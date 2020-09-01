原标题：山东推动毕业生“稳”就业

近日，山东省五莲县人力资源和社会保障局在日照市科技中等专业学校培训中心育婴师培训班的结业典礼上摆出“招聘大餐”，让刚刚培训“毕业”的学员现场挑选适合自己的工作。

“我真没想到培训一结束，就在现场找到了工作，实在是太高兴了！”刚参加完培训班的葛平雪笑容满面。此次现场招聘共帮助了15名下岗失业人员实现再就业。

为有效帮助企业纾难解困、帮助求职者找到称心满意的工作，五莲县人社局将各类专场招聘活动开到了培训教室。21家企业携带600多个岗位进入课堂招聘，吸引了不少学员。

“下一步将招聘会开到培训课堂、开到就业困难人员家门口将成为常态，在为他们提供免费就业培训的同时，为单位和劳动者搭建起精准的求职供需平台，帮助他们顺利就业。”五莲县公共就业服务机构负责人说。

今年以来，山东省积极搭建线上招聘平台，接续开展线上“春风行动”“百日千万网络招聘专项行动”，在全国首创线上职业培训平台补贴政策、重点群体生活费补贴政策，开展百日免费线上技能培训行动，率先实现了线上培训平台、补贴政策、监管制度的全省范围“三统一”。全省共开展各类补贴性职业技能培训56.83万人次，线上免费培训73.37万人次。

面对异常严峻复杂的就业形势，山东省全面强化稳就业举措，加大复工复产保障力度，超常规实施减负、稳岗、扩就业政策，居民就业呈现加快恢复、总体稳定态势。1～7月份，全省实现城镇新增就业64.9万人，完成年度计划的64.9%。

“保市场主体”是“六保”的重点，也是“稳就业”的关键环节。山东省人社厅加大援企稳岗，推出社保费“免减缓降”组合拳，减免企业社保费342.5亿元，其中免征中小微企业缴费272亿元，减征大型企业等缴费70.5亿元。扩大失业保险稳岗返还范围，提高中小微企业、困难企业返还标准，发放稳岗返还32.34亿元，惠及26.55万户企业，稳定就业岗位878.14万个。

威海乳山市的思迈（威海）新材料科技有限公司是一家从事棉、麻化纤织造的加工型企业，受疫情影响，企业的不少订单遭遇缓交与撤销，乳山市人社局工作人员了解情况后，及时为企业送去稳岗补贴、用工补贴等惠企政策。“稳岗补贴、用工补贴共计补贴20万元左右，对于我们来说就像及时雨一样，极大地减轻了企业负担。”思迈（威海）新材料科技有限公司工作人员说。

山东把促进高校毕业生就业作为重中之首，出台促进高校毕业生就业创业9条意见、8项便利措施，拓宽党政机关、国有企事业单位、基层项目、升学入伍等就业渠道，扩大毕业生就业空间。通过启动“就选山东”毕业生就业服务系列行动，实现147所高校、65.5万高校毕业生网上招聘“两个全覆盖”，推动用人单位和高校毕业生有效对接。山东省人力资源和社会保障厅党组副书记、副厅长、一级巡视员夏鲁青介绍，截至7月底，应届高校毕业生留鲁率达到82.56%，明显高于前三年水平。

稳就业，除了持续做好“稳”的文章，还有一个重要的着力点，即积极增加新的就业。民营企业、小微企业作为高校毕业生就业主渠道，为鼓励支持企业吸纳高校毕业生就业，山东创新出台高校毕业生一次性吸纳就业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、就业见习补贴等“真金白银”政策，企业招聘高校毕业生的力度不断加大。此外，为引导高校毕业生到基层干事创业，今年山东省计划招募“三支一扶”毕业生近3000人。

为方便高校毕业生来鲁留鲁就业，山东省人社厅不断提升就业创业服务质效，大力推动就业服务制度创新和流程再造，在全国率先实行高校毕业生电子报到证。电子报到证按照“一证一码”原则生成二维码，可通过扫描二维码识别毕业生就业信息。毕业生通过网上办理报到、调整改派等手续，系统进行自动审核验证，实现“秒办”服务。今年以来，已经为40万名高校毕业生发放电子报到证，使高校毕业生就业更加便捷、流动更加顺畅。（赵秋丽 冯帆）

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