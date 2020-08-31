原标题：“大手牵小手”的温馨时光

“哥哥姐姐，谢谢你们在我们遇到困难的时候传递给我们力量，以后的生活中我们会懂礼貌、尊敬长辈、学会独立，更加爱自己、爱别人。”家住安徽省定远县炉桥镇李巷村的凯荣、凯富（化名）姐弟在《致哥哥姐姐的一封信》中这样写道。

暑假以来，全国妇联与最高人民法院、最高人民检察院、教育部、公安部、民政部、司法部、国家卫生健康委、国家体育总局、共青团中央、中国关工委等11部门共同举办“保护儿童安全·携手共同成长”——2020暑期儿童关爱服务活动，通过广泛动员社会力量，链接各方资源，开展志愿服务，营造关心关爱儿童特别是农村留守儿童和困境儿童的良好社会氛围，为孩子们送上一个温暖充实愉快的假期。

留住一段温馨的时光

7月16日，2020暑期儿童关爱服务活动云启动，中国儿童少年基金会联合北京圆网慈善基金会，线上招募大学生志愿者，刘大勇就是其中一员。

刘大勇的家住在安徽省定远县友爱村，现就读于安徽农业大学经济技术学院。在网络平台报名后，刘大勇和他的同学们成为大学生志愿者，在当地村党支部的协助下开展关爱儿童志愿服务活动，凯荣、凯富姐弟就是他们志愿服务的对象。

“姐弟俩的父亲早逝，母亲患有精神疾病，平时生活难以自理。”刘大勇介绍，由于家庭原因，15岁的凯荣和13岁的凯富虽然在读中学，但在生活起居、性格塑造、人际交往以及学习成绩等方面，远远落后于同龄人。

刘大勇和同学们来到姐弟俩的家中谈心，开展房屋电路维修、粉刷墙面、清除门前杂草等工作，还将姐弟俩接到县城，参观了解定远古城，开阔视野，增强自信。这个假期，在志愿者的帮扶下，凯荣、凯富的生活环境和精神面貌得到极大改善。

2020暑期儿童关爱服务活动启动以来，全国妇联高度重视，积极谋划，强化顶层设计。各级妇联上下联动，因地制宜，整合力量，深入社区、农村，尤其是留守儿童、困境儿童集中的地区开展家庭教育和关爱服务活动，在全社会营造了关心关爱儿童的良好氛围。据悉，此次活动中国儿童少年基金会优选2000名优秀大学生与6000名留守儿童和困境儿童结对帮扶。

筑起一道安全的港湾

“有的家长认为孩子溺水会大声呼救，但孩子真正溺水的时候是没法大声呼救的。”7月23日晚上7点多，重庆市沙坪坝区土湾街道金沙社区华宇金沙时代小区内，居民们带着孩子，来到小区中庭聆听安全知识讲座。

儿童安全教育是2020暑期儿童关爱服务活动的重要内容。活动启动以来，各地各部门按照“上好一堂安全教育课”的要求，多渠道多形式向家长和儿童传授安全防护知识技能。

在防溺水教育方面，内蒙古自治区呼和浩特团市委组织专家围绕涉水安全等开展“青春自护·暑期安全”自护教育活动；黑龙江、湖南等省妇联通过制作防溺水动画、发放预防溺水倡议书等，提醒家长做好监护；山东省妇联组织中科院专家、济南蓝天救援队志愿者、国家二级运动员组成讲师队伍，从交通安全、网络安全、防疫安全、水上安全、紧急避险、心理健康等方面，对儿童进行防护实战训练。

在预防性侵教育方面，浙江省衢州市龙游县妇联组织巾帼宣传员、普法宣传员走进儿童之家开展防性侵教育；四川省攀枝花市检察院、市妇联联合举办“守护花季 相伴成长”安全知识讲座，为孩子们讲解防范性侵害的知识。

在生命健康教育方面，国家体育总局联合健康中国行动推进委员会、共青团中央推出“2020年全国青少年近视防控操线上亲子大赛”，引导青少年积极参与，养成良好用眼习惯；天津、山西等地卫健委、女医师协会制作《呵护眼睛健康——拥有光明未来》短视频，开展线上公益讲座；辽宁省灯塔市心清扬心理咨询中心家庭教育讲师团讲授《生命的教育》微课，引导家长关注儿童心理健康。

在法治安全教育方面，北京市司法局开展“法治护航助成长”少年儿童普法宣传活动，集中宣传《民法典》《北京市生活垃圾管理条例》等法律法规；江苏省常州市法院在全市基层法院派驻人民法庭建立关心下一代工作站，常态化开展关爱、教育、普法等活动；浙江省慈溪市检察院依托“互联网+法治课堂进校园”模式，通过线上线下课堂，为中小学生送去有关防疫和预防性侵法律知识。

心贴心的互动交流、丰富多彩的实践游戏、不留漏洞的安全教育……一段“大手牵小手”的温馨时光，让孩子们在真情守护中增长知识见识。

携手一起共同成长

“孩子在家里不仅做作业磨磨蹭蹭，甚至把自己的作业本也到处乱放，只能我来帮忙收拾。这次和孩子一起学到不少知识，听完讲座，孩子自信地告诉我，以后放学后自己会积极主动地完成作业，要做时间管理的小达人，我听了很高兴。”福建省龙岩市新罗区华莲社区，一位家长在听完国家二级心理咨询师、青少年自我管理训练营主训导师邹小辉家庭教育知识讲座后，激动地说。

暑假是开展家庭教育指导活动的好时机，针对家庭教育突出问题，各地各部门面向家长和监护人广泛开展监护责任意识教育。

民政部特别制作了三堂宣讲示范课，深入开展“政策宣讲进村（居）”活动，引导父母或者其他监护人强化监护主体责任意识，依法履行监护职责和抚养义务，目前该活动已在全国20余个省份启动。

在全国妇联的部署和指导下，各级妇联聚焦立德树人，结合实施“家家幸福安康工程”，通过系列活动，引导家长重视家庭教育。

北京市妇联持续推出“陪伴，我们在一起”线上家教课，邀请专家从安全保护、教育心理、儿童健康、习惯养成等方面，为家长答疑解惑；江苏省公安厅、省妇联邀请警官、家庭教育专家走进直播间，与家长畅聊暑期儿童安全防护面临的突出问题；江西省家庭教育指导中心组织专业讲师团入校、进村、进社区，以“陪伴的力量”“心理健康·挫折教育”等为主题，开展400场暑期安全及家庭教育宣讲活动。

炎炎夏日，暖暖温情。在相关部门的多方合力下、在各地妇联的共同努力下，2020暑期儿童关爱服务活动画上圆满句号。“在和孩子们一起游戏的过程中给他们带来了欢乐，自己内心也有所得，这个假期我们共同成长。”大学生志愿者，无锡商业职业技术学院汽车技术学院新能源汽车技术专业2018级学生郝本治说。（王海磬 杨飒）

(责编：孙竞、熊旭)