原标题：北京93所高校开学与属地建联防联控机制 学生离校申请审批均可线上进行

“线上线下”同开学、军训训练面积间隔1.5米……根据市教委要求，自8月15日起，本市具备校园疫情防控条件的高校，结合小学期安排，可组织学生分期分批、错时错峰返校和新生报到。北京化工大学作为全市开学较早的高校之一，目前1.7万余在校生已返校1.5万余人，三个年级本科生在昌平校区报到，研究生在东校区报到。北京市教委新闻发言人李奕介绍，目前本市已有约10万大学生返京，每日返京学生流增长到1万人，校园绝非“一刀切”似的禁止离校，学生有需要可提申请。同时，本市93所高校还和属地建立了畅通的联防联控机制。

智慧教育平台实现 “线上线下”同开学

昨天上午，北京青年报记者探访北京化工大学昌平校区秋季开学返校情况。据该校相关负责人介绍，按计划，本学期会利用开学前两周时间，完成2020学年春季学期未完成的教学工作，大约涉及不同年级500余门实验课。从9月上旬开始秋季学期教学工作。

高校也将“线上线下”同时开学，保证每位学生都不掉队。在北化工智慧教学可视化运行平台中心，该校130间教室实时上课情况一目了然。该校教务处处长苏海佳介绍，我们会合理安排教室，增加实验室开放时间，加大排课频次等，最大限度为学生提供学校条件。对于因疫情影响或时间安排冲突等原因无法按时完成学习任务的学生，在遵循学生意愿的情况下，为学生办理重修、补课等。“比如周末和晚上，也会安排一些课程。”

对于无法及时返校报到的学生，可通过北京化工大学“智慧教学云平台”“在线教学综合平台”等渠道观看课程视频，获取课程资源。苏海佳介绍，对于实践类课程，学校为学生一对一制定补课方案，确因疫情影响无法按时完成学习任务的学生，在遵循学生意愿的情况下，改在其他学期修读相应课程。“学校会保持对未返校学生动态跟踪，并一对一做好沟通工作。”另外，该校新学期的开学典礼也将采取户外、线上等形式开展。

军训训练面积提升至往年2.5倍

一二一、正步走……在学校的操场上，部分大二本科生正在进行军训，昨天已经是他们进行军训的第九天。北青报记者了解到，为了在疫情防控常态化情况下进行学生军训，该校遵循了“标准严一些、节奏缓一些”的原则，且遵守《普通高等学校军事课教学大纲》关于学生军训的内容要求。

具体来讲，一是根据北京市和学校疫情防控相关规定，建立学生军训期间疫情防控指挥系统、工作系统与应急处置系统，建立学生军训疫情防控专班，专人负责、专项教育、专项落实、专门检查；同时，坚持体温“晨午晚”检测报告制度，有疑似症状立即报告、就地隔离。

此外，此次军训还将训练面积提升至往年训练面积的2.5倍，成队行进期间戴口罩。训练期间的间距在1.5米以上后，学生可摘口罩进行训练。

出校申请审批均可线上进行

不仅在校内管理严格，北化工相关负责人还介绍，新学期，和所有在京高校一样，北化工同样按“非必要、不出校”的原则，对校园实施相对封闭管理。学生离校申请和审批均可在线上进行。

该负责人表示，北化工还制定了“一事一议”的出校管理办法。比如学生因从事重大科研需要、分校区助教、就医等情况需要离校，可以提出申请并报辅导员或导师审核，再经过学院审批和学校备案后方可离校。“相对封闭的管理会对学生出校开展学习、科研等有一定影响，但学校一定会根据学生的实际情况和需求进行人性化管理。”北化工保卫处副处长庞然举例，学术道德与学风建设宣讲等报告会更多地以线上形式开展，新生入学期间的入学教育报告会也将采用线下和线上相结合的方式，尽量减少疫情对研究生的学术交流带来影响。

另外，北化工给在校外居住的学生和教职工列了细致的新学期的出行建议，包括“两点一线上下学”“做好家庭成员防疫工作”“不得带病入校”等。对于校园的后勤员工，学校已尽量安排在校内居住，实行统一封闭式管理，减少与外界接触。（文/本报记者 武文娟）

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