郑富芝：基础教育宣传工作要提升理想信念引导力

人民网北京8月3日电（孙竞）“推动基础教育高质量发展暨《人民教育》创刊70周年读者座谈会”30日下午在京举行。教育部党组成员、副部长郑富芝指出，随着中国特色社会主义进入新时代，我国基础教育站在新的历史起点上，迈入了全面提高质量的新阶段。面向新时代新要求，基础教育宣传工作要提升理想信念引导力。

“要提升办学方向引导力，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，倡导政治家办学，培育‘四有’好老师，培养社会主义合格建设者和可靠接班人；要提升全面育人引导力，引导广大校长教师进一步树立科学的教育理念，坚持‘五育’并举，践行素质教育，健全立德树人落实机制，促进学生德智体美劳全面发展。”郑富芝说。

郑富芝强调，基础教育改革发展的重点在哪里，宣传工作重点就放在哪里。当前，要适应我国基础教育内涵发展、高质量发展的要求，着力加强对课程、教材、教学、考试、评价等方面的研究和宣传力度。要深入研究和宣传新理念，特别是要统筹加大对基础教育课程教学改革和考试评价制度改革的综合宣传，使广大教师深刻领会新课程新教材的理念和要求，全面把握考试评价改革的方向和政策，切实增强改革共识，提高应对变革的能力。

《人民教育》杂志于1950年创刊，是新中国成立以来创刊最早的全国性教育期刊之一，毛泽东主席为创刊亲笔题词。该刊1951年被确定为教育部机关刊，对全国基础教育开展政策、思想和业务上的全面指导，在业界具有广泛影响力。

“我第一次读到《人民教育》是我大学二年级的时候，我见到了《人民教育》创刊第一期”，国家教育咨询委员会委员、北京师范大学资深教授顾明远先生回忆道，“《人民教育》是我上大学时的‘课本’，帮助了我成长，从《人民教育》创刊以来，我就没有离开《人民教育》，工作以后，我从《人民教育》的读者变成了作者，可以说我跟《人民教育》有70年的联系”。

顾明远希望，《人民教育》继承过去优良的传统，坚持贯彻党的教育方针，坚持反映基层的声音，继续围绕教育重难点问题进行大讨论，促进教育思想、教育观念的转变，促进中国基础教育事业的繁荣。

“今年是基础教育全面完成2020年历史性交账任务的收官之年，也是全面落实全国基础教育工作会议精神、推进基础教育高质量发展的开局之年。”教育部基础教育司司长吕玉刚谈到。围绕“推动基础教育高质量发展”，他谈了八个方面的重点工作：一是坚持党的全面领导，二是树立科学教育观念，三是构建公平发展机制，四是充分激发办学活力，五是深化课堂教学改革，六是提高教师育人能力，七是推进信息技术应用，八是完善质量评价体系。

“我国期刊有10000多种，教育期刊占到1400种；创刊70周年以上的有102种，100周年以上的百年老刊有14种，而教育类期刊就有8种。‘人民教育’四个字，定义了教育的本质，镌刻着教育出版人的初心。”中国期刊协会副会长、中央宣传部传媒监管局原局长李军提到。他认为，以人民为中心，始终是教育工作的初心所在，也始终是出版工作的初心所在。一代代人民教师教书育人的成果通过一本本教材、期刊、书籍、一张张报纸展现出来、传播出去、传承下来。

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