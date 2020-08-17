人民网>>教育

加快推进大学人才培养体系改革

林忠钦

2020年08月17日08:30  来源：人民网－人民日报
 

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。习近平总书记指出：“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。”当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起。大学是创新基地、人才成长摇篮，在这个变局和变革中积极作为，必须加快推进人才培养体系改革。

新中国成立后特别是改革开放以来，我国教育体制机制改革取得显著成效，高等教育实现了跨越式发展，在规模和数量上已处于世界前列。但是，相比于科技创新需要，大学人才培养体系还存在不相适应的地方。科技竞争归根结底是人才竞争。面向新一轮科技革命和产业变革推进大学人才培养体系改革，是我国大学面临的重要任务。

当前，随着科技创新呈指数级发展，知识更新速度远远超出了大学人才培养方案更新速度，学生在大学期间学到的知识与科技发展需求之间难以精确匹配。在这样的大背景下，大学的人才培养更需要从注重知识传授转变为知识、能力、素质并重的系统培养，把教育目标从培养学生从事专业岗位的工作能力，转向培养学生在日后职业生涯中作出卓著贡献的潜力。

更加注重培养学生扎实宽广的基础理论。推进人才培养体系改革是一项系统工程，体现在人才培养的各个环节，在专业课程设置上要做好打基础工作，注重培养学生扎实宽广的基础理论知识。基础研究是整个科学体系的源头，基础理论的发展是科学技术发展的源头。比如，热学理论及力学的发展，推动了蒸汽机、内燃机发展，开启了工业时代；数学与物理学的发展，推动了无线通信技术发展，开启了信息时代。随着知识数量的快速扩增，大学需要帮助学生打造扎实而宽广的基础理论知识体系，本科专业培养方案应更加注重基础课程的数质并进、专业课程的通识导论。实践表明，扎实宽广的基础理论储备，是学生终身学习的坚实基础。

更加注重规划布局与时俱进的专业设置。随着改革开放的深入推进和经济社会发展水平的不断提升，社会对大学毕业生的需求更加多元，大学毕业生的就业选择也更加多样，大学专业设置逐渐向大平台宽口径转变，进而培养学生更具兼容性的知识体系。进入21世纪以来，越来越多的科技创新成果和新兴研究领域在学科交叉领域产生，尤其是信息化、智能化的发展为各个领域研究能力的跨越式提升提供了可能。这就要求我们未雨绸缪、应时而动规划专业设置，为培养适应未来事业发展需要的人才提供重要支撑。

更加注重科学知识与人文素养的协同发展。大学人才培养体系改革不仅要面对当下，更要展望未来。这就要求我们推进立体化人才培养，不仅注重知识传授，而且注重人文素养的养成。科技发展在给人类带来便利的同时，也带来了风险挑战。大学人才培养的职责不仅是让学生学习科学技术知识，更重要的是让他们了解科学技术背后的使命与价值。这就需要加强融合人文科学、社会科学与自然科学的通识课程建设，将责任教育、伦理教育、美学教育等融入专业教育；把社会主义核心价值观教育融入教书育人全过程，引导学生成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（作者为上海交通大学校长、中国工程院院士、上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 09 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

官方回应“高考满分作文”争议 停止涉事教师参加评卷工作 日前，网上流传今年浙江省高考评卷满分作文《生活在树上》及专家点评，引发网民热议。浙江省教育考试院发布关于浙江省高考作文评卷相关情况的通报。 【详细】

原创报道|

中国职教学会成立微电子技术专业委员会 陈锋任主任 为直面人才短缺、人才技术技能储备不足等产业发展难题，使集成电路产业成为引领新一轮科技革命和技术变革的关键力量。中国职业教育学会成立微电子技术专业委员会。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved