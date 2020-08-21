河南大学写好一流学科“服务社会”大文章

原标题：让科技和知识造福人民

高校一流学科怎么建？河南大学的回答是，“双一流”建设不仅要有一流的育人质量，一流的学术成果，还要有一流的社会贡献。

2017年，河南大学生物学入选世界一流学科建设名单。河南大学秉承学术创新、回馈社会的初心，以坚定信念和专业水准写好“服务社会”这篇大文章，努力践行让科技和知识造福社会、造福人民的重要责任。

科技与教育扶贫

助力脱贫攻坚

“张教授，俺今年种的20多亩西瓜，如今都卖完了，一亩地收益近万元……”前不久，在河南省夏邑县太平镇的兴旺农场里，西瓜种植户罗贵媛正高兴地跟河南大学植物病理学教授张海燕聊着瓜地里的收成。

在夏邑县，西瓜种植户多达上万户，每年西瓜产业的总收入达10亿元以上。预防西瓜枯萎病、防治西瓜重茬死苗，仅依靠当地的科技力量是难以啃下这些“硬骨头”的。今年4月，河南省人才工作领导小组办公室为20个脱贫攻坚任务重的县，专项选派博士服务团成员到基层一线挂职服务，有着多年植物内生细菌等研究经验的张海燕便成了合适的人选之一。

“贵媛，西瓜地该深翻了，土壤消毒一定要到位，可以加点氰胺化钙。”“我给你免费提供咱们河南大学生命科学学院研制的微生物菌肥，你可以用它抑制土壤中的病害病菌。”到夏邑两个多月，张海燕在田间地头一直没闲着，前后去过数十家瓜菜专业合作社，搜集了不少瓜果种植的相关信息，还跟不少西瓜种植户成了“熟人”。她瞄准贫困地区存在的短板，促进产学研合作对接，为当地特色产业发展提供科技支撑。

同样是为农民西瓜种植提供技术指导，在通许县竖岗镇前付村的农田里，衣着朴素、头发花白的河南大学生命科学学院西瓜课题组教授李国申，忙得不亦乐乎。自2018年起，他便开始以开封科技特派员的身份支援前付村扶贫工作。从西瓜种子催芽开始，一步步指导瓜农开展育苗、移栽、授粉、吊蔓、收获和水肥管理等精细工作，李国申用责任和热情把科研论文写在农田大地，也写进了劳动人民的心灵深处。

不仅仅是西瓜种植，河南大学还充分利用学科和人才优势，在南美白对虾和拟穴青蟹养殖、高端红薯品种推广、特色油菜种植和科研育种基地建设等领域为农民提供技术支持与服务，助力脱贫攻坚和美丽乡村建设，积极为开封各县区经济发展尽责尽力。

每年一到三四月间，河南省嵩县城关镇跨湖大桥、叠翠山油菜种植区便成了花的海洋，粉红的桃花、樱花和金黄的油菜花交相辉映。春风环绕，花香扑鼻，引来大量游客观赏游玩，景区周边的“农家乐”、特色农副产品售卖也逐渐成为农民收入新的增长点。

从2018年起，河南大学在河南固始、罗山、光山、商城、嵩县、新蔡、汝南、襄城、伊川县、原阳县、鹤壁市、新密等地陆续建立油菜种植示范基地16个，累计示范面积达10万亩，辐射带动面积60余万亩；同时联合河南省农业科学院赴嵩县、固始等示范基地开展技术培训和技术指导10余次，有力推动了示范区油菜生产水平的稳步提升。

扶贫先扶智，教育当先行。2019年冬天，河南大学新型职业农民教育培训班在栾川县潭头镇开班。贾鹏，正是河南大学新型农业经营主题带头人、农民教育培训班的学员之一。新冠肺炎疫情期间，贾鹏组织乡亲们筹集10万斤大葱，用两辆大货车连夜运抵武汉市蔡甸区，给正处于疫情防控胶着期的武汉人民送去了温暖。

从西瓜种植、建立油菜示范基地到农民培训，河南大学不断探索科技与教育扶贫的新方式。2020年6月14日，河南大学现代农业与生物技术研究院祥符区半坡店乡藜麦基地正式揭牌，标志着河南省唯一一个藜麦试验基地试种成功，正式拉开了河南大学藜麦科研团队研究成果推广、产业链保障的序幕。

正如同藜麦这种“超级谷物”在中原大地扎根结果一般，河南大学扶贫助农工作的“根脉”也深入到了中原大地的多片土壤，让人们对打赢脱贫攻坚战充满了信心和希望。

用知识回馈社会

让科普教育遍地开花

“推己及人”是对河南大学社会科普教育实践活动发展至今的最好概括。最开始，这个活动只是河南大学生命科学学院的老师们带着孩子到校内进行参观。生物学入选“双一流”学科之后，生命科学学院党委书记赵东保本着服务社会的想法，在原有基础上申请了省级、市级科普教育基地，扩大活动服务对象，让更多人能够观察生物种类，感受生命科学的魅力，进一步回馈社会。

随着服务范围的扩大，学校也面临着新挑战。活动刚开始举办时，负责为参观者讲解的都是生命科学学院的教师。为了提高活动质量，学校鼓励学科教学专业硕士研究生也积极投入到这项活动中来，让他们也站上讲台，讲解生命科学知识，锻炼自我专业素养。2019年，河南大学不仅在校内开展培训活动，还同汴京公园合作，在汴京公园内设立展板。“希望通过这样的方式，让更多人了解生物知识。”生命科学学院研究生辅导员蔺玲玲说。

细菌采集、科学讲座、植物观察、标本制作，针对不同年龄段的学生，河南大学志愿者团队设置了不同的科普内容，想办法调动学生们的参与积极性。

小学生无法进行复杂操作，学校就采用更加直观的方式——观察菌落。科普教育实践活动一般在周四，但是志愿者们周一就会去小学采集学生手上的细菌，提前处理。等到他们参加活动时，细菌就已经长成了肉眼可见的菌落，这样就能更好地培养学生们的卫生意识。对于中学生，志愿者设置了难度更高的琥珀标本制作等活动，让学生真正参与到活动中，感受生命科学的奥妙。

在这一项项活动背后，是志愿者团队的不懈努力和精益求精的态度。杜春兰是河南大学生命科学学院科普教育实践活动志愿者团队中的一员。为了做好一场讲解，她前后至少要排练4次。而为了保障参与学生的人身安全，每一次活动都至少有20名研究生时刻紧跟着团队，进行服务。

河南大学生命科学学院2019级研究生胡岩坦言：“有时候，活动时间难免和课程冲突，一次活动下来也不轻松。但是，通过参加活动，我更加理解小朋友们的想法，自己也收获了很多。”

让更多的中小学生感受科学的奥妙，让生命科学真正走进生活，让生物学科的一流建设成果普及到社会，这是生命科学学院科普实践活动一直以来的目标。

据反馈，截至目前，生命科学学院所进行的科普实践活动，效果好、认可度高。小学生通过聆听讲解和参与实践，不仅能够把基本的卫生常识落到实处，而且还对生物学科有了很大的兴趣与热情。与生命科学学院合作的学校也给出积极反馈，十分认可他们的活动，甚至希望以后还能有更多的合作机会。

对这个公益性的社会科普项目，河南大学生命科学学院不愿止步于此，有着更为长远的目标与规划。按照计划，学院的初步目标是，每年普及1500人左右。比如上半年侧重于小学生的科普，下半年将有计划地开展实施中学生和幼儿阶段的科普项目。

在疫情期间，生命科学学院还在微信公众号平台推出《科学防疫》等多篇推文，运用专业知识，联合编写新型冠状病毒科普介绍，为公众答疑解惑，提供防护建议，让更多人了解疫情、积极面对。

投身科研不言苦

服务黄河流域生态文明建设

河南大学作为黄河之滨的高等学府，在其建设发展过程中，从未停止将自身发展与保护黄河紧密相连。河南大学以学术与专业优势，肩负起高等教育服务社会的职责，尽力护佑着这条大河的岁岁安澜。

2019年7月，依托河南大学建设的桃花峪滩涂系统研究站在荥阳市广武镇张庄村桃花峪揭牌成立，成为学校黄河生态保护与研究事业进程中的又一件大事。

研究站负责人、河南大学杰出人才特区第二层次特聘教授韩士杰介绍：“桃花峪位于黄河南岸，具有得天独厚的自然地理条件，拥有森林（天然林和次生林）、草地、湿地、农田、水体和河嫩滩等多样性生态系统类型。在此建立滩涂系统研究站，是开展滩涂系统综合研究的理想基地。”

在这样理想的研究基地从事野外实验观测是什么样的情形？韩士杰教授课题组成员、在读博士生余炎炎深知其中的甘苦。

暑假的一天，余炎炎一如往常，扛着20多斤重的仪器，身着捕鱼人穿的胶皮连体衣，蹚过及腰的深水，走过泥泞的田野，步行40分钟后到达桃花峪滩涂实验地点。日头渐高，又潮又热，一上午的实验观测犹如在蒸笼里闷着。晌午头，在滩涂毫无遮挡的烈日下，余炎炎带着课题组的年轻人，蹲在地上就解决了午餐，接着又是一下午的忙碌。晚上8点收工，回到住处后吃饭、洗澡，接着又开始整理分析一天的野外观察数据，直到10点多，才结束这一天忙碌而满足的工作。

黄河滩涂环境艰苦、风沙漫天，三伏天的黄河滩地面温度高达40摄氏度，大如牛虻的蚊子隔着衣服就能叮进皮肤。野外监测时，余炎炎他们经常蹲在火辣辣的没有一点阴凉的滩涂上，几乎要被“晒哭了”。在外人看来，这样的科研工作对于一个女孩子来说，实在是太辛苦了。然而，对于一点点走近科研、爱上科研的余炎炎而言，连续几个小时的实验监测给她带来的快乐与收获却远远多过辛苦。

“河南大学生物学科是‘双一流’建设学科，老师们都特别拼。”余炎炎透露，疫情期间坐飞机不方便，已年过六十的导师韩士杰教授便自己开车17小时从沈阳老家来到位于信阳的实验基地。两周两趟，来回就是4个17小时。在余炎炎看来，一位60多岁的老人都有这样的吃苦精神，作为年轻人无论如何也不能虚度光阴。

2020年6月，河南大学校长宋纯鹏到研究站调研时，对桃花峪滩涂系统研究站的建设发展寄予很高期望，并要求研究站要把握好黄河流域生态保护和高质量发展国家战略历史机遇，紧紧依靠当地政府部门的支持，加强市校合作，积极响应社会需求，扩展研究领域，推动解决实际问题，在促进黄河流域生态文明建设过程中发挥引领和示范作用。

“聚焦‘双一流’发展重任，同时站在学科发展的高度积极服务国家生态文明建设。”余炎炎及其导师韩士杰教授团队秉持着这样的初心和动力源，在这片茫茫滩涂精耕细作，砥志研思，不知疲倦。（王胜昔）

(责编：李依环、牛镛)