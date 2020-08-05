原标题：做好青少年健康成长的法治引路人

如今，越来越多的检察官活跃在校园里，成为孩子们的法治课堂老师。据统计，全国共有2.7万名检察官担任中小学法治副校长，有效推进了青少年法治教育的深入开展。法治副校长的职责有哪些？具体开展情况如何？怎样保证质量？本报记者就此采访了最高人民检察院未成年人检察厅负责人。

记者：检察官挂职法治副校长的机制是在什么样的背景下开始的？目前进展情况如何？

最高检未检厅负责人：检察官担任法治副校长对于加强中小学法治教育，推动校园法治建设具有重要意义。检察官担任法治副校长，可以协助学校开展未成年人法治宣传教育、犯罪预防、权益维护以及法治校园、安全校园建设等工作。

2018年9月1日，最高检检察长张军接过聘书，成为北京市第二中学法治副校长并讲授法治课。目前，32个省级检察院检察长、3100余名市、县级检察院检察长担任了法治副校长。各地的法治副校长积极履职，结合当地未成年人保护和检察工作实际，运用不同方式为青少年讲授了法治课。

记者：法治副校长的具体职责都有哪些？

最高检未检厅负责人：检察官法治副校长主要职责有以下几个方面：

协助学校完善法治教育机制，实现法治教育常态化制度化，制定并落实年度法治教育计划。与学校领导共同研究、制定法治副校长年度工作计划，融入学校整体工作和教学安排。

联系学校实际，结合学生特点，协助学校开展普法宣传、法治体验等法治教育活动；检察官法治副校长每学期至少组织校园法治教育活动一次。除对学生开展法治宣传教育外，也要根据学校要求，组织开展家长法治课堂，对学校教职员工开展专项法治教育。

协助学校开展预防在校学生违法犯罪工作，参与对有不良行为乃至严重不良行为学生的教育矫治和在读涉罪学生的帮教挽救、受害学生的保护救助等工作；对于遭受犯罪侵害的在校学生，检察官法治副校长应当协助学校、职能部门等积极运用司法救助、法律援助、心理疏导、监护干预等措施，加强保护救助，帮助未成年被害人恢复正常学习生活。

协助学校完善落实校园综合治理、安全防范工作，健全预防管控校园性侵、校园欺凌和暴力犯罪机制，校内纠纷解决机制，突发事件应急处理机制，参与组织开展校园周边环境整治活动，解决校园安全突出问题，消除安全隐患。

此外，法治副校长可以通过走访座谈、问卷调查等方式，深入掌握学校法治建设、安全管理等方面的突出问题，结合检察机关法律监督工作实际，及时向学校、政府相关职能部门等提出完善校园安全防控机制建设的意见建议。

记者：如何保障法治副校长的工作质量？

最高检未检厅负责人：各级人民检察院和教育、司法行政部门应当将法治副校长工作纳入整体工作部署，加强组织领导，明确责任部门，健全工作机制，强化督促检查，形成各部门协调配合、齐抓共管的工作格局。

各级人民检察院和教育、司法行政部门可以结合工作实际，组织开展评选法治教育精品课程、课件、优秀法治副校长等竞优活动，提升检察官法治副校长工作水平。

2019年，我们还精选了26个省级检察院检察长的法治课讲稿与最高检检察长张军的讲稿，汇编成册，出版《大检察官法治课》，有力推动了各地领导干部讲授法治课工作。为进一步推动法治副校长工作规范化，不少地方比如吉林、浙江、河南、湖南等地专门制定了检察官担任法治副校长工作意见和管理规定，对检察官担任法治副校长的条件、职责内容、履职方式、工作考评等内容进行规范。（陈慧娟）

(责编：孙竞、杨光宇)