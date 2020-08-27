人民时评:为乡村振兴培养更多人才

推动乡村振兴战略，需要善经营的“农创客”、懂技术的“田秀才”

乡村振兴，关键在人。如今，机械化农业、绿色农业、休闲农业、农村电商等如雨后春笋般纷纷涌现；机器人摘黄瓜、云端放养管理、智慧农业大数据平台等“互联网+”的农业应用层出不穷，强化乡村振兴人才支撑显得更为紧迫。如何为各类“新农人”大展才华创造有利条件，如何充分发挥返乡人才的能动性，成为各地推动乡村振兴战略的重要课题。

前不久，一则“土专家”获评正高职称的新闻引人瞩目。在浙江省农业厅发布的农业正高级职称评审结果中，有4人为职业农民。不唯学历资历、不唯论文奖项，“土专家”评上正高关键在于“过硬的农业理论知识和生产实践的经验”。对他们来说，有了职称托底，在课题申报、农业科学研究等方面“底气”更足，将有更多资源“把论文写在大地上”。浙江此举，是对中办国办印发的《关于深化职称制度改革的意见》的贯彻落实，为培养农业人才、让职业农民有奔头提供了新路径。

乡村振兴是一篇大文章，需要各类人才来书写。推动乡村振兴战略实施，我们既需要科技人才、管理人才的培养，也需要能工巧匠、乡土艺术家的挖掘；既需要有号召力的带头人、有行动力的追梦人，也需要善经营的“农创客”、懂技术的“田秀才”。唯有积极推动农村人才评价机制变革，破除唯学历、唯资历、唯论文、唯奖项倾向，才能广开进贤之路，广纳天下英才，让土生土长的乡土人才、四面八方的下乡人才留得安心，发展更有信心。

乡村人才振兴，既要识才、引才，亦要懂才、爱才。如今，新产业、新业态不断涌现，所能培养的人才也越发丰富多元。论文、学历当然是评价人才的重要标准，但一把尺子量不出更多的维度。在城市，既然电商主播可以作为特殊人才落户上海，快递员在杭州可以被认定为高层次人才，那么在农村，也需要树立实践导向的人才评价体系，为新型人才提供更好的条件和发展空间，最大程度地焕发乡村振兴的潜力。

今天，农业生产的专业性更强。曾经“面朝黄土背朝天”的农民在发生改变，农业人才也值得更体面优渥的待遇。就在今年，浙江省杭州市余杭区农业农村局发布公告称，辖内农村面向全国聘请农村职业经理人，绩效奖励最高可达百万元。当前，无论是党中央国务院营造的政策激励环境，还是许多农村和产业求贤若渴的引才行动，都在为农业人才提供更宽广的发展路径，让这个古老的传统行业焕发更浓厚的吸引力。只有用宽厚包容、人尽其才的环境，用蒸蒸日上、大有可为的前程，坚定他们扎根农村的毅力，才能聚起乡村振兴所需的各种资源要素，搭建起更大的事业平台。

千泉汇聚，大河滔滔；百花齐放，春色满园。实现中华民族伟大复兴，人才越多越好，本事越大越好。让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的家园，乡村振兴之路必将越走越宽广。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)