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复旦大学上海医学院：用好抗疫这本思政教材

2020年08月10日15:00  来源：光明日报
 
原标题：复旦大学上海医学院：用好抗疫这本思政教材

又是一年高考招生季。如何吸引更多优秀人才投身医学事业？如何培养更多有担当、有温度的医者？在复旦大学上海医学院，抗疫的精神财富已成为育人的丰富养料。从一堂堂在抗疫一线开讲的专业课，到一场场抗疫战士的动人分享，再到医学生志愿者们在各条战线发光发热……复旦大学上海医学院着力用好抗疫这本思政教育的“生动教材”，将抗疫力量化作育人力量。

“经过这次疫情，每个人都有不同的提高，改变了对病毒的了解、对自己的认识、对世界的看法。”复旦大学党委副书记、上海医学院党委书记袁正宏说，思政教育不仅在校园里，更在与国家同向而行的实践里。抗疫故事值得深化、细化，以此作为医学生的生动教材，坚定投身医学事业的初心，承担起维护人民健康的使命和责任。

一线开课，奋战的身影就是最好的教材

“他们是我们身边的老师，但穿上防护服的那一刻，他们就成了战士。”对复旦大学附属华山医院2015级临床医学学生于慧而言，今年的临床实习教学有着特殊的意义，“我不仅要向老师和前辈学好临床技能，治病救人，更要学习他们高尚的医者情怀，今后祖国需要我的时候，我也要冲锋上前，尽医者的职责。”

如何加强医学生人文教育，是近年来社会各界对医学教育热议的焦点之一。疫情之中，那些熠熠生辉的人文之光，成为复旦大学上海医学院的课程思政新亮点。

停课不停学、育人不断线。疫情发生以来，复旦大学上海医学院积极推进网上教学，一个月内，225门、434门次课程在云端开启。学校因势利导，将课程思政元素融入在线教学，将时代的力量引入课堂。

“我正在武汉前线，想先给同学们送上几句话，敬畏生命、敬畏专业、敬畏职责、敬畏规则，与大家共勉！”这是复旦大学附属中山医院援鄂医疗队领队、中山医院副院长朱畴文在武汉抗疫前线时，给学生们上的特殊一课。

“传染病学”课程在“云端”开讲。复旦大学附属华山医院国家紧急医学救援队队长、华山医院感染科副主任张继明在武汉方舱医院“上线”，给学生们讲授《传染病学》并在线互动。武汉前线的抗疫实景，为同学们上了最生动的一课。

对于医学生而言，这样的线上教学更显其非凡意义。此次战疫中，复旦大学上海医学院共派出511名白衣战士逆行出征，他们当中的很多人正是平时站在讲台上授课、在医院里擦身而过、在临床实习期间朝夕相处的老师们。

合力育人，让战疫故事持续发光发热

思政教育如何往深里走、往心里走、往实里走？在复旦大学上海医学院，从基础医学课、临床医学课到第二课堂的讲座、论坛，各类课程活动与思政课同向同行，凝聚育人合力。网上网下、校内校外，全覆盖、不断线的“三全育人”新格局正在形成，让战疫故事持续发光发热。

在复旦大学图书馆医科馆，按满红手印的请战书、见证抗疫历程的医疗队服、手术服、排班表、医疗日记等约500件珍贵抗疫实物再现战疫动人瞬间，成为第二课堂的育人养料。观展的学生在留言本上悄悄写下：“他们是指导我在科研路上不断前行的光。”

育人阵地上，党旗高高飘扬。疫情期间，复旦上医党委提出党员教育不放松、组织生活不断线，特殊时期的“疫”党课应运而生。从医护人员到医学工作者，再到广大师生，既是党课中的学习者，也是主讲人。

华山医院副院长、华山医院援鄂医疗队总指挥马昕应邀主讲复旦上医抗疫专题党课。他说，在武汉同济医院光谷院区ICU病房中，第一个带头进ICU的，收第一位病人的，做第一例插管手术的，都是共产党员，因为“我是党员我先上”。中山医院呼吸科主治医生、援鄂医疗队队员刘子龙火线入党，他在专题党课的“初心分享会”上讲到，“危难时刻见责任担当，我渴望到党和国家需要的地方去”。

力行服务，培养更多“有温度”的医者

疫情是命令，也是一次大考，检验着思政教育的有效性。经过抗疫的磨砺，新的育人成果正在生成。

站在毕业的十字路口，复旦大学公共卫生学院应届硕士杨婧帆毅然放弃企业给出的高薪，选择奔赴祖国的大西南，成为云南曲靖的一名选调生，！希望用自己所学为云南基层服务。“经过此次疫情，公共卫生专业越来越受到重视，我们的使命感更强了。”杨婧帆说。

疫情发生后，陕西省卫生健康委医政医管局接到一通来自昔日实习生——复旦大学2015级预防医学专业学生韩骁禺的“请战”电话。到岗后，韩骁禺迅速投入战斗。他说：“想尽自己作为医学生的一份力量。”

回想起疫情期间课题组昼夜奋战攻关的日子，基础医学院研究员陆路感慨：“姜世勃教授年近七旬，仍然每天坚持工作到凌晨。我也习惯了晚上在沙发上眯一下，醒来继续干活。”师者的拼搏，学生看在眼里，化作行动。课题组的博士后夏帅说：“那个阶段，我们感到压力剧增，脑子里出现最多的就是，闻玉梅院士平时教导我们的，做科研不是为了发文章，而是为了人民。真心希望能与时间赛跑，多做一些有益的工作。”随着疫情向好，医疗工作逐渐恢复，为缓解临床用血短缺，复旦上医人又纷纷撸起衣袖，献出一份份热血，让爱的接力不断延续。（记者 颜维琦 曹继军 通讯员 张欣驰）

《光明日报》（ 2020年08月10日 01版）

(责编：郝孟佳、何淼)
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