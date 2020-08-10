大学生“志愿达人”栗智玮：把志愿服务当作日常

近几个月来，全国学联二十七大代表、辽宁科技大学计算机与软件工程学院2019级1班团支书栗智玮因被冠以“抗疫先锋”“志愿达人”等称号。

新冠肺炎疫情暴发后，21岁的栗智玮加入了5支志愿服务团队。不管是物资保障、社区防疫还是公共场所消杀，处处都有他的身影，他每天工作10小时以上，无一日间断。

就在接受记者采访前，栗智玮刚刚结束一上午的消杀工作，流着汗的他气喘吁吁地说：“大夏天穿着防护服，是真难受。”即便如此，稍作休息后，他又赶去参加下一场志愿服务——到市区的十字路口进行交通文明劝导。

人们惊讶于这个21岁的年轻人似乎长着“三头六臂”，浑身有使不完的劲儿。但不为大多数人所知的是，这仅是他近4年志愿服务生涯的一个缩影。

谈及为何对志愿服务醉心到无法自拔，这个腼腆、实在的东北小伙很淡定：也许是高中时当班长的经历——“同学们有什么事都来找我，我作为班长也该为大家服务。一来二去的，我觉得帮助别人是件很快乐的事”；也许是因为父母的期望——“他们常对我说，长大了要为国家作贡献”；也许是因为责任心——“现在年轻人为社会作贡献的责任心越来越强了”。

栗智玮的第一次志愿服务是献血，这是他送给自己的一份成人礼。在血站，护士问他：“现在血库急缺血小板，你可不可以献血小板？”

与献全血不同，献血小板的采集时间更长，每次需要1个多小时。在与护士的交谈中，栗智玮对血液知识和国内献血情况有了大致了解，这更让他觉得应该坚持下去。至今他已经坚持了3年多。在最开始的时候，因为父母反对，他只能偷偷去。

更让他父母难以接受的是，栗智玮还背着他们签署了器官捐献协议书，这也是他一直以来的一个心愿。

相比于同龄人，栗智玮的日常生活略显“无趣”，他的娱乐活动更多是在做志愿服务。对他而言，志愿服务就如同吃饭睡觉一样，必不可少。“上学时挑没课的时候去，现在放假了就天天去。”

在疫情发生前，栗智玮是6支志愿服务团队的骨干，每个团队并不一定每天都有活动，但6支团队的活动加起来，对栗智玮来说，就是每天都有事情干。

这样不累吗？“累！”但栗智玮的快乐也很简单，“每天都有人认可我，我会觉得值得。”

质疑的声音也常在栗智玮耳边响起，有人觉得他傻，有人认为他在作秀。但他一般都只用沉默代替回答，他更看重行动。“这其实是大家对志愿服务普遍的误解，做志愿服务不能急于求成，讲奉献精神靠说教、靠强制规定、靠利益都会‘变味’。”栗智玮说，“要靠一群真正的志愿者用行动把奉献的理念传递出去，吸引人们来关注、了解。人们理解了，再来参与其中，就会有别样的感受。”

栗智玮长期以来都有一个远大的理想：希望有一天，每个人都能真心实意地为他人付出。让他高兴的是，在他的带动下，他身边的亲朋好友有近200人先后加入到志愿服务事业中。

在采访结束后，栗智玮扒拉几口饭，又出发了，继续为自己的理想奋斗着。他说，他始终坚信，理想中的那一天，一定会到来。

见习记者 金卓

(责编：何淼、李枫)