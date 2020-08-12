海归就业，不仅只有“北上广深”

2019年，成都姑娘李子蒙离开了自己工作4年的北京前往杭州，正式入职阿里巴巴新零售技术事业群，她曾在大学本科阶段前往英国交流学习，毕业后进入北京一家互联网公司从事软件开发工作。

李子蒙告诉记者，杭州这份工作的薪水与她在北京时相差不多，但落户门槛相较北京低了不少，考虑到未来购买住房及子女教育等诸多影响因素，她才决定“换个环境，再闯一闯”。

留学回国后去哪里就业？若是在从前问起，“北上广深”会是出现频次最多的城市，但如今，这个问题的答案更加多元。

“新一线”成就业优选

城市发展，人才是根本。在引进人才、广聚才贤方面，以杭州、成都、重庆、南京、武汉、西安等城市为代表的“新一线城市”，正加大投入，出政策、优环境，吸引留学归国人才就业创业，展示出了不亚于、甚至更优于一线城市的引才后劲。

今年初疫情发生后，杭州率先推出“战疫引才、杭向未来”八大举措，向应届毕业大学生一次性发放生活补助，同时给予每年1万元的租房补贴，同时，提高高层次人才购房补贴，A类顶尖人才“一人一议”最高购房补贴可达800万元。

在苏州，通过建设海归子弟学校、提供就医绿色通道、发放姑苏英才卡等多项举措,为不同层次人才解决来苏后可能面临的房子、子女教育、医疗等后顾之忧。

在重庆，为支持留学生毕业后来渝中区创新创业、厚积动能，140余家留学生创业企业成立渝中区海归创新创业开放联盟、渝中区海归创业协会，接续开展“留学人员创新创业梦想秀”“留学生企业活动周”等活动，连续4年举办海归人才招聘会，200余家企业为海归提供众多优质岗位。

在青岛，落户新政为人才提供一系列打包福利：在青高校的在校大学生、国内(境)外高校专科及以上毕业学年在校大学生可申请在青落户，符合条件的人才还可申请人才公寓。

在南京，研究生及以上学历、45周岁以下本科学历人员(含留学回国人员、非全日制研究生)，凭学历证书即可落户；40周岁以下大专学历人员，在宁就业参保半年即可落户……满满的引才诚意，换来的是群贤毕至，更多人才正在向“新一线城市”流动，根据《2019海归就业力调查报告》中的有关数据，“新一线”城市海归就业数量已占全国海归总量的近31%。

海南自贸港令人期待

今年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》正式公布，中国特色自由贸易港建设迈出关键一步。海南发展走上快车道，也让不少海归对来琼就业有了新期待。

9月，吴禹城将正式入职海口一家跨境电商企业，他毕业于英国格拉斯哥大学商学院，是个河北小伙。对于自己的南下决定，父母给予了大力支持。“海南自贸港建设正在大力推进，出台了一系列举措以支持人才引进与产业发展。对于留学生来说，海南可以发挥我们自身的海外教育背景优势，这是一片大有可为的土地。”吴禹城信心满满。

早在2018年5月，海南就已正式出台《百万人才进海南行动计划(2018—2025年)》，大力支持创新创业载体建设，集聚各类重点产业企业，放开高校毕业生落户限制，支持各类人才自主创新创业。通过不断完善教育、医疗等配套资源，引来、留住、用好人才，让更多海外学子愿意来琼实现人生梦想。

8月6日,海南省2020年首批面向全球招聘3万岗位人才现场对接会暨2020年海南省民营企业专场招聘会在海口举行，60多家优质企业向求职者抛出橄榄枝。

招聘会现场，已在深圳工作过两年的唐司嘉正与一家金融证券企业的人力资源主管聊得兴起，唐司嘉毕业于美国乔治·华盛顿大学审计专业，她很早之前就关注到这场招聘会，以期能在这里找到适合自己发挥专业所长的岗位。

“建设海南自贸港需要大批具有国际教育背景、国际视野的人才，这里未来会有更广阔的发展空间，充满挑战。”唐司嘉如是说。

高层次海归偏好一线城市

放眼全国，“新一线”城市备受关注的同时，一线城市也没有丧失往日的吸引力。事实上，对于不少高水平海归人才来说，“北上广深”依旧是他们的最佳选择。

在北京大学未来教育管理研究中心启动的“新形势下海外高端人才回国意愿”项目调研中，近6000名曾留学或工作于发达国家和地区的海归博士里，有82.4%的调查者期望在北京、上海等城市就业，呈现出高度集中化特征。10.2%的受访者选择东部地区，选择西部和中部地区的比例仅为3.2%和2.9%。地区经济发展水平与相关人才政策是海归选择就业地时主要的考量因素，房价及生活成本、教育发展水平等则为次要因素。

此项调查中，受访海归半数以上期望在高校或科研院所就业，在确定就业院校的考虑因素中，主要因素包含院校是否入围“双一流”、所在专业院系全国学科排名是否靠前等，薪酬待遇与配套科研资金则为次级因素。可见，职业发展平台的前景展望对于受访高层次海归来说更为重要，是影响他们就业地选择的关键。

“在上海生活压力确实不小，但这座城市充满着发展活力，只要能吃苦，对年轻人来说前面还有许许多多的机会。”罗珍毕业于法国巴黎第六大学，这所欧洲顶级高校由于拥有19位诺贝尔奖得主而享誉世界。2018年回国时，罗珍曾犹豫是前往上海工作还是回到家乡安徽合肥，思索再三，她最终做出了留沪选择。

想要长期留住人才，归根到底比拼的还是城市竞争力。一线城市魅力不减，正是因为海归在这里看到的发展前景。对许多归国留学生而言，引才政策很重要，但更重要的还是要能为他们提供充分施展才华的舞台。心留住了，人就留得住。

(责编：孙竞、何淼)