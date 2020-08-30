投身火热实践 绽放绚丽青春（深聚焦）

山东省沂南县湖头镇东坡子村，山东临沂市高级财经学校的学生志愿者关爱留守儿童。

杜昱葆 尹 君摄（人民视觉）

江苏省淮北市，安徽淮北师范大学学生向市民宣传民法典。

万善朝摄（人民视觉）

浙江省桐庐县，北京大学“力行计划”研究生专项实践团成员体验莪山畲族彩带艺术。

徐军勇摄（人民视觉）

河北省曲周县，中国农业大学科技小院的学生驾驶农机播种玉米。

新华社记者 王 晓摄

今年是脱贫攻坚决战决胜之年，暑假期间，部分高校派出社会实践队伍，以脱贫攻坚为主题开展活动。大学生们或到基层调研、增长本领，或直播“带货”、扶贫助农，或下乡支教、点亮“心灯”，或“云端”授课、爱心助残……

我们撷取了5位大学生的社会实践故事，希望广大青年在投身基层的实践中，努力成为有理想、有学问、有才干的实干家，在新时代干出一番事业！

——编 者

走进基层 情系乡野

讲述：北京大学元培学院2019级本科生高彤玥

实践目的地：山东省寿光市

8月10日至14日，我和元培学院的其他30位同学一起，在老师们带领下，以“全面建成小康社会中的‘寿光模式’”为主题，在山东省寿光市开展思想政治实践课程。

三元朱村村史馆里，80岁的老书记王乐义向我们讲起昔日闹的笑话：“在香港，人家问我们有没有不带刺的黄瓜，我说不带刺的那不叫黄瓜呀！”早年的三元朱村种粮不好生、种菜不好长，这种情况下怎样“拔穷根”？我们陷入思考。

上世纪80年代末，时任村党支部书记的王乐义领着村班子成员走出去调研市场，多次到东北地区，想发展能长反季节蔬菜的大棚技术。“寒冬腊月在棚里烧三四吨煤都长不出黄瓜，光太阳晒就能晒出来？”技术引进了，村民却不买账。“我们17个党员带头先搞！”17名党员干部建起17个冬暖式大棚，鲜嫩的反季节黄瓜供不应求，大家眼热了。1990年，三元朱村全村户均增收1万元，村民们成了“万元户”。

我听得热血沸腾，想起了带队老师关于“种子”的比喻：一棵大树长起来，越来越多的种子便随东风开枝散叶。此后多年，正如老书记所说：“三元朱富了不算富，寿光富了也不算富，全国农民兄弟都富了才叫真正的富！”三元朱村向全国各地派出优秀技术员，建起不计其数的冬暖式大棚……北方冬天没有新鲜蔬菜吃的历史，就在一颗颗“种子”的努力中悄然改变。

在寿光，使用无土栽培、自动化控制、物联网追溯技术的蔬菜大棚，让我们感叹现代农业的先进；神华电厂百余米的冷却塔，让我们懂得自主攻克技术难关的力量；近年来投资建设的双创产业园区，让我们看到高新技术企业的启航……同学们满怀激情地讨论寿光发展的原动力。我想，最重要的，是决胜全面小康的坚定信心，是像种子一样向下扎根、顽强破土的不屈精神。

“我们来自江南塞北，情系着城镇乡野……”我常哼唱起《燕园情》，听师兄师姐说，他们中有很多人是在实践中确定了专业方向和研究内容，下决心投身基层一线。这次实践，也在我们心中埋下一颗种子，我相信，在不远的未来，这颗种子会茁壮成长，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

直播助农 收获甘甜

讲述：清华大学经济管理学院2019级本科生马俊

实践目的地：北京消费扶贫产业双创中心、京蒙扶贫协作（通辽）科技创新基地

令人激动的时刻终于来了！一个多月来，我无时无刻不在期待、准备着这一刻。

“大家好！我是清华大学‘清春联播’实践支队北京分队的马俊，今天为大家带来内蒙古自治区通辽市当地的农产品……”8月14日晚上7时，我和小伙伴们坐在直播间，拿着精心挑选的助农产品，对着手机镜头当起了“主播”，既紧张又兴奋。

上中学时，我曾到13个少数民族聚居的云南贫困县调研，家境贫困的孩子们深深刺痛了我的心，我想为他们做点什么，又感到自己的力量太过渺小。大学生如何助农脱贫？怎样才能帮助更多的人？今年5月，当得知陕西省柞水县小岭镇金米村靠电商脱贫致富时，我眼前一亮！

暑假里，在我的倡议下，一群志同道合的小伙伴一拍即合，迅速组成了北京、黑龙江、吉林、陕西4个小分队——“清春联播”清华大学返乡直播扶贫调研实践支队成立了！大家兵分四路，奔赴当地的贫困县。我们北京小分队负责对接北京消费扶贫产业双创中心、京蒙扶贫协作（通辽）科技创新基地，这里有北京对口帮扶贫困县的农产品，可以辐射带动更多地区。

直播是“出口”，前期有大量工作要做。我们跟农户一起，研究客户需求、了解直播受众的特点、反复打磨产品介绍和定价，努力帮助农户在保证收入的前提下扩大影响。没有专业的直播团队，我们就自己从头学起，学直播技巧、设计海报、发布预热推送及视频，争取更多流量支持……

一切努力都是值得的！看到一个个订单，我感到一切辛苦都化为甘甜。不知不觉间，2个小时的直播结束了，“直播数据怎么样呀？”我迫不及待地问同学。“5万+在线观看、6万+点赞，成交订单658个，带货总额19871元！”大家激动地跳了起来。直播结束后，订单量还在持续增长，同学们紧紧地拥抱在一起：“太好了！脱贫攻坚，有我们一份力量！”

边陲支教 接续努力

讲述：中国人民大学新闻学院2020级硕士研究生杨明聪

实践目的地：云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县

7月31日，天下起小雨。我们中国人民大学第二十二届研究生支教团接过师兄师姐的“接力棒”，来到云南省兰坪白族普米族自治县。在决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年，奔赴祖国最需要的地方，既是我们的选择，也是时代赋予的际遇。

兰坪，是截至今年3月尚未摘帽的52个贫困县之一，居住着白族、普米族、傈僳族、怒族、彝族等14个少数民族，地处“贫中之贫、困中之困”三区三州中的怒江傈僳族自治州，也是中国人民大学对口支援的贫困县。6年间，56位人大支教团成员先后奔赴这里，用教育扶贫助力兰坪发展。

“我想考军校，将来为祖国戍卫边疆。”眼前的兰坪县民族中学学生高智敏这样介绍自己的梦想，我的心中充满感动。这些孩子们中，有的想成为医生，有的想成为老师，他们中最普遍、最坚定的志向都是“报效祖国，回报大山”。我看到，在前往丽江参加夏令营的路上，孩子们仍然十分刻苦，白天活动、晚上学习是他们的常态。

帮助孩子们的同时，我们也长见识、受教育。“怒江缺条件，但不缺精神”，为了解决“一方水土养活不了一方人”的难题，兰坪实施易地扶贫搬迁，建造了5个集中安置点。“永安、永泰、永昌、永兴、永祥”，社区名字寄托着他们对美好生活的向往。

脱贫攻坚是一场必须打赢打好的硬仗。期待着，在祖国的西南边陲、在兰坪、在教育岗位上，我们这一代青年凭着青春热血与奉献初心，不负重托，无愧时代，绽放光芒！

云端课堂 启迪心灵

讲述：北京师范大学艺术与传媒学院2019级本科生李延杰

实践目的地：四川省凉山彝族自治州冕宁县

“在草字头中，一横两竖并不是呆板地摆放，而是左竖短、右竖长，左竖低、右竖高，横画微微向右上扬起，两竖下端形成一个内收的趋势……”7月28日，打开电脑，孩子们的头像一个个跳出来，我这个书法老师又开讲了。

从一个大一学生，到一名小学书法老师，我感到既新鲜，肩头又沉甸甸的。这个暑假，我们“情系冕宁、云端筑梦”支教队开展“云端支教”，在网上给四川省凉山彝族自治州冕宁县的小学生们上课。

“李老师，《兰亭序》上的印章有什么用，是为了美观吗？”一个孩子在课上发问。“这个问题提得非常好！可以看出大家对于经典书法作品的好奇心。”我笑着说。有人说“教育意味着一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云”，我希望自己的课，给孩子们心中埋下一颗美育的种子。

怎样激发孩子们对书法的兴趣？我认真思考后，在备课中收集了王羲之临池学书、写经换鹅、竹扇题字等故事。“王羲之之所以被称为‘书圣’，离不开他书品与人品的高度统一，希望同学们以他为榜样，学习他的淡泊名利、质朴善良。”电脑屏幕的一个个小窗口里，我看到不少孩子在点头。

几天的课程讲下来，我欣慰地发现，学生们有了不小的进步。之前，孩子们管书法叫“写字”，对书写的美观性没有太大认识，将书写变为“书法”的过程，也正是艺术启蒙的过程，衷心希望孩子们能在克服困难、取得进步中收获书法的乐趣。

努力让每个人都有人生出彩的机会，美育的力量不可或缺。这次“云端支教”，在孩子们一次次认真听讲、举手提问、完成作业中，我感受到他们对艺术的满怀热情。我畅想，也许一堂小小的课，也能点燃几个小火苗，照亮孩子们心中的梦想。

用心守护 助力圆梦

讲述：北京科技大学化学与生物工程学院2019级本科生吴慧琳

实践目的地：吉林省四平市聋哑学校

“会说话、会唱歌的哥哥姐姐在手机里面！”7月31日，家长们指着屏幕告诉身边的孩子。坐在电脑前，看着一个个可爱的小天使，我真想多为他们做点什么。这是一群听障儿童，天真的笑脸常常让我忘了他们身上的缺憾。

“我也不知道孩子能不能康复，从听到声音到会发声，经历了很长时间。”一位妈妈向我倾诉，她的孩子患有内耳畸形，即使做了人工耳蜗，效果也不一定好。

我知道，也许自己能改变的很少，但只要去做，总会有所不同。支教开始前，我为孩子们设计了一整套“趣味发音课程”，还接受了相关专家的培训。时间有限，我既想把更多内容教给孩子们，又担心他们的接受能力，怎么办？拿到孩子们的具体情况后，我连夜对课程难度做出调整，决定“因材施教”，摸索着为每一个孩子制定“一对一”教学方案。

我想带他们看看这个世界，也许他们听不到风吹树叶、夏蝉歌唱，但想让他们知道这个世界的美好。我们团队专门给孩子们录了一个视频，视频里，哥哥姐姐用手语告诉他们，“我们都一样”。也许，他们注定无法和大多数人“站得一样高”，就让我们在他们脚下垫上一块“砖”、为他们搭一把梯子、让他们站上我们的肩膀，用一节节课程激发他们兴趣、帮助他们进步，用我们的努力撑起他们的梦想。

“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少。”残疾人中，这些可爱的孩子们更需要帮助和爱护。一个人的力量、一个团队的力量也许不够，但我们尽自己最大努力，就能让更多人注意到这个群体。今后的日子里，我们将继续守护听障孩子们，用实际行动让他们感受到，“每个孩子，都可以绽放自己的光芒！”

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 05 版）

(责编：牛镛)