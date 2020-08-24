原标题：返校高峰将至 防疫应该注意啥

返校高峰将至，防疫应该注意啥

8月24日起，清华大学、中国科学院大学、北京航空航天大学等多所高校学生将分类分批返校报到，大学校园又将逐渐热闹起来。

北京市教委新闻发言人李奕介绍，秋季开学的返校规模较大，将有60万大学生陆续来京。“每一位返校的京外学生都要做核酸检测。”李奕表示，“这项要求是从目前全国的整体防疫形势和学校整体防疫角度考虑的。”

疫情防控进入常态化，秋季返校还应该注意什么？高校要做哪些准备？学生们又该怎么办？

遇学生发热启动应急预案

提前申请返校安全码，穿过体温检测关卡，就连随身的手机和行李都要集中消毒……近日，青岛大学大三学生闫世秋时隔7个月再次回到校园，走进了宿舍。

“如果有同学发热，怎么办？”返校前，脑海中设想的场景，却真实上演。闫世秋告诉记者，返校后没几天，隔壁宿舍有同学出现发热现象。青岛大学立即启动应急预案，这名同学最后被诊断为普通感冒，大家“虚惊一场”。青岛大学学生工作处处长解涛介绍：“开学以来，全校一共出现13起常规感冒引起的发热情况。我们都严格按照应急预案要求，逐一排除疫情的可能性。”

在校园内，应对疫情还有哪些建议？在学生返校前的巡查过程中，宿舍管理人员多次发现学生被褥出现发霉现象。“由于霉菌容易引发呼吸道疾病，返校学生可以带一些贴身的床上用品。”解涛还建议，“返校后应立即打扫卫生、晾晒被褥，严格控制并记录在校生活轨迹，减少相互接触。”

非必要不出校，并非一刀切

近日，教育部印发《关于印发高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案的通知》，其中取消“用餐桌椅同向单人单座并保持间隔1.5米”等硬性隔离条件。要求高校把好校门关，查看健康码，设置快递收发点。此外，在校园内的学生和授课老师，可不戴口罩。

记者梳理发现，对于开学后的疫情防控工作，全国各地学校均要求继续强化校园半封闭管理，师生非必要不出校，校外人员非预约不进校。原则上不举办大规模聚集性的学生会议和校园活动，鼓励开展线上会议或交流活动。

北京市教委提倡学生“非必要不出校”，这些要求并非“一刀切”，科研、就医、父母探访等均可申请出校。走读生和高校教职员工每日需要进出校园，各校将建立健康台账，确保进出校轨迹可寻。

实施最小单元群体管理

疫情期间，实验室里大型科研仪器关停，学生在重启调试设备上也遇到了麻烦。北京科技大学博士李仁(化名)回到实验室后发现，真空脱脂烧结炉由于长期停运、无人维护，导致重启失败。

在与学校后勤集团沟通后，请工作人员为仪器供应了循环冷却水；寻求导师支援，进行设备参数调整；积极与学校疫情防控部门沟通，保障仪器运行所需特殊气体顺利进校。

“在疫情防控常态化下，要切实帮助学生恢复开展科研工作。”最近，北京科技大学辅导员臧佳要协助师生“回归正常教学和科研”。

“随着返校学生增多，实验室等场所将成为人员集中的地方。”臧佳说，严格控制实验室、教室的人员数量，保证人员不集中；协调后勤人员，定时进行实验室消毒；同时，延长实验仪器、教学设施运行时间，为学生学习提供更充足保障。

教室、食堂、图书馆、实验室等地人员相对密集的地方，学校合理设置人员密集度，尽可能实施最小单元群体管理；采取错峰就餐，就餐排队时与他人保持安全距离；学生宿舍严禁外来人员入内等。

关注学生心理状态

对学生而言，重返校园意味着压力也随之而来。

收到开学通知时，河南科技大学大四学生吴田还在上网课。“重返校园面授，学习压力陡增，不适应怎么办？”何况在开学后，部分学校还要进行上学期的期末考试。

“秋季返校复课，心理中心的老师们将对出现焦虑等情况的同学进行确认和疏导。”青岛大学心理健康教育与研究中心主任米振宏介绍。

从学生返校第一天起，青岛大学4个咨询点、1个治疗点、28名咨询师展开了“一对一”的心理辅导。米振宏发现，学业压力是秋季返校复课的主要心理问题。

“秋季返校复课，不少学生在学习上会感到困难，难以胜任，出现紧张、担忧、焦虑、烦躁、厌倦等情绪，是正常的。”广东外语外贸大学南国商学院教授宋广文建议，从学校的角度讲，课程安排上要有灵活性，特别是对待大学新生，他们进入到全新的环境，还需要适应，学校可以设置缓冲期，帮助其适应新环境；高校教师和辅导员，应关注学生的心理状态，必要时求助专家进行诊断；学生们也应该自我调适，以增强心理弹性。（陈 鹏）

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