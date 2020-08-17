原标题：大山深处一朵守望的“云”

疫情期间，西吉县三合中学学生随着云团课做洗手操。受访者供图

因为一个约定，2019年夏天，霍可涵参加了复旦大学第21届研究生支教团，来到宁夏西吉县将台中学，进行为期1年的支教志愿服务。

在前往这所乡村中学的路上，她脑海里不断浮现出与该校一名学生相识的经过。2018年，大三学生霍可涵作为志愿者，参加了复旦大学研支团主办的西部学子励志游学计划。

在参观复旦校园、夜游外滩、游览博物馆等活动中，一个名叫赵疆廷的宁夏男孩总是用一双“饥渴的眼睛”紧紧锁住外面的世界。然而，问及他的感受时，他却“惜字如金”。直到分别的日子到来，他才怯生生地问霍可涵：“老师，你要和我们一起回去吗？”

在那张写满“渴望”的面庞前，霍可涵不由自主地点了点头。她告诉赵疆廷：“一年后我就去你们学校支教当老师。”

然而，真正走进西海固，看到眼前沟壑纵横的黄土地，霍可涵才意识到，要完成这个约定并不简单。

霍可涵记得，新学期正式开始之前，她与队友在当地一个村子开办扫盲班，试了很多方法都收效甚微，直到用了当地老百姓最熟悉的麻将牌当“道具”，扫盲效果才有所提升。

受地域、经济、交通的局限，当地孩子的眼界和思维与同年龄段的城市孩子有不小的差距。

“不少同学去过最远的地方是30公里以外的县城，他们对未来的规划则是初三毕业后去银川打工。”霍可涵从小在城市长大，她熟悉了这里的生活后方才意识到：在贫穷之外，孩子们最严重的问题在于缺乏理想。

此后，在与贵州、新疆、云南等地的复旦大学支教团成员交流时，霍可涵发现，自己看到的问题在西部地区普遍存在。

为此，在承担主课教学之外，霍可涵与另外两名支教队员共同负责将台中学的足球队、文学社、广播站、图书室、合唱团、话剧社6个兴趣类社团的日常工作，力争丰富校园文化生活。

“但仍然缺少一个联动机制去解决更大范围内的共性问题。”作为第21届研支团的负责人，霍可涵没有停止思索。

疫情之下，教学阵地从线下转变为“线上+线下”，这让她有了主意——借助线上教学模式，让来自西部、来自大山的初中孩子在同一时刻连线复旦，看到不一样的世界。

今年4月，霍可涵返回阔别4个月的支教岗位后，迫不及待地将自己的想法告诉其他22名支教团成员，大伙儿一拍即合。

“西望·云团课”系列活动很快进入筹备阶段。研支团联合复旦大学“青年讲师团”、复旦大学各基层团支部，邀请各领域优秀复旦青年，广泛征集有新时代特点、有复旦特征、有专业特色的优质团课。

2020年复旦大学五四青年奖章获得者、新闻学院2020届毕业生吴雨浓是第一节团课的讲述者。五四青年节前夕，她以“热爱·坚持·勇气”为主题，在“云端”分享了自己亲身经历的3个故事。

“第一步，是要寻找自己究竟热爱什么。”分享第一个故事时，吴雨浓告诉孩子们，大一时她曾去西藏支教，认识了热爱藏文书法的丹增次旺。出于这份热爱，这位藏族中学生正在努力学习英语，以期在未来传播本民族的优秀传统文化。

对“坚持”的感悟来源于一次暑期新闻实践活动。吴雨浓曾深入柴达木盆地采访调研，在这里，她认识了一群几十年如一日奋战在生产一线的石油工人。这份敬业精神让她意识到，“当你坚持的事情是为更多人谋幸福，当你怀揣着为更多人而行的理念和信念，就会拥有更大的勇气和动力去坚持”。而这恰恰是她想提供给孩子们的精神“食粮”——或许不是每个人都能走出大山，但在平凡工作中默默坚守，同样能创造人生价值。

第三个故事关于“勇气”。吴雨浓讲述了自己在非洲实习的故事。她提到了中国驻埃塞俄比亚大使馆一位老师的话：“非洲太需要年轻人了，不仅需要你们去参与建设，更要用你们的知识和胸怀去聆听去表达，才能化解误会，真正走到别人心里。”

“丹增次旺是和孩子们一样的中学生，柴达木盆地的石油工人也和孩子们有地域上的接近性，我希望通过这些身边的例子，让孩子们树立信心。”吴雨浓觉得，“非洲或许很遥远，但我希望他们能够从中了解到更为广阔的天地，让自己的未来有更多可能性。”

窗外是绵延的高山、土塬的沙尘，但在倾听这些发生在世界各地的故事时，西部的孩子们听到了大山外的召唤。

在宁夏西吉，已经升入初三的赵疆廷告诉霍可涵，自己以后要去上海读大学。在云南永平，一个曾梦想成为农民的男孩告诉蒙古族支教老师白都蕾娜，自己要和她一样，报考中央民族大学附属中学。

除了为孩子们打开一扇眺望世界的窗户，研支团在设计、选择课程时，还尽量结合支教地的情况，策划一些有针对性的课程。

白都蕾娜告诉记者，任教期间，她发现当地一些少数民族地区有早婚的习俗，不少中学生也将谈恋爱当作一件有趣的事，甚至不会避讳老师、同学，在课间公然搂搂抱抱。为此，研支团特意邀请复旦大学附属妇产科医院团委带来一堂“青春期性知识”课程，将相关知识带给这群懵懂的少男少女。事后，该校一名副校长反馈：“效果很好，不少孩子变得自尊自爱了。”

与此同时，云团课“让青年鼓舞青年”的目标在复旦校园得到广泛认同，全校不少基层团支部主动参与进来，上报了一系列囊括文、社、理、工、医等专业，覆盖本、研、职业青年等年龄层的优秀团课，为复旦青年“服务西部·奉献发展”搭建了云实践基地。

第一期“笃行计划”功能型团支部书记林伯韬和其他33名来自不同学院的团员骨干分成5个小组，精心准备了5堂主题团课。

有的通过故事分享，引导团员深入理解全面建成小康社会收官之年背后的青年故事和奋斗精神；有的和同学们一起回看伟人家书，感悟青年榜样在时代巨变中的挺身而出、战火纷扰中的铁骨柔情、经济建设中的奋进昂然；有的以电影导入，结合史实，巩固同学们的基础理论知识；还有的紧跟时事，通过大疫面前的青春故事，展示当代青年的责任担当。

林伯韬说，自从报名参加“西望·云团课”后，“笃行计划”功能型团支部便忙了起来。为了解研支团对课程的真实需求，他们开展了多次头脑风暴，然后确定主题、邀请嘉宾、录制课程，甚至还琢磨了孩子们的语言偏好，“希望祖国西部的中学生能从云团课中有所收获”。

当前，由于网络技术原因，云团课还存在画面延迟卡顿、互动效果不佳等问题，但霍可涵和研支团的同学们都盼望云团课延续下去，为西部的青少年讲青春故事、复旦故事，也架起复旦团员了解西部基层的桥梁。（记者 王豪）

(责编：郝孟佳、孙竞)