校园书声起 处处育生机

8月31日，江苏无锡扬名中心小学的学生在领取新课本。

汤 毅摄（人民视觉）

9月1日，湖北武汉学子重返校园。

新华社记者 肖艺九摄

9月1日，云南文山壮族苗族自治州一所学校内，学生在上计算机课。

新华社记者 胡 超摄

截至9月1日，全国已有29个省份中小学、56所部属高校开学。校园里，与师友再会的喜悦、对学习新知的憧憬，洋溢在一张张动人的笑脸上。排队测温进校、搭校车穿梭校园、隔板落座用餐……井然有序的背后，是精心、细心、暖心的措施与服务。新学期提出新要求，新学期孕育新希望。美好而温暖的场景平常可见，处处充满生机。

——编 者

北京——

中小学迎接开学第一课

本报记者 赵婀娜

8月29日起，北京市中小学生按不同年级，分批次陆续返校。截至9月1日，已有近100万学生陆续回到校园，开启了许多特别的开学第一课。

支援武汉的中央指导组社区防控专家组组长吴浩出现在十八中教育集团的开学第一课上，“在武汉，我每天要步行10公里左右，深入一线，才能发现问题、解决问题”……吴浩分享战疫经历，学生们认真聆听。

“减少舌尖上的浪费”以及垃圾分类也成为开学第一课的重要主题。西城外国语学校的食堂里，400多名初一新生迎来开学第一餐。在打饭窗口，同学们先说需求，然后按需盛饭盛菜。一位正在厨余垃圾桶旁“值班”的学生说：“我们负责看同学们垃圾分类是否正确，如果有同学剩饭很多也要及时提醒。”

垂杨柳中心小学办起了一场家校共育研讨会，校长钟亚利说：“学生居家学习阶段，暴露出父母与孩子相处能力等方面存在不足，学校指导服务家庭教育的需求更为迫切。”

据了解，北京中小学坚持“晨午晚检”和“日报告”“零报告”制度，建立完善师生员工及其共同生活居住家庭成员的健康监测和风险接触信息报告制度；实施校园相对封闭管理和校内闭环管理。

（臧晓菲、崔妍参与采写）

武汉——

大学校园热闹起来

本报记者 吴 君

8月31日，湖北武汉华中科技大学校门口，测温，刷卡，随着“嘀”的一声响，闸门打开，同学们拖着行李陆续返校。离校8个多月，华中科技大学电气学院1702班学生黄炜俊十分激动，他刚从澳门家中转了两趟高铁回到武汉：“再次回来，真是太感动了。我们离开学校时还是冬天，现在已是绿树成荫。”

现如今，教室、食堂、图书馆里到处可以看到返校学生的身影，一些宿舍楼和操场上挂满了各色棉被，载满了学生的校车跑个不停。

“历时8月之久，华科校园终于又热闹起来，这本是大学应有的样子。”华中科技大学新闻与信息传播学院党委副书记明玉柱说，看到学校又有了活力，对新学期充满期待。

这几日，武汉有80多所高校陆续开学、上百万大学生返校。为了保障学生顺利返校，汉口火车站增设7个学生窗口和2个新生购票窗口，并且还重启了中转换乘通道，在出站口增加人员和引导标识，方便学生换乘。

此外，湖北省教育厅还发布了高等学校开学《安全温馨提示》，要求做好健康监测、尽量减少出校、在公共场所保持社交距离。

上海——

“空中课堂”越办越好

本报记者 巨云鹏

8月31日，上海市普陀区，华东师范大学第二附属中学普陀校区的62名高一新生迎来新学期的开学典礼。校门口，一顶蓝色帐篷引人注目。“这里是临时观测区，一旦学生进校时有体温异常，就在这里先行留观，”学校卫生保健老师吴燕香说。

今年上半年，上海市教委会同相关部门，按照“停课不停学、停课不停教”的要求，全力推进上海市中小学在线教育工作的实施。截至2020年春季学期结束，共完成制作5000余节优质在线教育视频课，对象覆盖小学、初中、高中全学段140余万学生，内容涵盖中小学所有基础型课程，实现了上海中小学生的居家在线学习。

新学期开学后，上海将进一步推动中小学线上、线下教育融合发展，机制化、长效化办好“空中课堂”，继续录制2020年秋季学期中小学在线教学视频课，学校可结合本校学生和教师的基本情况自主选择，将视频课资源融入课堂教学中。

武汉市中小学幼儿园全面开学（链接）

本报武汉9月1日电 （记者田豆豆）9月1日上午8时，湖北省武昌水果湖第一小学迎来返校学生。但和往年不同的是，学校实行封闭管理，所有家长不得入校，小学生们自己背着书包走进校园，排队检测体温、洗手之后，才能进班上课。

“我校请专业消杀团队对学校提前进行了无死角、高级别消杀，对学生入校、离校流程和应急防疫流程作出精细化安排，并组织教职工多次演练，确保学生的健康安全。”校长马新银介绍。1日，武汉市2842所中小学、幼儿园全面开学，涉及学生139.9万人，其中小学、幼儿园为疫情后首次开学。

据了解，在常态化疫情防控背景下，武汉市教育局要求中小学生应随身携带口罩，但在校园内无需佩戴。同时，校园、学生宿舍、教职工社区将实行封闭管理。此外，每所学校都配有专门防疫人员，有医护人员和医疗机构支持，畅通学校与辖区定点医院24小时联络机制和在校学生急诊绿色通道。一旦发现疑似病例，将立即启动应急处置机制。

武汉市公安局已提前组织警力，落实“一校一警”及护学岗力量，全力保障师生返校安全有序。

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 12 版）

(责编：杨光宇)