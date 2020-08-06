中澳科学家“云端”共话现代农牧业可持续发展

人民网北京8月6日电（李依环）中国农业大学-悉尼大学4日联合举行云端学术交流会议暨畜牧领域人才培养研讨会，中国农业大学校长孙其信、悉尼大学校长Michael Spence等农牧业科学家线上探讨现代农业、畜牧业的未来与发展。

据悉，为加强学术交流、促进现代农牧产业发展，中国农业大学、悉尼大学今年6月11日建立全面合作关系，并签署两校全面合作备忘录。本次举行研讨会，旨在加强双方在畜牧业、草业等领域的学术研究、学科建设、人才培养合作。通过双方的深入探讨、研究与商榷，以期拓展学术交流与合作，进一步推进中澳农牧业研究发展，加强两校战略伙伴关系，为地区和世界农牧业可持续发展做出贡献。

“目前，澳大利亚是中国第八大贸易伙伴，中国是澳大利亚第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地，中澳农业合作互补性强。”孙其信表示，近年来，两国在畜牧业领域开展了广泛交流，取得了良好效果，促进了双边投资和贸易。

Michael Spence指出，悉尼大学和中国农业大学在动物科学、草业科学、作物科学等诸多领域优势互补。两校深度合作为科学家们提供了一个完美的平台，将有效助力解决世界在粮食的安全、质量、营养以及人类健康方面面临的挑战。

据介绍，本次会议由中国农业大学和悉尼大学主办，中国农业大学动物科学技术学院承办，中国农业大学草业科学与技术学院和北京高校青年教师创新教研工作室协办。会上，双方希望今后在创新型博士研究生联合培养项目、本科生交换等项目上展开进一步合作。

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