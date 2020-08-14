原标题：有爱就有光 在陪伴中共同成长

“哥哥姐姐，以及其他帮助过我们的人，谢谢你们在我们遇到困难的时候传递给我们力量，以后的生活中我们会懂礼貌、尊敬长辈、学会独立，更加地爱自己、爱别人。”一名来自安徽省定远县的小朋友在《致哥哥姐姐的一封信》中写道。干干净净的横格纸，方方正正的字迹，质朴的话语表达出对大学生志愿者的感谢。

暑假以来，全国妇联与教育部等11部门共同举办“保护儿童安全·携手共同成长”——2020暑期儿童关爱服务活动，通过广泛动员社会力量，链接各方资源，针对关爱儿童特别是农村留守和困境儿童，开展疫情防控背景下就近就邻形式大学生志愿服务活动。

据悉，此次活动，中国儿童少年基金会联合北京圆网慈善基金会，线上招募大学生志愿者，从全国1289所高校14623名大学生报名者中选出2000名优秀大学生，并为每名大学生配送一个包含画笔、绘本图书、应急救护包等30余件文体及生活用品的爱心行囊，让大学生志愿者和孩子们能有一个温暖充实愉快的假期。

用心陪伴 爱无处不在

在安徽省定远县炉桥镇李巷村，15岁的姐姐黄开荣和13岁的弟弟黄开富同读初中一年级，由于父亲早逝，母亲患有精神疾病，他们在生活起居、性格塑造、人际交往以及学习成绩上都落后于同龄人。

得知这一情况后，家住定远县友爱村，安徽省农业大学大学生志愿者刘大勇和他的同学们，在当地村支部的支持与协助下对开荣、开富姐弟开展关爱帮扶。

大学生志愿者们来到黄开荣家里，帮助他们对房屋进行电路维修、墙面粉刷、清除门前杂草、开展卫生清理等工作。在劳动过程中，志愿者们耐心地给姐弟俩讲解生活常识、健康知识，并向姐弟俩传授学习经验，鼓励姐弟俩认真学习。志愿者们还将开荣、开富接到县城，带他们参观定远古城历史，开阔视野，引导他们爱国爱家乡。

在刘大勇等志愿者的帮助下，姐弟俩的学习、生活习惯和精神面貌得到很大改善。

“谢谢哥哥姐姐，今后我和弟弟一定会有所改变，把卫生弄好，尽我们所能把学习成绩提升上去。我们知道，只有学习才能改变我们的命运。”黄开荣说。

经过一个月的摸排与走访，截至8月5日，刘大勇和他的同学们已走进22个行政村和社区，结伴帮扶超过100名留守困境儿童。

武汉大学2018级学生朱国东，家住甘肃省临夏州临夏县新集镇杨坪村。在这次暑期关爱活动中，他召集了50多名大学生志愿者，与村子里的小学生一一对接开展帮扶，教会孩子和家长使用网络在线上课。

每位志愿老师每周两次，每次至少一小时线上授课，根据孩子的需求增加教学时长或频次，并及时将课堂计划、课堂效果、自我感受、问题改进等发到老师微信群，一起交流经验，以便提高效率，更好地帮助孩子。

这些真挚动人的爱心故事还有很多……

“希望能带给他们一些学习习惯、思考方法，乃至信心信念，让他们在以后的日子里也能坚定前行。”志愿老师们给孩子们送去了温馨的祝福。

光照进来的地方 和孩子们共同成长

在这次暑期儿童关爱服务活动中，大学生志愿者既是帮助孩子们的老师，也是学习实践、自我成长的受益者。

“当你听到一个从未遇见过的世界，你的人生会发生一些好的改变。我期待也准备着和他们谈谈我看到的这个世界，一个令人心生向往的世界”。来自甘肃省甘南藏族自治州迭部县桑坝乡道藏村的付班路，是中央民族大学计算机科学与技术专业学生，她帮助村里的孩子上网课、为他们辅导功课、讲解大学里精彩故事的同时，也激励着她学习更多专业知识回报家乡。

在与四川省乐山市土主镇红斗村的郑诗睿小朋友沟通的过程中，中国矿业大学2018级学生潘洋润奕，明显感觉到孩子身上发生的积极变化。8岁的诗睿读小学二年级，父亲长期在外务工，和患慢性病的奶奶一起生活。在志愿老师的耐心讲解和陪伴下，诗睿由初见面时的腼腆，到熟悉后的滔滔不绝，不停地问着外面的世界，越来越活泼开朗。这让潘洋润奕觉得自己做的事情十分有意义，更坚定了她“努力学好专业知识，为国家富强添砖加瓦”的信心。

无锡商业职业技术学院2018级学生郝本治，背上爱心行囊走进一个个留守儿童的家，带着李权小朋友跳绳，看着郝浚如和李婵小朋友画画，和孩子们一起打羽毛球……

“在和孩子们一起游戏的过程中给他们带来了欢乐，自己内心也有所得，这个假期我们共同成长。”郝本治深情地说。

“或许某个孩子会在未来想起这个暑假，有哥哥姐姐送来了礼物，有大学生老师一对一地深切交流。这一切不会没有意义，这一切足以使每个投入其中的人感到欣慰。一定要去做，去改变，去投入！”朱国东说。

(责编：孙竞、白宇)