守护清朗的网络空间，引导青少年理性思考，文明、健康、安全地感受斑斓的网络世界，需要全社会承担起责任

“加大对‘饭圈’‘黑界’‘祖安文化’等涉及未成年人不良网络社交行为和现象的治理力度……”教育部等6部门近日联合开展未成年人网络环境专项治理行动，查处侮辱谩骂、人身攻击、恶意举报等网络欺凌和暴力行为，引发社会关注。

开展未成年人网络环境专项整治，有现实针对性。据调查，我国现有32.9%的小学生网民在学龄前就开始使用互联网，初中则是青少年网络社会属性形成的关键期。而近年来，网络上的低俗有害类信息和不良现象时常出现，危害青少年的健康成长。有的不良社交行为更进一步越出了虚拟空间。比如，曾有粉丝在公共场所做出不理智的追星行为，有的青少年个人隐私被非法获取。

治理需找准根源。《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》指出，身份匿名为网络暴力的产生和蔓延提供了温床。而部分企业和平台存在信息审核不严、实名注册制度和防沉迷措施落实不到位、诱导未成年人不理性消费等问题，进一步滋长了不良网络现象。从家长的角度来看，若要有效监管孩子的网络使用情况，需要一定的技巧和时间。要根除未成年人网络环境出现的种种乱象，培育清朗的网络环境，需要形成各方共同发力、共建共治的长效保护机制。

互联网平台应建立行之有效的屏障，当好“守门人”。目前，一些平台加大力度处置违规账号，利用人工智能技术形成举报快速响应机制，推出限制使用时段和消费金额的青少年模式。下一步，如何让相关监管举措更有针对性，考验着平台的执行力度和社会担当。

家庭和校园须充当坚强有力的后盾，形成保护屏障。家长和老师要多与孩子沟通谈心、理解孩子的情感需要，帮助他们学会在网络上自我保护、理性社交，并且在生活中找到合适的心灵寄托。

对青少年而言，互联网里充满新鲜和未知。守护清朗的网络空间，引导青少年理性思考，文明、健康、安全地感受斑斓的网络世界，需要全社会承担起责任。

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 12 版）

(责编：孙竞、熊旭)