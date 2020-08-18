书写无愧于时代的青春华章

伟大新时代，呼唤乘风破浪的弄潮儿。

青春理想，青春活力，青春奋斗，是中国力量、中国精神的重要体现。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在确保党和人民的事业薪火相传的战略高度，关心青年成长成才，为做好新时代青年工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

新时代的中国青年，怀揣远大理想、牢记党的嘱托、肩负时代使命，在实现中华民族伟大复兴的道路上奋勇向前。

殷殷嘱托 关怀备至

习近平总书记高度重视青年工作，关心青年的成长进步，为广大青年送去关怀、寄予期望

2020年2月4日，身为北京大学援鄂医疗队成员的刘金鹏在武汉抗疫前线度过了23岁生日。

“武汉的经历让我的青春更有意义。”武汉工作期间，刘金鹏一直在华中科技大学同济医院中法新城院区的ICU病房工作。除配药打针工作外，还要负责重症患者使用呼吸机和气管插管期间的护理、血滤病人的护理等。

3月15日，习近平总书记在给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信中说：“在新冠肺炎疫情防控斗争中，你们青年人同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道，不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。”

青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央用极大力量做好青年工作。

每逢五四青年节，习近平总书记都会在百忙之中抽出时间，同年轻人对话。习近平总书记的谆谆教诲，指引当代青年劈波斩浪，推动当代青年不断向前。

谈理想——

“中国梦是全国各族人民的共同理想，也是青年一代应该牢固树立的远大理想。中国特色社会主义是我们党带领人民历经千辛万苦找到的实现中国梦的正确道路，也是广大青年应该牢固确立的人生信念。”

谈奋斗——

“广大青年要充分展现自己的抱负和激情，胸怀理想、锤炼品格，脚踏实地、艰苦奋斗，不断书写奉献青春的时代篇章。”

谈创造——

“要充分发挥青年的创造精神，勇于开拓实践，勇于探索真理。养成了历史思维、辩证思维、系统思维、创新思维的习惯，终身受用。”

走近青年、倾听青年，习近平总书记是青年朋友的知心人，用朴实亲切的话语，为广大青年健康成长提供全方位指导。

习近平总书记用“人生的扣子从一开始就要扣好”的生动比喻，引导青年要养成正确的价值取向；用“学习就必须求真学问，求真理、悟道理、明事理”的语重心长，教育青年要丰富学识、增长见识；用“年轻人不要老熬夜”的深切关怀，叮嘱青年要注重身体健康……

针对不同行业、不同身份的青年朋友，习近平总书记也深入研究他们成长成才的特点和规律，用细致入微的关心，引导他们树立正确的世界观、人生观、价值观。

“希望志愿者们弘扬奥林匹克精神和志愿服务精神，热情参与、真情奉献，提供细致周到的服务，积极传播中华文化、讲好中国故事，用青春的激情打造最美的‘中国名片’”。这是习近平总书记对“南京青奥会志愿者”的嘱托；

“希望广大海外学子秉持崇高理想，在中国人民实现中国梦的伟大奋斗中实现自身价值，努力书写无愧于时代的华彩篇章。”这是习近平总书记对全体在德留学人员的期望；

“希望你们珍惜身穿戎装的机会，把热血挥洒在实现强军梦的伟大实践之中，在军队这个大舞台上施展才华，在军营这个大熔炉里淬炼成钢，书写绚烂、无悔的青春篇章。”这是习近平总书记对南开大学新入伍大学生的勉励；

……

深厚的期许、深情的嘱托、深刻的教诲，如清泉滋润着青年的心田，如明灯点亮了当代青年前进的道路。

2019年4月30日，纪念五四运动100周年大会上，习近平总书记话语铿锵：

“我们要用欣赏和赞许的眼光看待青年的创新创造，积极支持他们在人生中出彩，为青年取得的成就和成绩点赞、喝彩，让青春成为中华民族生气勃发、高歌猛进的持久风景，让青年英雄成为驱动中华民族加速迈向伟大复兴的蓬勃力量！”

广大青年在习近平总书记的指引下，以健康向上、担当作为的精神风貌，勇立潮头、争做先锋。

多措并举 呵护成长

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，一系列扎实举措不断出台，推动青年工作不断发展

“一段时间以来，同学们有的居家线上投简历、笔试面试，有的还在准备事业单位的考试，大家的确感到压力不小。”湖北第二师范学院的应届本科毕业生虢倩说。

经济下行压力、新冠肺炎疫情影响……很多求职青年都对今年“最难就业季”有了深刻体会。

“各级党委、政府和社会各界要切实做好高校毕业生就业工作，采取有效措施，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，千方百计帮助高校毕业生就业，热情支持高校毕业生在各自工作岗位上为党和人民建功立业。”

不久前，习近平总书记在给中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生的回信中提出了明确要求。

面对严峻复杂的就业形势，国家聚焦高校毕业生这一重点就业群体，推出了许多超常规举措，积极缓解高校就业压力。企业扩招、研究生扩招、基层就业扩岗，鼓励创业带动就业，在线宣讲、线上线下招聘同步发力，多项政策为毕业生提供不间断就业服务。

国家和民族的梦想要靠青年一代实现，青春之花的绽放则需要党和政府来托举。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央深切关怀下，一系列扎实举措相继出台，为新时代青年梦想的实现提供了肥沃土壤：

出台《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》《关于深化人才发展体制机制改革的意见》等，为青年人才就业创业提供指导；

印发《关于实施青年就业启航计划的通知》，对失业青年定向摸排登记，使有需要的失业青年都能得到相应就业政策和服务帮扶；

启动“阳光自强支持行动就业帮扶”，为湖北新冠肺炎染疫治愈青年提供就业帮扶……

一项项政策的推出，帮助高校毕业生树立了正确的就业观念，也拓宽了广大青年就业创业的渠道。越来越多的当代青年在自己的岗位上争创一流业绩，成长为各行各业的行家里手。

青年人才的教育，习近平总书记十分关心——

“把青年一代培养造就成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，是全党的共同政治责任。”

《新时代爱国主义教育实施纲要》提出要把青少年作为爱国主义教育的重中之重；《新时代公民道德建设实施纲要》提出构建德智体美劳全面培养的教育体系；《中长期青年发展规划（2016—2025年）》从思想道德、教育、健康、婚恋、就业创业、文化、社会融入与社会参与、维护合法权益、预防违法犯罪、社会保障等10个领域提出了青年的具体发展目标。

青年干部的培养，习近平总书记十分重视——

“培养选拔优秀年轻干部是一件大事，关乎党的命运、国家的命运、民族的命运、人民的福祉，是百年大计。”

在习近平总书记的关怀下，中共中央办公厅印发《2019—2023年全国党政领导班子建设规划纲要》，中共中央印发《中国共产党农村基层组织工作条例》，中共中央政治局召开会议审议《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》……都为年轻干部的成长铺就更坚实的道路。

党有号召，团有行动。作为党的助手和后备军、党的青年工作的重要力量，新时代，共青团应该如何更好发挥联系青年的桥梁和纽带作用？

2015年7月，中央党的群团工作会议召开。

“我们必须根据形势和任务发展变化，加强和改进党的群团工作，把工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天作用和人才第一资源作用充分发挥出来，把13亿多人民的积极性充分调动起来。”习近平总书记的讲话，给新时代青年工作提供了改革方向、提出了新的要求。

随后几年，《共青团中央改革方案》《全国青联改革方案》《学联学生会组织改革方案》《中央团校改革方案》等相继印发，不断增强共青团的政治性、先进性、群众性，也让共青团更好地肩负起了引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的光荣职责。

在共青团的带动下，广大青年积极参与“振兴杯”“挑战杯”“美丽中国·青春行动”等活动，在不同舞台展现青春风采的同时，也为中国梦的实现贡献青春智慧、凝聚青春力量。

勇挑重担 接续奋斗

新时代中国青年朝气蓬勃，在担当中历练，在尽责中成长，在实现中华民族伟大复兴的征途上奋力前进

7月的南方，暴雨如注，洪水肆虐。

在湖北武汉，报名加入民兵突击队参加防汛的李健雄，和同事从凌晨起连续奋战十多个小时，抢在暴雨前筑起近200米的子堤，而他的手心已磨出颗颗水泡。

“我报名走上大堤，源于父辈们的讲述。”1998年出生的李健雄从小便听到大人们讲述解放军英勇抗洪的故事。“小时候一直觉得英雄很神奇，这一次，该我们站出来了！”

从被守护到守护他人，在暴雨洪峰中，李健雄完成了自己的成人礼。

“新时代中国青年要勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，毫不畏惧面对一切艰难险阻，在劈波斩浪中开拓前进，在披荆斩棘中开辟天地，在攻坚克难中创造业绩，用青春和汗水创造出让世界刮目相看的新奇迹！”

青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。新时代中国青年在各条战线都展现出越是艰险越向前的信念和勇气，用行动践行初心使命，书写璀璨青春。

这是疫情防控一线的青春担当——

在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，以“90后”为代表的青年一代挺身而出、担当奉献，在4.2万多名驰援湖北的医护人员中，就有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分还是“95后”甚至“00后”。

这是脱贫攻坚战场的青春奉献——

忍痛告别重病卧床的父亲，深夜冒雨奔向受灾群众，不幸被突如其来的山洪夺走了宝贵生命……黄文秀将自己30岁的芳华，定格在扶贫路上。

生前的她，放弃留在大城市的机会，选择回到革命老区百色工作；接受组织安排的任务，奔赴偏远贫困山村担任驻村第一书记，带动88户418名贫困群众脱贫，全村贫困发生率下降20%以上。

这是勇于开拓创新的青春智慧——

4项核心指标国际领先，5个领域填补国内空白，9项关键技术国内顶尖——成立于2005年的中国航天科工集团新一代精打体系武器系统青年创新团队，交出了一份亮眼的成绩单。

无数次的失败磨砺，无数次的彻夜不眠，关键时刻的大胆决策，毫厘之间的心细如发——成绩的背后，是团队的艰辛与付出。

“青春就是奋斗的代名词，百炼才能成钢。”团队成员说。

习近平总书记曾深刻指出：“中国梦是历史的、现实的，也是未来的；是我们这一代的，更是青年一代的。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。”

新时代的中国青年，不断把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，与时代同步伐，与社会共进步。

今年4月，在陕西考察的习近平总书记来到坐落于西安交通大学兴庆校区的交大西迁博物馆，勉励广大师生大力弘扬“西迁精神”，抓住新时代新机遇，到祖国最需要的地方建功立业，在新征程上创造属于我们这代人的历史功绩。

回想起习近平总书记来到学校考察调研时的场景，电子与信息学部青年教师沈超倍感振奋。他说：“我所在的系统工程研究所先后云集了多位享有盛誉的西迁老教授，他们的人生境界和崇高追求，激励我不忘初心，奋进致远。”

近年来，沈超所在团队沿袭前辈“动真碰硬”的风格，围绕国家对网络空间安全的迫切需求深入开展研究工作，取得了具有国际影响的研究和应用成果。

伟大精神推动伟大实践，伟大理想感召接续奋进。

焕发着绚丽光彩的中国青年，正以昂扬的姿态书写着无愧于时代的壮丽篇章。

（新华社北京8月16日电 记者王鹏、黄玥）

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 04 版）

(责编：李依环、熊旭)