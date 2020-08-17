蛋壳公寓致力为大学毕业生租房提供帮助

8月12日，由人民网舆情数据中心、人民在线主办，未来网和蛋壳公寓协办的《2020大学毕业生租住蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）发布会在北京举行。

《蓝皮书》主要数据基于人民在线、蛋壳公寓和未来网今年开展的主题为“2020年应届毕业生租房状况”的调查。本次调查主要使用无记名网络问卷填答的方式进行，结合蛋壳公寓平台提供的数据及互联网大数据，对2020年大学毕业生的租房成本、偏好趋势等进行了调研。新冠肺炎疫情期间，大学毕业生在租房选择的时间、租金范围等方面的要求发生了变化，《蓝皮书》的研究结论对于相关部门了解新冠肺炎疫情对毕业生的影响及毕业生的租房理念提供了有益参考，也为广大青年群体的租房问题提出了建议。

《蓝皮书》指出，相较于往年集中租房的情况，今年毕业生租房高峰期晚于去年，峰值明显低于去年，2020年毕业生租房时间平均分布于五六月份（30.30%）和七八月份（28.40%）。2020年毕业生租房占比达94.26%，较2019年下降了2个百分点。

对于租房群体而言，当前合租的年轻化趋势明显，除了对房屋及周边环境的关注外，如何在合租生活中通过订立一些规则与室友文明友好相处，也成了毕业生租房的重要诉求。

《蓝皮书》提到，长租公寓为适应抗疫要求，也提供了一系列新的服务。例如，蛋壳公寓提供了代办出入证、公共空间消毒等服务。而女性租客对于公共空间的卫生、代搬家服务表现出更高的偏好度。

作为懂大学生、懂年轻人需求的机构化长租公寓平台，蛋壳公寓80%以上的租客都集中在22—28岁这个年龄段，所以能够及时发现年轻人在租住方面的一些需求变化和心态变化。同时，蛋壳公寓连续5年持续对大学毕业生群体给予租金优惠补贴帮扶，希望能够集合社会各方面力量，帮助他们在城市安居，助力他们成才，这也是蛋壳公寓主动承担的一份社会责任。

数据来源：蛋壳公寓

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 15 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)