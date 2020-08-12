融入火热生活 淬炼意志品质

8月2日，江西南昌航空大学材料科学与工程学院学生李超隆收看了学校暑期线上思政教育课《变局中开新局——与大学生谈理想信念》。课后，在辅导员的鼓励下，李超隆到工地去体验了一次父亲的工作，深深地体会到劳动的艰辛和价值。

这个暑假，江西多地大学生们积极参与丰富多样的暑期实践，淬炼意志品质，贡献青春力量。

在防疫、防汛关键时刻，大学生群体积极投身志愿服务行列。7月以来，江西省教育厅组织全省高校组建了134支大学生暑期志愿服务队，开展助农支农、防汛抗洪、红色宣讲、绿色环保等行动。南昌航空大学学生车晓涵帮助医护人员采集核酸检测样品，连续工作29个小时，累计取样近3000份。景德镇陶瓷大学防汛抗洪青年突击队在南昌、景德镇等地巡堤、搬运物资，参与抗洪救灾。

科技支农帮扶，助力脱贫攻坚。江西师范大学志愿服务队赴新干县潭丘乡扶贫服务中心开展“青春助农”直播活动，志愿者们通过直播平台，为当地特产“擂茶”等农产品开拓销路，助力农民增产增收。江西农业大学志愿服务队以线上形式，为景德镇市西湖乡桃墅村开展大棚种植技术技能培训。江西财经大学志愿服务队前往南昌市新建区、赣州市信丰县4个服务点，开展“电商精准扶贫”等主题志愿服务。

传播红色故事，传承红色基因。南昌大学多彩之旅文明实践志愿队前往赣州市上犹县，结合社区需求和专业知识，以“讲好红色故事，传承红色基因，弘扬八一精神”等为主题举办5场宣讲活动。赣南师范大学紧紧抓住“红色思想引领，红色文化熏陶，红色实践锤炼”3条主线，组织全校9支实践团队，奔赴赣南寻访红色故事，追寻红色足迹。江西中医药大学科技学院暑期文明志愿行实践活动开展红色党史教育、参观红色基地等一系列志愿服务活动。

“运用好暑期教育实践活动，让学生在一线生活中‘采花’，在社会实践中‘酿蜜’，把主题班会的‘小课堂’与社会实践的‘大课堂’结合起来，促进学生在集体中成长、在参与中塑造、在组织中凝聚、在行走中感悟，把润物无声的思想政治教育做在平常，更好适应和满足学生成长诉求和时代发展要求，落实立德树人根本任务。”江西省教育厅负责人说。

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 12 版）

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