。傅云捷松了一口气，试水直播带货“初战告捷”!

5月17日，好消息传来，云南省人民政府发布通知，正式批准隆阳区等31个县退出贫困县序列。“这是一个值得纪念的日子，喜讯到来时，有人笑了，也有人哭了。”傅云捷动情地说。而傅云捷呢，在隆阳待了大半年，皮肤晒得脱了好几层皮。

5月17日那天，傅云捷在自己的扶贫工作笔记中写下了这样一段：

我的身边，有一群“笨笨”的扶贫人。每当黑夜降临时，他们依然冲在脱贫攻坚第一线，不知疲倦；每当面对群众误解时，他们依然坚守着自己的岗位，不曾放弃；每当逢年过节时，他们甘愿放弃与家人团聚的机会，始终为这片土地默默守护着。

在我的心中，他们就是这个时代的英雄。我为他们感到无比骄傲。

（本版照片均由受访者提供）

(责编：孙竞、白宇)