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2020年重庆高校毕业生就业新趋势

2020年08月26日08:50  来源：重庆日报
 
原标题：[职通车]2020年重庆高校毕业生就业新趋势

　　2020年，重庆市有毕业生的高校共67所，有23.5万名毕业生，比2019届约增加1.1万人。其中，研究生约1.9万余人，本科生11万余人，专科生10万余人。

　　这些毕业生都去哪儿就业了？连日来，重庆日报记者走访发现，高校毕业生更青睐信息化、智能化的新兴产业，不少人积极主动选择到基层、艰苦边远地区就业，体现了个人职业规划与社会、时代、国家需要结合，与家国情怀结合的就业特点。

　　顺应时代发展　投身信息化等新兴产业

　　“尽管我不是重庆人，但是我看中这里的发展机遇，所以我选择留在重庆。”毕业于重庆邮电大学自动化学院卓越工程师班的秦梓文是山东人，他告诉记者，大二时，他就和同学一起，先后参加了2018中国智能机器人大赛和2018中国工程机器人大赛，并获得二等奖。

　　毕业后，秦梓文选择了重庆一家科技有限公司，这家公司是从事安防产品研发的一流企业。因为个人能力突出，刚毕业的秦梓文被招聘为工程师。

　　“团队里不乏重大、厦大等名校毕业的学生。”秦梓文说。近年来，重庆加快数字产业化、产业数字化，促进数字经济和实体经济深度融合，倾力打造“智造重镇”、建设“智慧名城”，良好的就业环境和政策吸引了不少高校毕业生留在重庆。

　　四川美术学院艺术设计专业硕士毕业生王一才便是其中之一。

　　王一才本科毕业于重庆理工大学机械工程专业，念本科时，她就和车辆工程、软件工程等专业的学生尝试了开发语音支付、车载导航等方面的项目。由于对新一代信息技术特别感兴趣，读研后，王一才认准“艺术+科技”的方向，着力于将传统的视觉艺术用数字媒介进行创新表达。

　　他们将重庆中国三峡博物馆里的壁画进行数字化处理，让那些精美的壁画可以像电影一样“动”起来；他们对重庆市海量的脱贫攻坚数据进行可视化“云”表达；他们不断推出数字艺术特展、跨媒介艺术之夜等项目作品，备受欢迎。

　　事实上，今年，人工智能、移动终端、云计算、大数据等相关专业应届生备受企业关注。重庆大学、重庆邮电大学等高校的数据显示，用人单位对软件工程、光电信息科学与工程、机械电子工程、物联网工程、物流工程等专业的学生需求比高达8∶1。

　　“今年初受新冠肺炎疫情影响，有的企业招工名额缩减，但国家很快出台了很多指导帮扶政策，鼓励企业扩大招工。考研、专升本、公务员、西部计划等招录名额都有扩大。”重庆大学、西南大学等高校的辅导员告诉记者，在这些措施激励下，目前，大部分毕业生都已落实工作，尤其是适应新时代发展的人工智能等新兴专业毕业生，更为抢手。机械工程、计算机等专业的学生，也有意识地辅修大数据、智能化方面的科目，或是参加互联网企业的实践项目，以提升自己的专业竞争力。

　　发挥自身所长　服务乡村建设

　　“有人说现在的大学生是迷茫的一代，而我觉得我们的内心需要一个方向，找到自己心之所属，才能坚定地向前走。”重庆第二师范学院全科教师专业学生余才维毕业后，到万盛经开区一个乡镇当了一名教师。

　　这位综合成绩排名全年级第一的女孩，大二的暑假就在家乡万盛区煲堂村的暑期社区学校，义务给孩子们授课。她一个人承担书法、音乐、舞蹈等7门课程的教学，带孩子们去观察山里的动植物、用拍打的方式感受音乐节奏……受她感染，她的同学后来也加入到这所学校的义务支教中。

　　“乡村的孩子很缺乏专业的老师，作为一名全科教师，我深知自己的责任和职业的意义。”余才维说。

　　到基层去，到祖国最需要的地方去，是当下不少高校毕业生的选择。记者了解到，今年，重庆师范大学、重庆文理学院等5所高校，共有约1200名全科教师和余才维一样奔赴重庆各地的乡镇，即将成为当地中小学教育的新力量。

　　今年重庆医科大学有100多名全科医生专业毕业生，他们在重医附一院等10个国家培训基地接受3年的规范化培训后，将奔赴云阳、万州、彭水等区县的乡镇医院工作。

　　重庆医药高等专科学校、重庆三峡医药高等专科学校的统计数据显示，这两所医药高专每年为重庆培养数千名医药卫生人才，其中70%的毕业生选择到基层就业。

　　西南大学、重庆三峡职业学院等高校，今年同样有不少毕业生选择到基层就业。如西南大学农学与生物科技学院毕业生刘潺，大一时就参加了学校的支农社团，并参加了“梁漱溟乡村建设中心”组织的乡村调研活动，正是这些经历，让刘潺觉得从事乡村建设工作是一件有意义的事情。因此，刘潺选择回到家乡酉阳，带领乡亲们用抖音等平台推广家乡文化和各种特产。

　　重庆三峡职业学院相关负责人介绍，今年该校有2500多名毕业生，涵盖农林牧渔、兽医、水利等各个专业，70%涉农专业毕业生选择到乡镇、合作社等基层就业，发挥所长，服务乡村建设。

　　哪里需要去哪里　支持边远地区建设

　　在走访过程中，重庆日报记者还发现，不少大学生选择到边远地区就业。

　　毕业于重庆大学光电工程学院的张颖怡是陕西人，目前在甘肃嘉峪关一家光通信企业工作。她所读的光电信息科学与工程是一个多学科交叉的信息类专业，涉及光学、机械、电子、计算机等多个学科，也是人工智能和通信专业交叉的前沿学科。

　　这家企业位于茫茫的戈壁滩上，只有周末张颖怡才能和同事回到嘉峪关城里。和张颖怡一道去这家企业的，还有她的同班同学，重庆人万勇。

　　最初，一些亲人和朋友并不理解他们的选择。对此，万勇表示：“这家企业是光通信领域的佼佼者。好男儿志在四方，应该到祖国需要的地方建功立业。”

　　事实上，张颖怡和万勇的选择并不是个例。今年，重庆医药高等专科学校到新疆喀什地区、西藏昌都等地的边远乡镇卫生院就业的毕业生有33人。滕波、龙生前、唐芳、钟志豪……他们有的是中共党员、有的是土生土长的重庆人。他们都义无反顾地选择前往边远地区，支持祖国的建设。

　　“我是一名预备党员。”出生于1998年的唐芳说，新冠肺炎疫情暴发后，支援前线的医护人员让自己深感职业的光辉与神圣，“边远地区的医疗力量相对薄弱，到祖国需要的地方去，用自己所学为人民的健康尽一份力量。”

　　来自市教委大中专就业指导服务中心的数据显示，截至目前，全市有大学毕业生报名参军10958人；非西藏生源到藏就业的人数为184人，非新疆生源到疆就业的人数为899人；参加中央或地方基层项目的人数为1319人。（首席记者 李星婷 实习生 唐苓玲）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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