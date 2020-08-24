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高校疫情防控应更贴合师生诉求

王钟的

2020年08月24日08:35  来源：光明日报
 
原标题：高校疫情防控应更贴合师生诉求

　　近日，教育部印发《关于做好2020年秋季学期教育教学和疫情防控工作的通知》，旨在统筹做好秋季学期教育教学和新冠肺炎疫情防控工作。通知要求，按照国家卫生健康委、教育部联合印发的高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案要求，结合本地疫情防控形势和学校实际，积极稳妥制定开学工作方案。

　　今年秋季学期，高校学生能否按时返校？这个问题已经有了答案。按照教育部的相关通知要求，目前许多学校已经制定了返校时间表。例如，北京多所高校出台了分类分批返校措施，不同年级的学生在不同日子返回学校。

　　相比上一学期，今年秋季高校学生的返校规模势必更大，其中还包括今年的新生前来报到。这意味着，高校结合疫情防控要做的准备工作更加繁杂。相关通知也对此提出了具体要求，比如“一人一档”制定返校学生信息台账，确保学生返校全程可追溯等。让每一个学生平安返回校园，恢复正常教育教学秩序，其意义无疑是重大的，它既为学生保质保量完成学业奠定了基础，也有助于社会增强战胜疫情的信心。

　　相信在教育部门的部署和各大高校的精心组织下，学生返校工作能够顺利完成。同时，对于广大高校学生而言，他们同样关心返校以后将处于怎样的学习状态。出于疫情防控常态化的要求，校园生活势必有所改变。一方面，大学生要适应防疫下的校园；另一方面，学校也要尽可能地为学生必要的学习、实践、生活提供便利，不搞“一刀切”。

　　例如，一些高校实施了“封闭管理”校园的办法。有的提出“学生非必需不外出”，实际上也是严格限制学生离开校园。尽管这些措施是出于保护学生身体健康的良好初衷，但一些学生也提出了实际的诉求，比如秋季开学以后很快就是用人单位的秋招，需要外出求职，也有在校生需要参加校外的实习实践活动，有的学校还有多个校区，不同校区之间的师生有着往来流动的客观需求等。

　　从高校的属性特征而言，校园不仅是开展教学活动的实体，也是以师生为主体的生活社区。乐观来看，因为高校具有完善的后勤设施，学生在学校里确实能够“自给自足”，完成绝大多数生活所必需的活动。然而，作为城市的社区，高校势必与属地发生各种人员往来，完全隔绝与外界的联系是不现实的。仅仅针对学生实施封闭式管理，对疫情防控有多大实质性意义，也需要高校管理者认真评估。

　　目前，国内对疫情防控已经形成了一套行之有效的动态机制。在社区网格化管理的思路下，哪里有疫情，哪里的风险就随之升级，防控手段日益精细化。如此，实现了在尽可能减少对社会经济影响的前提下，阻断病毒传播。尽管高校学生群体具有特殊性，但也不应该被排除在网格化管理之外。一般来说，大学生的社会活动相对有限，精确掌握学生外出情况并非难事，在做好进出校登记工作的基础上，学生进出校园的风险是可控的。

　　当然，尽可能减少非必要的外出活动，不妨成为秋季开学后广大师生的自觉。对此，不仅高校要做好管理，社会各界也要提供衔接性的措施。比如，借助互联网，很多实习、见习工作可以远程开展，教育部门、人社部门和学校要鼓励企业为大学生提供远程实习岗位，让学生足不出户就能参加实习，丰富自己的履历，为求职积累经验。同时，随着秋季招聘工作的开展，用人单位也要完善远程笔试、面试的方法，简化招聘程序，为大学生求职提供方便。

　　做好校园疫情防控最重科学精准，防控措施不要过度加码，以免削弱恢复正常教育教学秩序的意义。对此，可能需要高校积极回应师生的疑问，及时完善管理办法，根据疫情风险等级灵活施策。（作者：王钟的，系媒体评论员）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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