“钟嬢嬢”开心课堂太火！暑假，这里的留守娃娃欢乐多

“钟嬢嬢，今年还办班不？多久开学啊？”

“钟嬢嬢，今年有哪些学校的老师来讲课呀？”

重庆市永川区永荣镇妇联主席钟蕖在给“开心课堂”的孩子们暑期安全知识（永川区妇联提供）

随着全国妇联等11部门组织开展的2020暑期关爱活动在各地全面铺开，重庆市永川区永荣镇党委组织委员、镇妇联主席钟蕖总会接连收到来自辖区家长和孩子们的询问。

送孩子来参加镇里的暑期留守儿童“开心课堂”，已成了许多家长的习惯。作为发起者，钟蕖需要负责招生、寻找师资力量、安排课程等工作。

在家长和孩子们的催促中，7月20日，永荣镇暑期留守儿童“开心课堂”正式开课。受疫情影响，网络课程占多数，但孩子们仍十分喜欢。

钟蕖今年49岁，圆圆的脸蛋，笑起来特别有亲和力。开办暑期留守儿童“开心课堂”开始于2016年，那一年钟蕖从城区调到永荣镇任妇联主席，上任时正值6月，孩子们即将放暑假。在下村走访过程中，钟蕖发现许多家长外出务工，隔代的长辈在教育孩子上比较随意。尤其是在每年暑假期间，有的孩子不会去父母务工的地方生活，在家里带孩子的爷爷奶奶又感觉很吃力。许多孩子整天看电视，完不成暑假作业，在村社调皮捣蛋，甚至还有的孩子相约下河下塘洗澡，这让很多家长头疼不已。

志愿者老师教孩子们跳舞（永川区妇联提供）

“城里的孩子暑期能上兴趣班，我们这里没有这样的兴趣班，许多家庭也没有那个经济条件。”钟蕖深知，孩子们暑期安全和学习都很重要，她想要办一个班，让永荣的孩子能像城里的孩子一样，有一个学习的地方，有人看管。有了这样的想法后，钟蕖找到最有承办条件的永荣镇永兴社区，与社区党支部书记李章菊商量办班事宜。她们迅速草拟了初步方案，一起向永荣镇党委汇报了想法，得到了镇党委的大力支持。

当免费办班的消息通过学校传到家长们的耳朵里后，引来了家长们的热情报名，半天时间，第一期暑假班的40个名额就报满员了，许多没能报上名的家长惋惜不已。有了场地，钟蕖又四处寻找师资，当她找到老党员、退休教师刘扬喜，邀请他来给孩子们讲课时，老人家欣然答应了。“这个暑期我也不去避暑了，我来暑期课堂教娃娃。”

那年暑期，永荣镇暑期留守儿童“开心课堂”正式在永兴社区便民服务中心开课。第一节课是钟蕖为孩子们带来的爱党爱国互动教育课，教孩子们认识国家，了解国家政治、经济、军事力量，引导孩子们思考，作为一名学生应该怎样爱国？这一节课互动性特别强，孩子们积极提问和回答。“我觉得我们永荣的孩子们也是非常优秀的。”钟蕖说。

愿者为孩子们上手工课（永川区妇联提供）

爱国教育、剪纸艺术、家风家训故事会……这一年暑期课堂，全靠钟蕖和社区工作人员、离退休党员干部们撑了过来，刘扬喜老人还自掏腰包为孩子们买了学习用品。

“我们如果想辐射更多的孩子，必须要扩大规模，把孩子们的年龄段分得更细，这需要更强大的师资力量做支撑。”有了第一年的成功经验，钟蕖向永荣镇党委请求帮助，镇党委在全镇发出了号召，号召党员志愿者、新乡贤、返乡大学生到开心课堂上课，同时还为课堂提供场地、资金支持。钟蕖也找到在重庆师范大学外国语学院任教的妹妹，组织大学生“三下乡”队伍到永荣镇支教，解决师资力量不足的问题。

如今，永荣镇暑期留守儿童“开心课堂”得到了重庆师范大学外国语学院、永川区妇联、区国资局、团区委、区文化艺术馆等单位的大力支持，每年也会有10来名大学生志愿者、新乡贤、暑期回乡的本土大学生等来到课堂，为孩子们带来家庭急救、作业辅导、法制教育、德育知识培训等活动。

“钟嬢嬢，特别感谢你，我们家小妍去上课后变化很大，越来越有礼貌了。”见到钟蕖，家长唐维亮一个劲儿地道谢。唐维亮说，因为工作太忙再加上文化程度不高，孩子暑期教育他们不知道该怎么办，是“开心课堂”又管孩子安全又管学习，让他们做家长的放心。

“让孩子安全，让家长放心。”这也是钟蕖发起开设永荣镇暑期留守儿童开心课堂的初衷。据统计，2016年至今的5年里，开心课堂已经连续为辖区370余名留守儿童提供了暑期服务。今年受疫情影响，暑期课堂开办面临着压力，但在许多家长的期盼下，钟蕖还是申请继续举办了“开心课堂”，组织志愿者们用网络授课的方式，对孩子们进行远程教学，开展心理团辅活动，讲解防溺水知识，同时也组织卫生院人员对场所进行消毒。

“孩子在开心课堂是安全的，能按时完成作业，拓宽知识面，我们心里就踏实，有成就感。”钟蕖说，这不是为政绩，是为对得起大家喊她一声“钟嬢嬢”。

来源：中国妇女报

作者：中国妇女报·中国妇女网记者许真学/允福轩

(责编：杨光宇)