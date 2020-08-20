海外华文教育线上课堂火热

图为六月十四日，罗马中华语言学校为二零二零届毕业生举行线上毕业典礼。

（照片由受访者提供）

本期看点：受新冠肺炎疫情影响，世界各国学校相继停止线下授课。居家学习和线上教育也成为海外华文教育的新方式。新方式有新问题：孩子居家学习的氛围如何保障？家长工作繁忙如何督促孩子？一些国家网络基础设施差，无法上网课怎么办？线上教育互动性欠佳怎么办？海外侨胞子女的教育问题不仅是侨胞家长最忧心的事，也是海内外华文教育机构和国内各级侨务部门最关心的事。

9月，不少国家的学校即将开始新学年。在疫情阴霾的笼罩之下，学校能否如期复课？在接受本报记者采访时，海外侨胞家长和华文教育工作者纷纷表示，办法总比困难多，华文教育我们有信心！

停课不停学 线上教学忙

“小白兔添了柴，把火烧得旺旺的，屋子里渐渐暖和了……”8月17日，在一个微信群里，20多个“正音打卡第60天”的音频陆续上传。逐一点开音频，一段段发音标准度和朗读熟练度不一的中文诵读入耳入心。在稚嫩朴拙的童声里，在略感生涩的发音里，在一字一顿的语调里，孩子们学习中文的认真和热情溢出屏外。

这是非洲华文教育基金会中文学校组建的“朗诵比赛群”。在另一个班级群里，老师将批改好的作业的照片一一上传。类似的微信群有20多个。每个群有60人左右，包含老师、学生和家长。

微信群只是该学校线上教学的平台之一。疫情在南非发生后，非洲华文教育基金会中文学校以班级为单位在Zoom平台上开设网络中文课程。“我们的网络课程已经坚持3个多月了，得到越来越多家长的认可和支持。”谈及侨胞子女的中文教育，非洲华文教育基金会主席韩芳言语间满是欣慰，“孩子们的中文课程都没有落下。”

疫情在全球暴发后，越来越多海外华校选择将线下教育转移到线上。

在意大利，罗马中华语言学校早在3月中旬就开始了网上教学准备：测试并对比多个网络平台，研讨网课形式，熟悉课堂设备操作。3月28日，学校全面开展网课教学。6月6日，全校20多个班级统一举行期末视频考试。紧接着，学校2020年暑期班正式开班。8月14日，在公布暑期班期末成绩后，学校为毕业生举办了线上云毕业典礼。

在日本，神户中华同文学校校长张述洲介绍，停课期间，学校先于当地公立学校，正式投资导入网络教学系统，开设了网课。此外，学校部分学生参加了国内的网上夏令营，部分老师参加了北京华文学院举办的海外华文教师网络教学技能培训等。

在德国，德国慕尼黑华星艺术团团长唐志红有一个即将读9年级的儿子和一个即将读4年级的女儿。每周六，她的两个孩子会准时守在屏幕前，参加由德国巴伐利亚中文学校开设的网上课程。“一开始，他们对上网课很不适应，但慢慢也习惯了。”唐志红说。

家校总动员 八方齐努力

火热的网络课堂背后凝结着海外华文学校和华文教育工作者的无数心血。

“刚开始，很多家长不接受网络课程，没有多少学生来上课。”韩芳和南非的华文教育工作者并没有因此放弃，“我们学校是一所慈善学校，疫情前一堂课平均10几元人民币。疫情发生后，我们开设的网络课程全部免费。为了适应网上授课模式，老师们备课要比平时多付出几倍的努力。每周日下午，老师们会参加教研会议。每天，老师们要按时在线上批改学生作业并给出反馈意见，耐心回复几百条微信。现在，我们开设的网络课程供不应求。“

教学从线下转移到线上并非易事。网络使用是第一道难关。

意大利中文学校联合总会会长、米兰华侨中文学校校长陈小微表示，面对突如其来的疫情，教师和学生们缺乏相关网络授课和学习的经验。由于时间仓促，网络授课初期，遇到了比较多的问题，如使用软件不统一、网络设施差、部分家长不会使用电子设备等，影响了教学进度和质量。

但办法总比困难多。“学校召开网络教学的安排部署会议，在尽量短的时间内完成包括设备调试、教师培训、家校协作等工作。当地华人家庭、侨团等都积极配合学校工作，使得转移工作能尽快完成。”陈小微说，学校不仅积极协调多子女家庭中不同年级孩子的上课时间，避免撞课、使用设备冲突等问题，还将软件设备使用方法制作成文件发放给家长。家长们积极配合，为线上教学的顺利开展免去了不少麻烦。

在此过程，海外华校也得到国内相关政府部门和华文教育机构的大力支持。

“感谢家乡人民在特殊时期给海外侨胞提供的智力援助，解了我们的燃眉之急。”蒋忠华所说的“智力援助”，主要来自中国华文教育基金会、中国侨联、浙江省侨联、温州市宣传部等部门和机构。“中华公益大课堂、‘亲情中华，为你讲故事’网上夏令营活动、‘同心战疫·瓯越智援——海外侨胞子女云课堂’、第二届华文教育互联网教学研讨会等活动都为我们开展线上教育提供了智力支援。”

如何让线上教学的效果不逊于线下课堂？华文教育工作者用心探索，积极尝试。

“‘居家防疫’比在校园里工作更忙碌，‘网课教学’让每一位华教者重新出发。”蒋忠华介绍，根据线上教学内容特点，老师们坚持听说读写结合，注重授课内容知识性与趣味性结合，努力增强课堂互动性，吸引学生集中注意力，以期达到真实课堂的效果。为了巩固学习效果，教师们布置多层次线下作业，对学生的每一项作业进行网上批改和反馈。

防疫最要紧 复课会有期

随着多国疫情形势缓解，不少海外学校开启复学进程。严格遵守当地政府的防疫规定，成为每个学校的复学“第一课”。

6月15日至8月1日，是日本神户中华同文学校复课的第一学期。“疫情当前，首要任务就是保障学生的健康与安全。”张述洲介绍，“我校677名在校生中，49.3%的学生乘坐公共交通工具上学。每天上学、放学，我们会为学生做好消毒，并提醒学生随时随地做好防范措施。”

8月18日，日本神户中华同文学校正式开始新一学年的课程。张述洲表示，为了补上疫情耽误的课程，学校今年暑假只有两周（8月2日至17日）。9月底的运动会正在筹划当中。

8月4日，蒋忠华回到罗马中华语言学校久违的校园，学习意大利教育部关于9月份开学安全规定的培训内容。

“学校将为每一位回归校园的教师安排核酸检测；每个教室按照每名学生间隔1米的距离重新安排桌椅；已准备好口罩、消毒水、洗手液等防疫用品……”蒋忠华表示，学校将根据9月份疫情实际和家长意愿再发布开学具体时间。

后疫情时代，教育行业何去何从？

“这次疫情将教育线上化的进程推前了一步。”陈小微表示，未来，“线上+线下”的教育模式可能会长期共存，且随着技术的进步，两种模式的切换也会更加频繁。疫情之后，教育行业的垂直分工将会更加细致明确，教育行业将会更加市场化，更加注重学生的需求。“我们要抓住机遇，迎接挑战，并结合区域的实际情况早布局、早谋划，跟上时代步伐。”

“南非的网络条件比较差，严重制约了线上教育的顺利进行和大力推广。”韩芳认为，“网络教育对解决全球教育资源分配不公平问题至关重要。希望疫情过后，非洲能大力提升网络基础设施建设。”（记者 贾平凡）

(责编：李依环、牛镛)