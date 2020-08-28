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“庞贝病男孩”将入学，智慧校园要与学长一起迎新

2020年08月28日08:57  来源：科技日报
 
原标题：“庞贝病男孩”将入学，智慧校园要与学长一起迎新

　　近日，高考662分的“庞贝病男孩”王唯佳被南开大学计算机学院录取，引发网友热议。盲人考生昂子喻考上了中央民族大学、脑瘫少年姚俊鹏考上了中国药科大学……他们在平时学习生活中或多或少会面临一些困难，迈进大学校门后，如何适应校园生活？高校应如何通过现代技术手段构建智慧校园，帮助这些学生真正融入大学生活、学有所成？

　　制定个性化帮扶方案

　　庞贝病是一种罕见的遗传疾病，会导致肌肉无力、脊椎侧弯，还有呼吸暂停的危险。来自辽宁沈阳的王唯佳，12岁时被确诊患有此病。一般人习以为常的走路和站立，对他来说都很吃力，每天晚上都要挂上呼吸机方能入睡。

　　南开大学教务处处长李川勇说：“南开大学历来重视学生的学业指导和帮扶，学校有完善的校—院—班三级学业指导体系，能够帮助王唯佳同学尽快适应大学生活，为他顺利完成学业提供必要支撑。”

　　“我们将根据王唯佳入学后的具体情况，研究系列帮扶措施，制定‘多对一’个性化工作方案，尽一切努力帮助他解决在生活学习中的困难，助力他在南开圆梦扬帆。”南开大学党委学生工作部、计算机学院相关负责人表示。

　　值得一提的是，学校专门针对王唯佳的情况制定了详细的帮扶资助方案，将其列为学校各类资助的重点帮扶对象，包括根据他的身体情况准备“特殊宿舍”；安排入学的绿色通道；提供由教材费、餐费、电话费、生活学习用品等组成的“新生大礼包”；协助其申请临时困难补助、国家助学金、医疗保险等。

　　据介绍，为让王唯佳更好地适应大学生活，学校安排“励志强能计划”学生、获周恩来奖学金的学长帮助他在刚入校时尽快熟悉大学生活、掌握专业学习方法、做好大学生涯规划等，并鼓励他积极申请“筑梦计划”等资助育人项目。

　　此外，很多热心的南开校友在得知王唯佳的情况后，也联系到学校，表示愿意尽己所能为他的学习生活提供帮助。

　　让学生能够随时随地学习

　　随着现代技术手段的发展，智慧校园呼之欲出，高校应采取哪些措施更好的帮助这些学生，提升自身教育教学质量？

　　据李川勇介绍，南开大学将智慧图书馆、电子查询机、校园监控、储物柜等先进设备陆续安装在校园的每个角落。

　　智慧校园让师生可以随时随地学习，高效地使用各级资源，促进教学融合。智能设备的应用为建立智能开放、舒适便利的教育教学环境，改善师生与学校资源、环境的交互方式，实现以人为本的个性化教育奠定了基础。

　　南开大学加大在线课程建设力度，着力推动校内线上线下混合式课程建设；推动智慧教学环境建设，重点建设双校区远程互动教室、智慧教室与互动交流公共空间；打造智慧教研环境，构建智慧教育生态，为学生提供一个可以在任何时间、任何地点都能主动学习、自主管理、自我服务的智慧教学环境。

　　在智慧图书馆的建设中，南开大学实现了新旧图书馆的数据共享，并在云计算、大数据的基础上，依托互联网与物联网技术，用掌纹识别等技术对所有图书进行电子标签自动识别，让学生可以自助、方便地享受图书馆的相关服务。据了解，王唯佳同学所在的计算机学院设有南开大学第四智慧书院——图灵书院。图灵书院以计算机及其应用为主题，着力构建线上线下协同发展的新型“师生共同体”。

　　李川勇表示，智慧校园的建设将为特殊学生群体插上“隐形的翅膀”，为他们接受更高质量的教育保驾护航。（华 凌）

(责编：李依环、熊旭)
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