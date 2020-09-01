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广州为台青创业提供一站式服务

2020年09月01日08:47  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社广州8月31日电　（记者洪泽华）广州市台湾青年创新创业服务中心31日在广州市白云区汇龙海峡两岸青年就业创业孵化基地揭牌成立，旨在为台湾青年来穗创新创业、实习就业、居住生活提供一站式服务，搭建机制化交流对话平台，打造粤港澳大湾区台湾青年创新创业高地。

　　服务中心是粤港澳大湾区内首个政府支持、社会化运作的综合性台湾青年服务平台。中心以“立足广州、辐射湾区、融合两岸、服务台青”为宗旨，由1家市级服务总部、2家台青社团、3家国台办授予的海峡两岸青年就业创业基地和示范点、11个区级服务分部和N家市级基地共同打造“1+2+3+11+N”社会化运营管理模式，以更好地整合全市青创资源，为在穗台湾青年服务。

　　广州市台湾青年创新创业服务中心理事长苏一舫表示，近年来广州发布的惠台政策是在穗台青参与祖国建设、融入大湾区发展的重大机遇。“我们希望不仅让台湾青年们知道这里的惠台政策，更要帮助引导他们把想法实际落地，为他们打造一个筑梦的舞台。”他说。

　　当日还举行了“青创杯”第七届广州青年创新创业大赛台湾赛区颁奖仪式。今年的赛事共吸引穗台两地107个台湾青创项目报名参赛，最终选拔出10个复赛晋级项目，涵盖了人工智能、新一代信息技术、新材料等领域。

　　初创组三等奖获奖者吴宥璇来自台湾，主要为客户提供电商直播资源整合服务。“获奖很开心，大湾区人口多、机会多，对台湾青年具有很大的吸引力，所以我坚定地留了下来。”她说。

(责编：孙竞、熊旭)
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