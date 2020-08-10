原标题：在澳中国留学生：实体转线上 疫情改变我的就业观

据澳洲网报道，澳大利亚近期正遭受境内第二次新冠肺炎疫情的短期暴发，许多面临毕业或刚毕业的留学生不得不思考是否还要留澳工作，找何种工作。今年年初刚刚从墨尔本大学传媒专业毕业的中国留学生郑悦悦，不仅经历澳大利亚疫情“全程跟跑”，还遭遇就业难、创业更难的现实难题。

“刚毕业时有一颗在澳创业的心，但迷茫于是否应该先找一份工作积累经验，然而这半年经历的疫情让我感到找工作变得更难，传统工作也并不适合我，那为什么不试试直接创业？”郑悦悦对记者坦言。

疫情改变了年轻人的就业观

前一阵疫情好转时，郑悦悦的创业想法是开一个实体桌游馆。她和合伙创业的朋友亲自走遍悉尼的大街小巷考察店铺位置、同类游戏馆的经营情况。“我们发现悉尼很多桌游馆重新开张后经营情况并不理想，甚至有些依旧面临倒闭，受聚集人数限制和高昂的门店租金等影响，如今线下创业的风险太大了。”郑悦悦说。

郑悦悦深知风险和成本都是创业必须考虑的现实，“我身边有开咖啡店或小饭馆的老板朋友都转变了思路，有的只做供应商，有的转去开发线上业务。”她表示，一次机缘巧合，她在小红书平台发布的一篇生活话题文章刚好帮助了一名低年级在澳留学生。由此，学媒体专业出身的她想到利用社交媒体平台的线上渠道打通资源，探索一条现阶段看似更为可行的创业之路。

“我们留学生之间有很多不同课程的微信群，我们这一批刚毕业的同学都在群里聊工作。因为这次疫情的波及太大，曾经想做销售、珠宝、会展和留学中介等工作的同学都有意转型线上相关的工作，比如新媒体运营、线上咨询等。”郑悦悦认为，年轻人越来越注重“线上”，都看到了“线上”的好处。

澳大利亚朋友加入创业团队

郑悦悦告诉记者，分享和给别人“种草”是她生活中最爱做的一件事。“本着不让初来澳大利亚的留学生走弯路，刚开始我尝试着发了几篇生活类文章，分享我在澳大利亚两年来的生活技巧干货。6月份发布的一篇‘在澳留学如何真正省钱’的攻略在两天内就获得了三四百的点赞收藏量，这让我当时很惊讶，决心继续写下去。”

“很多博主在小红书只是分享生活或是带货，而我更希望能够‘惠及他人’，真正帮助到我们留学生圈子的朋友，再逐渐扩展成为有收益的账号和有价值的全平台自媒体品牌。”郑悦悦表示。

省钱大作战、超市推荐、二手市场大全、线上鲜果蔬菜点餐、国际快递、疫情期间留学生回国攻略、大使馆健康包及政府津贴申领攻略等都是郑悦悦“长篇大论”的分享。

“我担心了解的还不够精准，我咨询了身边所有澳大利亚本地的朋友和从小在澳长大的华裔同学推敲攻略，没想到他们竟然比我对此还感兴趣。”郑悦悦觉得这更让她有了要“大有作为”的动力。“小到一个酒庄、某个超市的某款产品我都会和他们仔细调研，他们现在正式地成为了我的团队成员。”郑悦悦说。

创业不只是知识变现

如今许多网络博主在社交媒体平台分享知识并获得不小流量后，一些运营推广公司会主动找上门“为其知识付费”。郑悦悦告诉记者，她已经接到了数个推广公司的“邀请”，并被拉进一些产品代理微信群。“我们并不是完全拒绝商业运作，但我们想创业的初衷是成立自己的品牌去真正帮助留学生在澳学习生活，更希望促进中澳文化交流。”

“我母亲是一名教授韩国学生中文课程的老师，她创立中文学校，默默地为中韩文化教育事业作贡献，这也影响了我的创业想法，我觉得我们想做的远不止只有知识变现，更应该是社会价值变现。”郑悦悦说道。

“我们会严格把关向广大朋友推荐的好物，分享有实际意义的知识干货，帮助并且信任我们团队的留学朋友，给予我们能做的工作。”郑悦悦提到，她和澳大利亚朋友们正在搭建自己的网站，找到IT技术专业的同学帮忙尝试创建生活方式分享的社交圈子式APP。

“疫情之下，我们依旧能做很多。虽然不知道未来是否能达成自己心里的‘创业成功’，但我们不会辜负那些陌生朋友对我们的期待和信赖。”郑悦悦说。(楚黎)

(责编：郝孟佳、何淼)