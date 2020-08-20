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福州推进社区科学普及标准化建设

科普小学堂 开到家门口

2020年08月20日09:25  来源：人民网－人民日报
 

　　“小车从家出发至村庄，遇到两个红绿灯，第一个是绿灯，第二个是红灯，应该怎么办？”“小车遇到绿灯发长音继续前进，遇到红灯先发长音后等待两秒，时间到，发短音继续前进。”

　　傍晚，福建省福州市鼓楼区福屿社区的儿童实物化编程课上，孩子们异口同声地回答，然后各自拿起铅笔在本子上画起小车行驶的流程图。

　　8岁的涂宇州是第一次参加社区举办的青少年科学工作室夏令营活动，这是开营以来的第二堂课。“昨天孩子上完课回家后特别兴奋，拉着我说了一晚上。”涂宇州的爸爸说，给儿子报名的初衷是想让他多和小朋友玩玩，没想到家门口的“科普小学堂”却让儿子着了迷。

　　福屿社区青少年科学工作室里不仅有可以进行手工制作的创客工坊，还设立了虚拟互动区、机器人专区、军事科普区和非遗展示区。“我们每年都会更新工作室的设置，让孩子们感受科技的进步，播下科学的种子。”福屿社区党委书记张承征介绍，除了举办夏令营和冬令营外，社区也会开展一些科普小活动，还成立了青少年科普志愿小分队，带动家长一同参加。“一些小知识不仅给生活带来便利，还能带动社区居民素质的提高。”张承征说。

　　编程课老师、社区科普志愿者吴凡也是科学爱好者。4年前，看到福屿社区招募科普志愿者，她第一时间就报了名。从小吴凡就爱缠着父母带她去科技馆，如今，家门口建起这样一个小小“科技馆”，让她兴奋不已，“成为一名志愿者老师，既可以弥补自己小时候的遗憾，也可以为社区科普出一份力。”

　　为了提高科普宣传的深度和科普受众的广度，打通科学知识普及“最后一公里”，2016年，福州市科协制定出台《福州市社区科普标准化建设实施方案》，启动了社区科普标准化建设工作，旨在推动社区科普工作实现组织结构网络化、科普阵地标准化、科普内容精准化、示范体系规范化。福屿社区成为首批获评科普标准化的社区之一。

　　“社区是城市服务管理的基层组织，也是向居民普及科学知识最方便的渠道。”福州市科协相关负责人介绍，“我们鼓励社区充分利用各自辖区的科普资源，打造特色科普。”在鼓楼区建华社区，科学育儿亲子活动、健康科普养生操、垃圾分类小课堂等针对不同年龄群体的科普小课堂每天开设；在台江区中亭街社区，科学活动室成了孩子们提高动脑动手能力的“第二课堂”……

　　近年来，福州市持续推进、深化实施社区科普标准化建设工作，已取得了初步成效，标准化社区的科普组织领导、经费保障、科普队伍、科普设施、服务管理、科普活动及社会效益等都得到了进一步规范和提高。

　　截至目前，福州市已有65个科普标准化社区。(本报记者 邵玉姿)

　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 12 版）

(责编：李依环、牛镛)
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