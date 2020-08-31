教育部等五部门：严肃查处损害群众利益的教育乱收费行为

人民网北京8月31日电（孙竞）据教育部网站消息，教育部、国家发展改革委、财政部、国家市场监管总局、国家新闻出版署五部门日前印发《关于进一步加强和规范教育收费管理意见》的通知，要求各地按照规定的管理权限全面落实教育收费管理主体责任，正确处理好政府与社会、受教育者的关系，正确处理好教育收费与财政拨款、学生资助的关系，正确处理好简政放权和放管结合、优化服务的关系，进一步完善教育收费政策体系、制度体系、监管体系，提升教育收费治理能力。

《通知》强调，各地出台教育收费政策，要综合考虑经济社会发展水平、教育培养成本和群众承受能力等因素，认真履行有关法定程序，把握好政策出台的时机和节奏，确保平稳有序推进各项工作。各地要调整完善各级治理教育乱收费联席会议制度，健全工作机制，认真履行职责，加大治理力度，严肃查处损害群众利益的教育乱收费行为。

《意见》明确，进一步加强和规范教育收费管理，要坚持公益属性、分类管理，坚持分级审批、属地管理，坚持问题导向、改革创新的基本原则，完善教育收费政策，健全教育收费管理制度，加强教育收费治理。

《意见》强调，完善教育收费政策，要坚持实施九年义务教育制度、非义务教育培养成本分担机制、民办教育收费分类管理，完善学校服务型收费和代收费等政策，完善在内地（祖国大陆）学习的港澳台侨学生收费政策和国际学生收费政策。健全教育收费管理制度，要建立健全教育收费标准动态调整机制，加强教育培养成本调查，规范教育收费决策听证制度，严格执行教育收费公示制度，加强教育收费收支管理。加强教育收费治理，要落实教育收费监管责任，完善教育收费治理工作机制，加大违规收费行为的查处力度，加强教育收费治理基础能力建设。

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