履行社会责任 持续捐资助学

这个夏天，家住贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县的石东权接到了武汉理工大学的录取通知书。同时送到他手里的，还有一份来自圆梦行动的特殊资助。

“中国茅台·国之栋梁”希望工程圆梦行动（简称圆梦行动）帮助了众多和石东权一样的学子，为他们解决了交通与生活费等后顾之忧，打通“从家门到校门”的“最后一公里”。

圆梦行动始于2012年，由茅台集团每年向中国青少年发展基金会捐款1亿元人民币，按每人5000元的标准，为当年被全日制普通高等院校录取的家庭经济困难学生提供助学金。到2020年，圆梦行动累计捐资达9.14亿元，帮助18.28万名家庭困难学子上大学。

石东权今年高考取得了605分的成绩。他的家庭条件不好，接到通知书前，他一直在为上大学的费用担心。圆梦行动发放的5000元助学金，让石东权喜出望外。

8月20日，2020希望工程圆梦行动在从江县启动。圆梦行动将按原有标准继续捐资助学、传递温暖，今年的资助将紧扣脱贫攻坚中心任务，重点聚焦“三区三州”、集中连片贫困地区，特别是未摘帽贫困县及受新冠肺炎疫情和洪涝灾害影响的地区。

从江县是贵州省9个深度贫困县之一，这里也将成为今年圆梦行动支持的重点区域。

围绕脱贫攻坚这一重点，圆梦行动近年来的关注点在不断调整和完善。2016年起，圆梦行动每年拿出一半资助金投入扶贫攻坚主战场的贵州；2017年，提出“脱贫攻坚三年公益计划”，全面深化脱贫攻坚行动；2018年，资助重点向“三区三州”等脱贫攻坚重点难点地区倾斜，精准扶贫；2019年，资助持续向“三区三州”、集中连片特困地区、团中央扶贫点以及赤水河源头镇雄县等地区倾斜。

“在脱贫攻坚战中，茅台集团必须积极作为、主动担当，履行社会责任，作出更大贡献。”茅台集团党委书记、董事长高卫东表示。

9年来，圆梦行动每年1亿元的捐赠额度保持不减，每年两万名学子的资助数量保持不减。每一名受助学子背后，都是一个家庭。

“圆梦行动得到了社会各界的广泛赞誉，希望通过公益活动的持续坚持，影响带动更多有志青年。”中国青基会党委书记、理事长郭美荐说。

第三方评估机构北京七悦社会公益服务中心对圆梦行动项目的评估报告显示，助学项目在长期的良好运作中，已积累了一定的社会公信力和品牌基础。

评估报告指出，圆梦行动助学项目的实施，为做好学业就业创业以及凝心聚力打赢脱贫攻坚战贡献了力量。同时，对当地脱贫攻坚工作起到了促进作用，有利于地方政府脱贫攻坚工作的推进。

“圆梦行动为黔东南脱贫攻坚贡献了力量，为黔东南教育事业播撒了希望。黔东南学子在过去9年间共获得圆梦行动助学金2600万元，5200名贫困家庭学生圆了大学梦。”黔东南州委副书记、州长罗强说。

“用自己的能力去帮助别人，是一件很幸福的事情。”圆梦行动受助者赵云央在毕业后成为云南省建水县的一名中学舞蹈老师。

大三的时候，赵云央就暗下决心，要成为人民教师，去帮助更多像她一样需要帮助的孩子，用教育帮助更多的孩子圆梦。

“未来希望自己也有能力帮助他人，将这份爱心传递下去。”中央民族大学少数民族语言文学专业在读研究生石淑萍，是2015年圆梦行动的受助者。

大学期间，石淑萍积极参加各类公益活动，并力所能及地帮助自己的家乡，联系公益组织对村里的小学帮扶捐赠。

像赵云央、石淑萍这样受益于圆梦行动资助的爱心传递者还有很多。

“我们希望每一名受助的同学都勤奋努力，学有所成，成为一名志向远大、品格高尚的优秀学生，回馈社会，接续传递这份爱心。”茅台集团党委副书记、总经理李静仁说。

截至今年7月，已有5届10万名圆梦行动受助学子毕业并走向工作岗位，在抗击疫情战场、科研攻关高地、基层扶贫一线、创新创造前沿活跃着。越来越多的被帮扶对象成为爱心的传承者和弘扬者，他们用青春和汗水升华了圆梦行动的社会价值。

面向未来，茅台集团表示将进一步创新项目运作模式，抓好后续跟踪评估，帮助更多贫困学子圆梦大学，支持引导他们学成后回馈社会、报效祖国。

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 11 版）

(责编：杨光宇)