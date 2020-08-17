人民时评:教育扶贫守护农村发展希望

孩子有出息，生活有希望，未来有奔头，激发了贫困户脱贫致富的精气神

今年68个学生参加高考，55个考取二本以上院校；2015年至今，考取二本以上大学生290人……近日，贵州省仁怀市新田村凭借学子们出色的高考成绩，受到各方关注点赞。

新田村是省级贫困村，有建档立卡贫困户270户855人，当地群众生活条件十分艰苦。如何才能改变当地群众的命运、阻断贫困代际传递？近年来，当地党委和政府聚焦教育扶贫，一方面投入3000万元教育资金，优化教育资源配置，大力改善办学条件；另一方面加大教育宣传力度，每年举办“感党恩·报桑梓·金秋助学”活动，张榜高考成绩，让优秀大学生进行主题演讲，动员当地群众捐资助学等形式，让“再苦也不能苦孩子，再穷也不能穷教育”理念深植当地群众的心中，为想奋力走出大山的孩子创造了教育改变命运的契机。

摆脱贫困，不仅要和物质贫困告别，更要提高人的素质、实现人的全面发展。作为“造血式”扶贫的教育扶贫，无疑是阻断贫困代际传递的根本措施。如果说发展产业、易地搬迁等方法能有效帮助贫困群众打通摆脱贫困的道路，那么教育扶贫则更像是点亮了通向美好未来的路灯，照亮了无数家庭实现梦想的征途。贫困地区的儿童，有的背布包爬几十里山路，有的跑到山坡上找信号上网课，有的甚至在求学路上头挂冰花、脚底磨破，为的都是努力学知识、长出息。“知识改变命运”深深镌刻在这些农家子弟的心中，也随着他们的努力变为现实。他们用自身的奋斗，打破了贫困的局面，打开了更广阔的天地。

百年大计，教育为本，贫困地区更是如此。从打赢脱贫攻坚战全局看，教育扶贫推进了脱贫的整体进程。习近平总书记多次强调扶贫先扶智，深刻指出要更加注重教育脱贫，着力解决教育资源均等化问题，不能让贫困人口的子女输在起跑线上，要阻断贫困代际传递。得到了更好的教育，贫困家庭的孩子就有了更多施展才华的机会，就能托起贫困家庭脱贫和发展的希望。“一人成才，稳定一个家庭”“一人学技能，全家脱贫困”……教育扶贫带来的切实成效，正在润物细无声地影响着贫困群众，激活他们对教育价值的认可、对美好生活的追求。孩子有出息，生活有希望，未来有奔头，激发了贫困户脱贫致富的精气神。

当前，在义务教育和职业教育等层面，“发展教育脱贫一批”成效稳步显现：截至去年底，全国832个国家级贫困县义务教育阶段辍学人数已由台账建立之初的29万减少至2.3万，其中建档立卡家庭贫困学生人数由15万减少至0.6万；教育部职业教育东西协作行动计划实施三年，中职招收建档立卡贫困家庭学生达到31.48万人；高等职业院校近5年招收建档立卡贫困家庭学生等7类资助对象234.79万人，年均增长19.06%……一组组数字背后，是一个个鲜活温暖的求学故事。教育扶贫激发了贫困家庭的奋斗决心，为打赢脱贫攻坚战和实现乡村振兴注入了源头活水。

如今，有不少得益于教育扶贫走出大山的学生，回到家乡、反哺桑梓，站上讲台，帮助更多孩子努力追梦；还有很多受到感召的高校毕业生，主动选择、勇担使命，把个人的职业追求融入乡村振兴事业中。“十四五”时期，需要在教育扶智扶志上继续精准发力、久久为功，抓难点、补短板，守护好乡村孩子的求学梦，筑牢稳定脱贫、防止返贫的堤坝。

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)