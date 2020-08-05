永不褪色的“红马甲”——记抗洪一线的青年志愿者

原标题：永不褪色的“红马甲”

“今年防汛形势严峻，听说团武汉市新洲区委招募防汛志愿者，我就立马辞掉了暑期工报名参加了。”00后志愿者曾欢俊是华中农业大学的一名大三学生，抗疫期间，就在一线义务消杀、搬运防疫物资。才下“疫”线，他又上“洪”线，“我很开心能为家乡作力所能及的贡献”。

今年6月以来，安徽、江西、湖北等地洪涝灾害严重，数以万计的青年志愿者像曾欢俊一样，在各地共青团组织号召下，闻“汛”而动，穿上标志性的红马甲，青春亮相。他们扎在防汛前线和后方，承担受灾群众集中安置点生活服务、社会秩序维护、心理情绪疏导等外围服务保障任务，筑起坚强的“青春堤坝”。

志愿情：闻“汛”而动 随时备战

“南宾中学办公区域全部被淹，学生宿舍、教室也受到不同程度的侵袭。紧急招募志愿者前往清淤救灾！”不到半天时间，团重庆市石柱县委便组织起一支200余人的青年志愿者队伍，投入学校的清理淤泥、整理杂物、转移物资等任务中。

“先想办法将水放出去，再把有用的物资转移到外面。”青年志愿者郑菊站在淤泥中不慌不乱地指挥着，“看到招募令我就报名了，只是想能尽一分力。”

“想尽一分力”几乎是所有志愿者最质朴的共识，这种“志愿情”也带来了强大的凝聚力。

95后志愿者洪佳年纪不大，却是一个“老手”。疫情期间，她作为社区志愿者在一线抗疫。今年在南京暑期实习时看到鼓楼区发布的防汛招募令，她立即报名入群，就近成为一名防汛青年志愿者。

7月22日晚6点，洪佳穿上红马甲，准时来到长江边的南京金陵船厂有限公司，与另外两名志愿者进行巡查工作。4小时的巡查中，洪佳除了要留心观察有没有漫溢的情况，每走一小段还要爬上沙袋看是否牢固。

“我希望多做一些对社会有意义有价值的事情。我很珍惜这次‘抢’来的志愿者名额。”洪佳告诉中青报·中青网记者。

原来，团南京市鼓楼区委给报名成功的志愿者建了微信群，根据长江段、秦淮河等防汛工作需要，来确定志愿服务的人数、时间。但由于各个防汛点需求人数有限，群里发布的志愿名额基本都是“秒空”。

安徽铜陵枞阳县的救灾志愿服务群，也同样“热闹”。

“我愿意协助疏散群众！”

“我会游泳，有车，5点半后有时间！”

在枞阳县启动Ⅰ级防汛应急响应后，团枞阳县委利用新媒体平台，紧急招募100余名各行各业的青年志愿者前往灾民安置点。

“我们根据发布的服务需求，‘接龙’报名。‘抢’到哪个干哪个，随叫随到！”该县长河中学体育教师姚智锋感慨道：“身边的志愿者一有空就盯手机，生怕错过报名时间。”

专业性：科学分工 彰显放大效能

“文化路5号房屋进水，有人被困，请附近志愿者火速赶到现场。”7月9日凌晨，浙江省丽水市景宁县突然下暴雨，团景宁县委在精准排摸需求后，安排青年志愿者将71岁的何桂英老人背走并进行了妥善安置。

“借助‘利奇马’台风和疫情期间的志愿服务经验，结合正在开展的青年志愿者服务社区专项行动，我们将此次志愿服务活动细化为入户宣传、安全检查、协助转移等6大类，更具专业性地开展防汛。”团浙江省委志工权益部部长陈掌军告诉记者，“蛮干和徒有一腔热血，早已不是志愿者的内在要义。科学分工，才能让志愿效能最大化。”

在听闻江西九江永修县湖东学校安置点的老人和儿童受灾情影响，产生焦虑、烦躁、沮丧的情绪后，东华理工青春经管青年志愿服务队迅速与永修县心理健康协会合作开展受灾儿童关爱活动。

“我没钱，但能出出力气。”志愿者陶敏是一名高一学生，暑假期间，她自愿报名到湖东学校安置点，做一名后厨洗碗工。

在江西省上饶市鄱阳县最大的乡镇级受灾群众安置点——饶丰镇中心学校安置点，受灾群众有着最明显的感受，“团干部和志愿者是咱们的贴心人”。

“我们的工作主要是为受灾群众测量体温、登记入住、分配床位、领取物资等。对于受灾群众中的青少年，会针对性地开展帮扶工作。”志愿者曹燕子介绍，“志愿者服务站就在学校广场中间，群众有需求随时可以找得到我们。”

在同样汛情严重的江苏淮安盱眙，团省委也积极组织招募青年志愿者分工协作。

“青年志愿者分成13个小组，一组男志愿者负责巡防堤坝，一组女志愿者负责登记工作，其余11组协助11个网格点的群众撤离。”团江苏省委社会联络部（志愿者工作部）部长汤江林告诉记者，“有的帮助搬行李、搀扶老人；有的分发盒饭和生活用品；有的为小朋友开起临时课堂；有的收集群众需求、意见；有的进行专业心理咨询……”

“专业化的志愿服务一是‘专业的人干专业的事’，二是组织管理专业化。”山东省志愿者行动指导中心主任刘北雪表示，“这种模式表面看似各干各的，实则‘一盘棋’式地协作推进，人尽其才！”

统筹力：组织动员 全程指导

“我们单位来了20人，一直忙到现在，手套都染黑了。”7月11日，安徽黄山出入境边防检查站执勤二队90后检查员徐继飞在马勒机车部件有限公司搬运清洗被洪水浸泡过的零部件，“这些零部件一旦生锈就报废了，企业经济损失可达到上千万元。”

连日来，安徽省黄山市歙县受灾较为严重，很多企业的生产和复工也受到影响。

在收到歙县经开区的求助后，团黄山市委紧急开会部署发布线上招募令，通过黄山市直机关团组织、市青联、青企协等机构招募志愿者。

两小时内，150余名青年志愿者主动加入志愿者群。他们中有刚满18岁的学生、暑期返乡大学生、扎根黄山创业的青年企业家、农场主、医生、公司员工等。

“一大早，团黄山市委书记曹宇、副书记张健、龙晓玲等团干部和我们一起在歙县经济开发区集结，全程跟踪指导救灾工作。”志愿者凌道元所在的绿水青山小分队共70余人，在团市委的组织动员下，利用扫把、铁锹、废弃的薄铁片挡板等工具打扫清理受灾企业。

其实，志愿服务越来越成为一种自发式的社会参与行为。而在这一现象背后，正是团组织日益强化的组织动员力。

安徽六安也是此次受洪灾严重影响地之一。

面对严峻的抗洪救灾形势，团市委第一时间发布组织动员令，号召团员青年和青年志愿者积极支援防汛抗洪一线。

“为了强化统筹，最大程度发挥青年志愿者优势和最大强度保障志愿者的安全，我们制定了非常完善的志愿行动方案，还成立了青年志愿者专项小组。”团六安市委副书记王蕊蕊告诉记者，“专项小组会全程跟踪指导每一个志愿者的服务环节，予以协调协助。”

在推进志愿防汛工作的同时，各地团组织还结合团的其他特色品牌项目，有针对性地开展有“团”味的主题活动，巩固共青团组织阵地，强化统筹协调能力。

“针对汛期特点，我们在全市组织开展‘七彩假期’关爱留守儿童志愿服务，发布了‘青少年之家’暑期活动指引，常态化开展‘团团讲述生命至上， 青青知悉安全第一’生命安全认知体验主题活动。”团重庆市委志愿者工作部干部蓝婷表示，今年，类似的活动已举办30余场，累计服务青少年1100余人次。（见习记者 王姗姗）

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