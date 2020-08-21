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人民时评：研学游，更要“研学优”

管璇悦

2020年08月21日09:01  来源：人民网－人民日报
 
原标题：研学游，更要“研学优”（人民时评）

　　每年暑假，研学游都会迎来旺季。背上行囊，结伴去看看，已经成为许多孩子的假期标配，而各类博物馆、科技馆、美术馆是非常受欢迎的目的地。不过最近，上海一家博物馆的声明引发了关注。声明表示，大量企业在馆内办有偿研学游等活动，许多活动团体在馆期间不遵守博物馆参观规范和公共场所文明规范，极大影响了展厅秩序和文物安全。

　　博物馆是公益性文化场馆，肩负教育科普的职能。近年来，从更加智慧、精美的策展，到办起科普讲座、提升互动体验，博物馆不断升级的服务举措，都旨在让历史文化触手可及，走向更广阔的人群。走进博物馆享受这些免费服务无可非议，但一些机构却将其包装成研学游的噱头，在各平台上进行有偿销售，甚至冒用博物馆的名义误导参与者，客观上挤占了有限的公共资源。

　　感到闹心的还有博物馆里的观众。对动辄几十人的研学团而言，组织管理好孩子，培养他们的参观礼仪，是非常重要的教育环节。然而，不少研学团不遵守参观秩序，有的团队“讲师”嗓门很高，形成不良示范；有的还放任孩子们喧哗吵闹，甚至堵塞安全通道。这不但影响了其他观众的参观体验，甚至有可能造成安全隐患。

　　更让人担忧的是，一些研学游传递的知识不严谨、不准确、不科学。以博物馆为例，每个展陈侧重不同主题，每件文物都是沉淀的知识。可有的研学游设计随心所欲，讲解同样毫无章法，有时还会因为自身储备不足，或者追求好玩有趣，出现误解乃至曲解的情况。家长花费高价，孩子求知若渴，换来的却是错误的知识。如此研学游不仅误人子弟，还造成公共文化资源的浪费。

　　实践是最好的老师，到大千世界、草木深处研学游，探访印于书本、讲于课堂之外的鲜活故事，大大丰富了学生们的生活经验。近年来，正因叠加了研究性学习和实践性体验，研学游日渐升温，市场蛋糕越做越大，衍生出户外跋涉、乡村农耕、传统文化等多样的主题与形式。然而，火热背后，问题也不少：组织者、承办方五花八门，一些机构并不具备资质；原来的旅游项目改头换面成为研学游项目，价格却翻了数倍；游中研学变成多游少学、只游不学、走马观花的“打卡”式参观……无论哪种，都背离了最初的用意，让研学游变得低效甚至无效。

　　其实，研学游的关键，在于平衡游和学。这离不开优质内容的开发，社会资源的支持，更需要专业人士的把关。为了促进研学游的规范发展，不少地方陆续出台相关文件，同时推出精心设计的推荐路线，满足不同需求。随着各地研学游基地、公共场馆设施与服务的不断升级完善，家门口的红色景点、非遗工坊，不远处的田间地头、绿水青山都是很有价值的“第二课堂”，能够让孩子获益匪浅。规范使用，好好利用，研学游才能“研学优”。

　　《 人民日报 》（ 2020年08月21日 05 版）

(责编：李依环、牛镛)
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