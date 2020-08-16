就业季，放飞奋斗的梦想（深聚焦）

图①：上海健康医学院毕业生林佳敏（右）在上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心工作。
874万高校毕业生经历了特殊的就业季。在抗击新冠肺炎疫情的过程中，经受磨练、收获成长。在确立择业观、就业观的过程中，规划人生、树立理想。
志不求易者成，事不避难者进。本期周刊，我们记录几名毕业生的故事。他们中，有人扎根西部、建设边疆；有人投身重大领域，在祖国最需要的地方。相信他们的故事，能给更多青年人带来启发与共鸣。
——编 者
“只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生”
人物：中国石油大学（北京）克拉玛依校区2020届本科毕业生丁贵阳
就业选择：中国石油塔里木油田分公司
“来信收到了，得知你们118名同学毕业后将奔赴新疆基层工作，立志同各族群众一起奋斗，努力成为可堪大用、能担重任的西部建设者，我支持你们作出的这个人生选择。”7月7日，习近平总书记给中国石油大学（北京）克拉玛依校区毕业生回信。
“习近平总书记给我们回信了！惊喜，振奋！”回忆起收到信的那一刻，即将入职中国石油塔里木油田分公司的丁贵阳仍激动不已。当时，他和同学们正在图书馆，雷鸣般的掌声持续了好几分钟。
丁贵阳的家乡在“红瓦绿树，碧海蓝天”的山东青岛，时刻都能呼吸到来自海洋的气息。那么，为什么选择新疆？为什么选择留下来？
4年前，高考填报志愿，丁贵阳抱着厚厚的报考指南，寻找和石油有关的院校。“我从小就知道‘铁人精神’，一位要好的新疆朋友给我讲了他的家乡，他的父母从事的就是石油行业。”于是，丁贵阳郑重填报了中国石油大学（北京）克拉玛依校区。
克拉玛依，因石油而生、以石油命名。1955年，由36名工人组成的青年钻井队挺进克拉玛依。当年10月，克拉玛依一号井喷出工业油流，宣告发现新中国第一个大油田。
“只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生。”第一次看到中国石油塔里木油田分公司的这幅标语时，丁贵阳被深深震撼了。“我国西部资源储量巨大而丰富，但勘探开发程度较低。我的专业是资源勘查工程，新疆复杂的地质构造等着我们去勘探、去发掘！”
选择了资源勘查，就选择了与艰苦奋斗为伴。神奇的魔鬼城、变幻的泥火山、险峻的独山子大峡谷，都留下了丁贵阳和同学们的足迹。“一次次历练，让我体会到地质工作者的艰辛，也让我明白基层工作的重要性。”丁贵阳说。
本科毕业后去哪儿？丁贵阳最初计划考研，然后回山东发展。但在学习过程中，他的想法慢慢变了：“新疆资源量巨大，是国家重要的综合能源基地，有我广阔的发展空间。”丁贵阳在朋友圈里写了这样一句话：“追寻最初的理想，选择适合的道路，继续拼搏，未来可期。”
“实现海洋强国梦是激励我们不断前行的力量”
人物：浙江大学机械工程学院2020届博士毕业生王硕
就业选择：中国科学院深海科学与工程研究所
8月3日，大洋深处。浙江大学机械工程学院2020届博士毕业生王硕正在海上执行任务。信号不好，与记者的交流只能断断续续。
这个28岁的小伙子即将入职中国科学院深海科学与工程研究所，致力于深海机电装备和载人潜水器技术研发。
与一些人看重高薪和舒适条件不同，令王硕着迷的，是曾在蛟龙号试验性应用航次、马里亚纳海沟深渊生物考察航次上度过的150多天。
茫茫大洋，四顾无岸，脚下的航船是唯一的“陆地”。刚开始，还能吃到带叶子的蔬菜，到了后来，只能吃面点、肉类。
更可怕的是极端恶劣天气。王硕清楚记得，第一次出海执行科考任务就赶上了台风，最大风力超过17级。尽管已经以最快速度躲避台风中心区域，大洋之上，航船仍渺小得像一片树叶。惊涛骇浪，母船仿佛坐上“过山车”，大幅度的摇摆把舱内所有东西都甩到地上。王硕努力把自己固定在住舱的床上，耳边全是海水撞击船壳的“咚咚”声。
“持续好几天高强度颠簸，身体极度疲惫。”王硕说，可他不仅不害怕，反而迷上了这种劈波斩浪的感觉。
“青年择业往往被眼前繁华吸引，其实更应该听从内心，做自己觉得有意义的事。”王硕怕的，不是深海上的危险和艰苦，而是失去为大国重器奋斗的机会，“如果放弃了，以后可能再也没有驰骋大洋的机会了。”
王硕曾在秦山核电站等单位社会实践，老一辈建设者的努力和奉献让他深感震撼。接过“接力棒”，王硕很自豪：“我们国家是海洋大国，海域面积十分辽阔。关心海洋、认识海洋、经略海洋是我们这一代年轻人的使命，实现海洋强国梦是激励我们不断前行的力量！”
“让更多孩子有机会看到我所看到的”
人物：扬州大学外国语学院2020届本科毕业生李丽
就业选择：贵州省镇宁布依族苗族自治县马厂镇中心学校
8月的第一个周末，拨通李丽的电话，她说在看电影，相约晚些再聊。
之后，记者才得知，李丽所说的“看电影”，其实是把电影下载到电脑上，带着学生看。“除了教英语，我想让孩子们看到更广阔的世界。”李丽说。
李丽，扬州大学外国语学院英语师范专业2020届毕业生。7月底，刚毕业的她来到群山环绕的贵州省镇宁布依族苗族自治县，在她曾支教过的马厂镇中心学校任教。
李丽的故乡在贵州毕节赫章县的一个小山村，她对山区并不陌生。然而，一年前第一次来到支教学校时，心情仍有些沉重。“对比很多发达地区，这里的硬件、师资、教育理念还相对落后。同在一片蓝天下，但孩子们享受的教育资源仍不均衡。”
也就是那次支教，在李丽的心中埋下了种子：成为一名教师，为更多大山里的孩子带去知识与希望。
“离开的时候，孩子们都希望我能再回来。这次回来工作，像是履行一种承诺。”她说。
很多人无法想象，作为一名“95后”英语老师，李丽直到初中才开始学习26个英文字母。“小学没有上过英语课。到现在都记得，初中第一堂课，老师问谁没学过英语，只有我一个人举手。这件事对我的触动很大。”
李丽不服输，老师们也不放弃。从不认识ABC到大学选择英语师范专业，再到如今成为英语老师，自身的成长让李丽坚定了投身教育事业的志向：“教育的力量太伟大了！”
这几天，李丽正忙着参与控辍保学的相关工作。听说当地偏远山寨的几个孩子有退学打工的倾向，李丽行李还没收拾好就报名去家访，“要留住他们。留下来，读书，就有希望。”
前方，山连着山。坐车到山脚，去学生家还要走一两个小时的山路。这个瘦弱的“95后”小姑娘，沿着山路向前。“我是从大山里走出来的。今天，我回到山里，让更多孩子有机会看到我所看到的。”李丽说。
“再试一次，想圆军人梦”
人物：北京化工大学信息科学与技术学院2020届本科毕业生熊谱
就业选择：报名应征入伍
与很多年轻人一样，22岁的大男孩熊谱也爱刷短视频。八一建军节那天，他点赞了许多短视频。退伍老兵敬礼，感动，点赞！军旅小知识，有用，点赞！
熊谱从小就爱看军旅题材的影视作品。“《亮剑》《我的兄弟叫顺溜》《冲出亚马逊》《红星照耀中国》……”熊谱如数家珍。“从小我就羡慕、崇拜军人，想成为一名军人。”
“我深知，要想成为一名合格的军人，必须拥有惊人的毅力，必须经过无数次磨练……”熊谱至今留着自己14岁时获奖的一篇作文。白纸铅字，略微泛黄，有时光的印记。
高考结束时，熊谱就想过报军校，但由于当时对军队、对自己还不够了解，最终没有报名。大一军训时，同学问教官当兵是什么感受。“教官说，要是真想知道，就自己试一下！”熊谱心里痒痒的。
两年前，熊谱第一次应征报名。那年夏天，他参加了“携笔从戎，无悔青春”宣传活动。“那天穿的白T恤、戴的红白搭配的帽子我非常喜欢，至今我还珍藏在家中。”遗憾的是，那一次体检没有通过。“当时我就决定，不放弃，毕业那年一定要再报一次名！”
时间来到2020年。毕业季，看到征兵的消息，熊谱毫不犹豫地报了名，“如果真能参军入伍，对我来说，是圆梦！”
在征兵网报名时，熊谱看到了自己2018年的照片。“我很激动，看到了自己两年来的变化，也看到了自己心中的坚持。”熊谱说。
熊谱的朋友圈里有这样一句话，是他毕业那天写下的：勿忘初心，砥砺前行。
如何理解这句话？面对记者的询问，熊谱沉吟半晌：“初心，我把它理解为一开始就想干的事情，是目标、方向。砥砺前行，就是要一直坚持下去，无论多苦、多难。如果这次我能入伍，我一定会练好过硬的本领，成为一名合格的军人，让祖国和人民放心。这就是我的初心、梦想。”
“去被需要的地方”
人物：北京中医药大学第一临床医学院2020届硕士毕业生王月
就业选择：报名西藏医疗人才岗位
听说王月报名西藏医疗卫生机构的岗位，有同学劝她：“你家在青海，好不容易来到大城市，为什么毕业后还要回去，而且去离北京更远的地方？”还有要好的同学问，去了之后，能适应吗？
这些问题王月都想过。她来自青海格尔木，是北京中医药大学卓越中医师培养计划的毕业生。学了8年，王月也想找个心仪的工作。起初，她计划去南方闯荡闯荡。可是，当老师发来去西藏工作的信息时，王月还是报名了。
“我在祖国的西北地区出生、长大，深知西部地区医疗资源仍相对短缺。比如，一些疾病对北京的医院来说算不上疑难杂症，但相对落后地区的医院就会建议患者到省会医院或者到北京、上海等地就诊。”王月说，“毕业之际，我愿意响应国家号召，报名去西藏工作。我想用自己的所学，帮助更多的人。”
王月坦言，全国人民抗击疫情的努力，更坚定了她从事临床工作的信心和动力，“做一名勇敢的逆行者，为更多人带去希望！”
“国家的医疗卫生事业需要人才，医疗资源薄弱的地区需要人才，广大患者需要人才。”王月轻声说，“虽然很多同学选择留在大城市，但我还是觉得自己更应该去一个真正被需要的地方，一个可以更好实现自身价值的地方。”
会后悔吗？面对记者的提问，王月很肯定：“不会。我现在的选择，就跟当时选择一个要一口气读8年的专业一样。选自己所热爱的，选定了，就坚定地走下去。”
“生活不是等待暴风雨过去，而是要学会在雨中跳舞。”这是王月的微信签名。在她看来，信念坚定，方能不惧风雨。