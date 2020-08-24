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大学生返校在即 需要的不仅是“收心”

叶雨婷

2020年08月24日08:37  来源：中国青年报
 
原标题：大学生返校在即 需要的不仅是“收心”

　　“欢迎回家！”

　　如今，不少高校都挂起了这样的横幅。沉寂了大半年的大学校园终于要恢复往日的活力。最近，又一批高校公布了开学时间。其中，清华大学9月5日起将迎来接到通知参加新生骨干训练营的新生；8月29日至8月30日，北京交通大学2019级本科生以及硕博连读学生分批返校报到；中国科学院大学定于2020年8月24日起，安排符合条件的京区培养单位（含校部院系、本科部）学生分类别、分批次有序返校返所……

　　“终于等到这一天”“在家躺了半年终于可以回学校了”“一开学就要开始做实验，实验方案还没设计好，一团乱麻”“终于有人督促我学习了”“怎么办，如今的我居然是毕业年级了”……随着越来越多的高校确定返校时间，不少大学生激动和焦虑的心情并存。

　　8月13日，国家卫健委、教育部已发布分别适用于高校、中小学校、托幼机构的《秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案（更新版）》，有序推进秋季学期复学复课。从低风险地区返校的学生，之前不需要进行隔离，但沿途要做好防护，入校后要严格按照校园疫情防控要求做好各项工作。中高风险地区学生如果返校，要集中或者居家14天医学隔离观察后，再回到学校。

　　为了保障大学师生的身体健康，把好“校门关”成了今年开学季最特殊的工作。不少大学生关心，返校了是不是意味着“封闭管理”，哪儿都去不了了？

　　教育部应对疫情领导小组办公室主任王登峰表示：“把好校门关和封闭式管理是两个概念。封闭式管理是学生进入校园后，没有极特殊情况不允许离开校园。严格把控好校门，就是要确保每一个进入校园的人是健康的，所以进出校门的老师和学生都要查验身份证件，同时要查验体温。因此从校门管控来讲，没有必要不出校门；如果有事情，有工作要做，出校门也是可以的。”王登峰还强调，从校园的校门管控来讲，对学生和老师是一视同仁的。

　　笔者认为，对于大学生来说，在家里“歇”了大半年以后，回校的心情一定是复杂的。学生们不仅要调整好心态，积极面对新学期、新课、新任务，还要做好自我防护，积极适应疫情背景下，一些常态化的校园防控要求，尽量拉开社交距离，减少不必要的聚集活动。

　　在生活上，面对即将启程的新学期，同学们需要面临的第一个难关就是宿舍怎么样了。久久不用的床上用品和衣物也许会受潮发霉，曾经留下的日常用品也许会过期，这些都需要同学们提前做好准备，购买置换一些不能使用的日用品。

　　此外，回到学校就是一种新的作息方式，同学们还应该积极调整作息时间，保持体育锻炼，以最好的身体和精神状态迎接即将到来的新学期。自己的专业课程也要提前做好规划，避免到了学校手忙脚乱，更增加了焦虑情绪。

　　对于毕业年级的学生来说，这又是个被疫情影响的毕业季。虽然我们拥有非常严格的防控措施，疫情大规模暴发的可能性很小，但是同学们仍然要做好疫情对就业、毕业流程等各个方面带来影响的心理准备。（叶雨婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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